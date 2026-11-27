برند لوکس ایتالیایی آرمانی با توسعه هتل‌های جدید در ریاض و دریای سرخ و امضای قرارداد ۲۰ ساله با سیمفونی گلوبال، حضور خود را در خاورمیانه تقویت می‌کند.

برند مد ایتالیایی آرمانی استراتژی جدیدی را برای توسعه صنعت میزبانی لوکس در منطقه خاورمیانه آغاز کرده است. این خانه مد بزرگ علاوه بر اقامتگاه‌های موجود در دوبی و میلان، برنامه‌های گسترده‌ای برای افتتاح دو پروژه جدید در عربستان سعودی و مصر دارد. این گسترش شامل یک هتل مجلل در ریاض است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ میزبان نخستین مهمانان خود باشد و مجموعه‌ای ساحلی در دریای سرخ که افتتاح آن برای سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است.

همکاری جدید با سیمفونی گلوبال برای توسعه جهانی

مدیریت عملیاتی هتل‌های آرمانی در حال حاضر بر عهده شرکت دورا است که دو هتل لوکس این برند را در برج خلیفه دوبی و شهر میلان اداره می‌کند. هتل دوبی در سال ۲۰۱۰ و هتل میلان در سال ۲۰۱۱ افتتاح شدند و هر دو حاصل مشارکت دیرینه جورجیو آرمانی با محمد العبّار، بنیان‌گذار شرکت توسعه املاک اعمار بوده‌اند. در ژانویه ۲۰۲۶، دو طرف از ایجاد یک سرمایه‌گذاری مشترک جدید از طریق شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی سیمفونی گلوبال خبر دادند. این توافق جدید انحصار جهانی توسعه هتل‌ها و مجموعه‌های تفریحی آینده آرمانی را به این مشارکت واگذار می‌کند و برای مدت ۲۰ سال اعتبار دارد که امکان تمدید آن به مدت ده سال دیگر نیز پیش‌بینی شده است.

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هتل لوکس دریا در منطقه تاریخی ریاض

ساخت هتل آرمانی دریا در منطقه تاریخی دریه واقع در حاشیه شهر ریاض همچنان با سرعت ادامه دارد. این پروژه که قرار است در مقطعی از سال ۲۰۲۷ افتتاح شود، هم‌زمان با رونق گردشگری در عربستان سعودی و تلاش برای احیای فرهنگ این کشور پیش می‌رود. محور اصلی این طرح منطقه تاریخی الطریف است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. معماری سنتی نجدی، ساختمان‌های خشتی و کوچه‌های باریک این محوطه، فضایی کاملاً متفاوت با آسمان‌خراش‌های مدرن ریاض ایجاد می‌کند. هتل جدید با رویکردی طراحی‌محور، سبک لوکس آرمانی را به این بافت تاریخی آورده و گزینه‌ای اقامتی متمایز برای بازدیدکنندگانی که از این منطقه دیدن می‌کنند، فراهم می‌سازد.

پروژه ساحلی دریای سرخ با تمرکز بر تندرستی

در کنار توسعه در ریاض، آرمانی برنامه‌ریزی کرده است تا یک مجموعه ساحلی در منطقه مراسی رد سی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی الغردقه در مصر بسازد. این ملک که افتتاح آن برای سال ۲۰۳۰ میلادی برنامه‌ریزی شده است، شامل یک هتل و توسعه مسکونی با چشم‌اندازهای رو به دریای سرخ و مارینا خواهد بود. این مجموعه ترکیبی از اتاق‌های هتل، آپارتمان‌های خدماتی و اقامتگاه‌های خصوصی با نام آرمانی را در کنار هم ارائه می‌دهد. طراحی داخلی این پروژه بر اساس زیبایی‌شناسی شاخه آرمانی/کاسا انجام می‌شود و سبک مینیمال و توجه دقیق به جزئیات برند در سراسر پروژه حفظ خواهد شد.

آینده هتل‌های آرمانی و مقاصد احتمالی

بخش مهمی از این مجموعه ساحلی به سلامت و تندرستی اختصاص دارد. در طرح‌های ارائه‌شده، ایجاد یک پناهگاه اختصاصی با تمرکز بر سلامت، بازآفرینی و طول عمر پیش‌بینی شده است که درمان‌های شخصی‌سازی‌شده، امکانات ورزشی و تجربه‌های آرامش‌بخش را در بر می‌گیرد. شایعاتی درباره مقاصد احتمالی آینده برای هتل‌ها و مجموعه‌های تفریحی آرمانی نیز مطرح شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لندن، پاریس، نیویورک، میامی، بانکوک، سنگاپور، توکیو و مالدیو اشاره کرد. این گسترش نشان‌دهنده تمرکز برند ایتالیایی بر ورود به بازارهای جدید و تقویت حضور خود در صنعت مهمان‌نوازی لوکس در سراسر جهان است.