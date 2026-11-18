دکتر سید سجاد رضوی از اصلاح تعرفه‌ها و کاهش معوقات کارانه تا ۸ ماه خبر داد. خلاء شدید در طب اورژانس و کودکان با وجود کمبود داروهای بیهوشی، دغدغه اصلی نظام سلامت است.

دکتر سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت ، در دومین روز از برگزاری هجدهمین کنگره بین‌المللی بیهوشی ، مراقبت‌های ویژه و درد که در تاریخ ۲۷ آبان برگزار شد، به بررسی وضعیت عدالت در نظام پزشکی و تأمین تجهیزات پرداخت. این مقام مسئول با تأکید بر اصلاحات ساختاری در کتاب تعرفه‌ها، خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس به رشته‌های تخصصی خالی از ظرفیت شد.

اصلاح تعرفه‌ها و کاهش معوقات کارانه پزشکی

دکتر سید سجاد رضوی با اشاره به دستور مستقیم وزیر بهداشت برای برقراری عدالت میان رشته‌های پزشکی، از اصلاحات انجام شده در کتاب تعرفه‌ها خبر داد. بر اساس این اصلاحات، عدالت برای بسیاری از رشته‌های تخصصی محقق شده و این روند به عنوان انگیزه‌ای برای رشته‌های بیهوشی، طب اورژانس، داخلی و کودکان تلقی می‌شود. با این حال، رضوی اذعان کرد که هنوز کارهای باقی‌مانده‌ای وجود دارد تا رشته‌های مختلف به‌طور کامل به عدالت بین‌رشته‌ای دست یابند.

Also read آیا نتانیاهو می‌تواند به عنوان رئیس دولت موقت جنگ دیگری علیه ایران را آغاز کند؟

یکی از دیگر اقدامات مهم وزارت بهداشت در بخش مالی، کاهش معوقات کارانه نیروی انسانی است. معاون درمان وزارت بهداشت توضیح داد که هنگامی که دکتر ظفرقندی مسئولیت نظام سلامت را بر عهده گرفت، میزان معوقات در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی به ۱۶ ماه می‌رسید. در حال حاضر، میانگین معوقات به ۶ تا ۸ ماه کاهش یافته است و تلاش می‌شود ۶۰ درصد کارکرد پزشکان طرحی در پایان هر ماه پرداخت شود.

خلاء شدید ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت به صراحت از وجود مشکلات جدی در زمینه خالی‌ماندن ظرفیت برخی رشته‌های پزشکی اطلاع داد. طبق آمار ارائه شده توسط دکتر سید سجاد رضوی، ۷۰ درصد ظرفیت رشته بیهوشی پر شده است، اما ۷۰ درصد ظرفیت رشته طب اورژانس خالی باقی مانده است. این نشان‌دهنده تفاوت فاحش در توزیع جغرافیایی و تخصصی نیروی انسانی در سیستم درمان کشور است.

وضعیت در برخی رشته‌های دیگر حتی بدتر از طب اورژانس ارزیابی می‌شود. رضوی اشاره کرد که وضعیت رشته تخصصی کودکان به مراتب بحرانی‌تر است و ظرفیت‌های رشته‌های نفرولوژی، جراحی عمومی و جراحی کودکان نیز عملاً خالی مانده است. خالی ماندن این رشته‌ها می‌تواند منجر به ایجاد مشکلات جدی در ارائه درمان‌های پیشرفته و خدمات تخصصی شود و دغدغه اصلی مسئولان نظام سلامت است.

تاب‌آوری نظام سلامت و نقش هوش مصنوعی

موضوع اصلی این دوره از کنگره، تاب‌آوری در نظام سلامت بود. رضوی توضیح داد که تاب‌آوری صرفاً به معنای بازگشت بیمار به شرایط مطلوب پس از آسیب‌های جدی است، بلکه شامل حکمرانی و سیستم نیز می‌شود. او خاطرنشان کرد که نام همایش به نام تاب‌آوری مزین شده و این مفهوم هوشمندانه نیازمند دانش، مهارت، آموزش، بودجه و منابع است. نیروی انسانی متخصص به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاب‌آوری کشور، نقش حیاتی در حفظ تداوم خدمات در بحران‌هایی مانند جنگ ایفا کرده است.

در بخش تجهیزات و داروها، رضوی اعلام کرد که کمبودی در داروهای بیهوشی وجود ندارد، اما جنگ و تحریم فرآیند تأمین را دشوار کرده است. برای مدیریت بهتر شرایط، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف توصیه می‌شود. همچنین، او به ورود هوش مصنوعی در پزشکی اشاره کرد و بیان داشت که حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد فعالیت‌های حوزه بیهوشی به سمت استفاده از این فناوری پیش رفته است.

چالش‌های روانی و ارتباط با بیمار در درمان

معاون درمان وزارت بهداشت درباره وضعیت روانی کادر درمان و ارتباط با بیمار نیز نکات مهمی را مطرح کرد. او تأکید کرد که ۷۰ تا ۸۰ درصد شکایات بیماران به دلیل عدم توجیه صحیح درباره اقدامات درمانی است و صحبت با بیمار اهمیت زیادی دارد. رضوی همچنین هشدار داد که نباید چشم خود را بر مشکلات دستیاران بست و نباید شرایط نسل جدید پزشکان را با گذشته مقایسه کرد. توجه به مسائل روانپزشکی کادر درمان باید به اندازه مسائل مالی مورد توجه قرار گیرد.