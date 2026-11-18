آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گسترش غنی‌سازی اورانیوم در کره شمالی را تایید کرد. همزمان، عربستان سعودی در یمن تغییرات استراتژیک و جابجایی فرماندهان را اعلام نموده است.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه بیست و هفتم آبان ماه در بیانیه‌ای رسمی خطاب به نشست فصلی شورای حکام خبر داد که کره شمالی بخش جدیدی را به تاسیسات غنی‌سازی اورانیوم در مجتمع هسته‌ای جانگ بیون افزوده است. این توسعه با هدف گسترش تولید مواد هسته‌ای با کاربرد تسلیحاتی صورت گرفته و نگرانی‌های جدی بین‌المللی را برانگیخته است. گروسی تصریح کرد که ساختار خارجی این بخش جدید تا اواخر اکتبر تکمیل شده است.

جزئیات گسترش تاسیسات هسته‌ای در کره شمالی

بر اساس گزارش‌های منتشر شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساخت بخش جدید در تاسیسات اولیه غنی‌سازی جانگ بیون از اواسط سپتامبر دو هزار و بیست و شش میلادی آغاز شده است. این مجتمع هسته‌ای در فاصله دورتری در شمال پایتخت پیونگ‌یانگ قرار دارد و بسیار بزرگ‌تر از تاسیسات کانگسون است که در جنوب غربی پایتخت واقع شده است. کره شمالی تاکنون چندین آزمایش هسته‌ای انجام داده و به نظر می‌رسد تولید دو ماده مورد استفاده در ساخت سلاح‌های هسته‌ای یعنی اورانیوم با غنای بالا و پلوتونیوم را ادامه می‌دهد.

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فعالیت راکتورهای هسته‌ای و چشم‌انداز آینده

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشانه‌هایی مشاهده کرده است که نشان می‌دهد راکتور هسته‌ای پنج مگاواتی جانگ بیون که برای تولید پلوتونیوم از سوخت مصرف‌شده استفاده می‌کند احتمالا همچنان فعال است. این راکتور در هفتمین چرخه پرتودهی خود قرار دارد و پس از پایان این چرخه سوخت مصرف‌شده برای بازفرآوری از راکتور خارج خواهد شد. همچنین یک راکتور دیگر از نوع آب سبک نیز در مجتمع جانگ بیون از آوریل امسال در حال فعالیت بوده است.

موضع‌گیری‌های سیاسی و دیپلماتیک منطقه‌ای

در پی این تحولات کره شمالی اعلام کرد ظرفیت تولید مواد هسته‌ای با کاربرد تسلیحاتی در پنج سال گذشته بیش از دو برابر شده است. این کشور تاکید کرده که تلاش غرب برای وادار کردن پیونگ‌یانگ به کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای به شکلی بازگشت‌ناپذیر پایان یافته است. بنابراین خلع سلاح هسته‌ای باید ابتدا بر تلاش‌های کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و برنامه‌های هسته‌ای اعضای ناتو متمرکز شود.

تحولات نظامی و تغییرات فرماندهی در یمن

عربستان سعودی دوشنبه اعلام کرد فرمانده مسئول ائتلاف تحت رهبری خود را تغییر داده است. دو فرد آگاه از برنامه‌های دولت یمن به رویترز گفتند انتظار می‌رود این دولت نیز تغییراتی در فرماندهی نظامی خود ایجاد کند. این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که درگیری‌ها در یمن به فعال‌ترین جبهه در جنگ گسترده‌تر ایران تبدیل شده است و تلاش‌های عربستان سعودی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی را مختل کرده است.

پیامدهای اقتصادی و نظامی درگیری‌ها در یمن

این جنگ در یمن هزاران کشته و زخمی و صدها هزار آواره بر جای گذاشته است. حوثی‌ها سواحل دریای سرخ و تنگه راهبردی باب‌المندب را از نیروهای مورد حمایت عربستان تصرف کرده‌اند. مقام‌های عربستان پیش‌بینی می‌کنند که این کارزار تا شش ماه دیگر ادامه یابد. توافق برای پایان دادن به این درگیری می‌تواند به کاهش شدت درگیری‌ها در یمن منجر شود.