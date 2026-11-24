گزارش فدراسیون دانشمندان آمریکایی از احداث سازه جدید در دیمونا، فرسودگی راکتور و موجودی ۹۰ کلاهک هسته‌ای اسرائیل خبر می‌دهد.

گزارش تازه فدراسیون دانشمندان آمریکایی (FAS) منتشر در نشریه بولتن دانشمندان اتمی، با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از احداث یک سازه جدید دایره‌شکل در تأسیسات هسته‌ای دیمونا و گسترش زیرساخت‌های این مجموعه خبر می‌دهد. این گزارش که هم‌زمان به فرسودگی راکتور دیمونا و برخورداری اسرائیل از حدود ۹۰ کلاهک هسته‌ای اشاره دارد، برآوردی جدید از توان هسته‌ای این رژیم ارائه می‌کند.

جزئیات توان هسته‌ای و ذخایر پلوتونیوم اسرائیل

بر اساس این گزارش که روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت به آن پرداخته، اسرائیل با گذشت نزدیک به ۷۰ سال از آغاز ساخت دیمونا، حدود ۹۰ کلاهک هسته‌ای در اختیار دارد. این برآورد با ارزیابی سال ۲۰۲۱ یکسان است و بر پایه محاسبات ذخایر پلوتونیوم، سامانه‌های پرتاب و اسناد دولتی انجام شده است. کارشناسان به ارزیابی نهاد بین‌المللی مواد شکافت‌پذیر در اوایل سال ۲۰۲۵ اشاره کرده‌اند که ذخایر پلوتونیوم اسرائیل را بین ۸۰۰ تا هزار کیلوگرم برآورد می‌کند.

Also read وزیر دفاع اسرائیل: ایران به دنبال توسعه سلاح شیمیایی است و حمله پیش‌دستانه محتمل است

این میزان پلوتونیوم از نظر نظری برای تولید ۱۶۰ تا ۲۵۰ سلاح هسته‌ای کافی است، اما احتمال می‌رود اسرائیل بخشی از این ذخایر را به عنوان ذخیره راهبردی نگه دارد. محدودیت تعداد سامانه‌های پرتاب در این رژیم نیز مانع از تولید تمام این تعداد سلاح می‌شود. کلاهک‌ها پس از جداسازی به تأسیسات زیرزمینی منتقل می‌شوند و در پایگاه‌های هوایی نگهداری نمی‌گردند.

بررسی ظرفیت‌های موشکی و هوایی رژیم اسرائیل

کارشناسان احتمال می‌دهند یک یا دو اسکادران از جنگنده‌های اف-۱۶ در پایگاه‌های تل‌نوف و تسئیلیم برای مأموریت‌های هسته‌ای اختصاص یافته باشند. همچنین احتمال تجهیز جنگنده‌های اف-۱۵ آی و اف-۳۵ آی به قابلیت مشابه مطرح است. یک مقام آمریکایی در سپتامبر ۲۰۱۹ اعزام اف-۱۵ آی از تل‌نوف به انگلیس را اعزام اسکادران هسته‌ای اسرائیل توصیف کرده بود.

در حوزه موشکی زمینی، شمار موشک‌های بالستیک اریحا در تأسیسات سدوت میخا حدود ۵۰ فروند برآورد شده است. موشک اریحا ۲ بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر برد دارد، در حالی که موشک اریحا ۳ که در سال ۲۰۱۱ وارد خدمت شد، اهدافی را در فاصله حدود ۴۰۰۰ کیلومتری با هدف قرار می‌دهد. این برد ایران، پاکستان و بخش عمده غرب روسیه از جمله مسکو را در محدوده دسترسی قرار می‌دهد.

تحولات زیرساختی دیمونا و وضعیت راکتور

تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ۲۳ پناهگاه زیرزمینی دیمونا بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ به‌روزرسانی شده‌اند. ظرفیت این مجموعه برای استقرار تجهیزات به ۴۶ سکوی پرتاب متحرک می‌رسد. بررسی تصاویر از سال ۲۰۲۱ به بعد، از آغاز بزرگ‌ترین عملیات عمرانی در دیمونا طی چند دهه گذشته حکایت دارد که شامل حفاری عمیق و احداث تونل‌های دسترسی است.

در فوریه ۲۰۲۶ تصاویر ماهواره‌ای از ساخت سازه دایره‌ای جدید حکایت داشت که احتمال می‌رود مخزن ذخیره‌سازی یا تأسیسات پشتیبانی باشد. کارشناسان هشدار داده‌اند که راکتور دیمونا به پایان عمر طراحی‌شده خود نزدیک شده و مخزن تحت فشار آلومینیومی آن به‌شدت فرسوده است. عدم عضویت اسرائیل در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تأمین راکتور جایگزین از خارج را در آینده با دشواری مواجه خواهد کرد.

تغییر رویکرد آمریکا و فشارهای سیاسی جدید

گزارش به نشانه‌های تغییر رویکرد آمریکا نسبت به سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل اشاره دارد. ۳۰ عضو دموکرات کنگره آمریکا در مه ۲۰۲۶ در نامه‌ای به مارکو روبیو خواستار پایان سکوت درباره توانمندی‌های هسته‌ای اسرائیل شدند. وزارت خارجه آمریکا آنها را به دولت اسرائیل ارجاع داد اما وزیر خارجه آمریکا در سوم ژوئن در جلسه استماع مجلس نمایندگان گفت اکثر کشورهای جهان معتقدند اسرائیل سلاح هسته‌ای دارد اما این رژیم هرگز به آن اذعان نکرده است.