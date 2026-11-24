ارتش اسرائیل نعیم ابو نحل، رئیس امنیتی حماس، را در غزه کشت؛ لهستان روسیه را به نقض حریم هوایی متهم کرد؛ و قیمت نفت جهانی با وجود تنش‌ها کاهش یافت.

در پی درگیری‌های نظامی持续 در خاورمیانه، ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه سوم آذر ماه با انجام یک حمله هوایی دقیق به نوار غزه ، نعیم ابو نحل، رئیس دستگاه امنیت داخلی گروه حماس ، را به قتل رساند.

این اقدام در حالی صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با تأیید رسمی این خبر، از عملیات ارتش کشورش تقدیر کرد و اعلام نمود که هیچ گروه تروریستی‌ای نمی‌تواند از گستره دسترسی‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل بگریزد. وزارت کشور غزه نیز در نوار تحت کنترل حماس، کشته شدن ابو نحل را تأیید کرد و بیان داشت که او مسئول شناسایی و مقابله با افراد مظنون به همکاری با اسرائیل و گروه‌های مسلح حامی این کشور بوده است.

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در کنار این حادثه، حملات هوایی دیگر به مناطق مختلف باریکه غزه منجر به کشته شدن دست‌کم شش فلسطینی دیگر شد. منابع پزشکی فلسطینی گزارش دادند که در حملۀ هوایی به یک مقر پلیس در خان‌یونس، در جنوب غزه، سه نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند و دو تن از کشته‌شدگان مأمور پلیس بودند. همچنین در حملۀ دیگری در نزدیکی گذرگاه نتزاریم در شمال غزه، سه فلسطینی دیگر جان باختند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که در هر دو منطقه، نیروهای مسلح را هدف قرار داده است. این تنش‌ها در حالی ادامه دارد که با وجود برقراری آتش‌بس میانجی‌گری شده توسط آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵، درگیری‌ها متوقف نشده است. اسرائیل حماس را به تلاش برای بازسازی ساختار سازمانی و تسلیح مجدد متهم می‌کند، در حالی که حماس این اتهامات را رد کرده و اسرائیل را مقصر برهم زدن آتش‌بس می‌داند.

تشدید تنش‌های دیپلماتیک لهستان و روسیه

بر اساس آمارهای موجود، از زمان آغاز آتش‌بس تاکنون، حداقل هزار و ششصد فلسطینی و پنج نظامی اسرائیلی کشته شده‌اند. در جبهه دیپلماسی بین‌المللی، تنش‌ها میان لهستان و روسیه تشدید شد. لهستان روز سه‌شنبه سوم آذر، روسیه را به نقض عمدی حریم هوایی خود متهم کرد و اعلام نمود که یک پهپاد شناسایی روسی به طور موقت وارد حریم هوایی این کشور شده است.

فرماندهی عملیاتی نیروهای مسلح لهستان تصریح کرد که اگرچه مجوز سرنگونی پهپاد صادر شده بود، اما به دلیل تغییر مسیر آن به سمت شرق و خطر سقوط بقایا در مناطق مسکونی، از شلیک خودداری شد. پاول زالفسکی، معاون وزیر دفاع لهستان، اظهار داشت که بعید است این حادثه تصادفی باشد و ورشو آن را اقدامی عمدی تلقی می‌کند.

همچنین، ناتو در واکنش به سقوط سه موشک روسی در خاک لهستان در روز جمعه گذشته، یک هواپیمای مجهز به سامانه هشدار زودهنگام در این کشور مستقر خواهد کرد. هم‌زمان، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، درباره وعده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، برای توقف کمک‌های نظامی سالانه سی‌ و هشت میلیارد دلاری به اسرائیل تا پایان سال جاری میلادی، تردید ابراز کرد.

تغییرات ساختاری در مدیریت منابع نفتی عراق

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل کنگره را به دست آوردند و ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که با نتانیاهو برای توقف این کمک‌ها توافق کرده است. در عرصه انرژی و اقتصاد منطقه‌ای، عراق دست به اقدامات شدیدی برای تمرکز مدیریت منابع نفتی زد. نخست‌وزیر عراق به وزارت نفت دولت فدرال دستور داد تا مدیریت میدان‌های نفتی در مناطق تحت کنترل نیروهای امنیتی کُرد را در دست بگیرد.

این دستور شامل میدان‌های نفتی در استان‌های دیاله، کرکوک، صلاح‌الدین و نینوا می‌شود و پس از تحقیقات درباره قاچاق نفت در شرکت نفت شمال صادر گردید. همچنین سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق مأمور کنترل تمامی گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان شد و از دولت اقلیم خواسته است صادرات نفت را تنها از طریق وزارت نفت دولت فدرال مجاز بداند.

این اختلافات منجر به توقف انتقال نفت از طریق خط لوله به ترکیه برای بیش از دو سال شده بود تا اینکه در سپتامبر ۲۰۲۵ توافق جدیدی حاصل شد. در سوی دیگر بازارهای جهانی، قیمت نفت علیرغم بحران تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح سه ماه اخیر رسید.

دلایل کاهش قیمت نفت خام برنت در بازارها

قیمت نفت خام برنت با کاهش جزئی به حدود نود و نه دلار رسید و دلیل اصلی این کاهش، افزایش عرضه جهانی، ذخایر بالای نفت و کاهش نگرانی‌ها از تشدید جنگ ایران و آمریکا عنوان شد. این روند نزولی نشان‌دهنده مازاد عرضه روزانه حدود یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در بازارهای جهانی است.