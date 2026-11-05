نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در حضور محمدجعفر قائم‌پناه بر دسترسی عادلانه ۳۷۰ هزار دانش‌آموز به آموزش با کیفیت و طرح حامی برای ۲۳ هزار دانش‌آموز تاکید کرد.

نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان صبح روز پنجشنبه در نشست نهضت توسعه عدالت آموزشی استان که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، گزارشی جامع از وضعیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان ارائه داد. این نشست با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل گردید و محور اصلی آن بررسی عملکرد گسترده سیستم آموزشی در برابر نیازهای دانش‌آموزان استان بود.

ارائه خدمات آموزشی به ۳۷۰ هزار دانش‌آموز در ۳۴ منطقه

دستیار با اشاره به گستردگی جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در استان گیلان اظهار کرد که عملکرد فعلی آموزش و پرورش این منطقه حاصل تلاش و مجاهدت بیش از ۲۶ هزار همکار فرهنگی است. این مجموعه بزرگ مسئولیت خطیر تربیت نسل آینده و آماده‌سازی سرمایه انسانی کشور را بر عهده دارد و برای حدود ۳۷۰ هزار دانش‌آموز در ۳۴ منطقه آموزشی و پرورشی استان خدمات ارائه می‌دهد.

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وی با تأکید بر اینکه نگاه آموزش و پرورش گیلان به عدالت آموزشی، نگاهی جامع و فراتر از توسعه فضاهای فیزیکی است، افزود که هدف ما صرفاً ساخت مدرسه از جنس آجر و سیمان نیست. بر اساس این گزارش، کیفیت‌بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، ارتقای سطح یادگیری، شناسایی و پرورش استعدادها و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی برای تمام دانش‌آموزان، سنگ‌بنای برنامه‌های اجرایی و آموزشی استان را تشکیل می‌دهد.

حمایت از ۲۳ هزار دانش‌آموز ابتدایی در طرح حامی

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی و جبرانی در حوزه آموزش ابتدایی بیان کرد که در قالب طرح حامی، بیش از ۲۳ هزار دانش‌آموز ابتدایی استان تحت پوشش حمایت‌های آموزشی قرار گرفته‌اند. همچنین زمینه ارتقای سطح علمی بیش از ۱۸ هزار دانش‌آموز دیگر نیز در این راستا فراهم شده است.

دستیار توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت تدریس را از الزامات تحقق عدالت آموزشی دانست و افزود که برگزاری اجتماعات یادگیری و تقویت توانمندی آموزگاران در حوزه آموزش قرآن کریم و آموزه‌های آن، بخشی از برنامه‌هایی است که با هدف ارتقای کیفیت آموزش و بهبود فرآیند یادگیری دنبال شده است. این اقدامات نشان‌دهنده تمرکز ویژه بر کیفیت نیروی انسانی و روش‌های نوین آموزشی است.

اعزام کاروان‌های امید به مناطق عشایری و توجه به فناوری

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان همچنین با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات آموزشی در مناطق مختلف استان بیان کرد که کاروان‌های امید و تجهیزات آموزشی با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق عشایری اعزام شده‌اند. این اقدامات انجام شده تا دانش‌آموزان این مناطق نیز متناسب با نیازهای آموزشی خود از امکانات و فرصت‌های یادگیری برخوردار شوند و از محرومیت آموزشی رهایی یابند.

دستیار با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های آموزشی متناسب با اقتضائات نسل جدید اظهار کرد که در مسیر رشد و بالندگی دانش‌آموزان، شناسایی استعدادها، تقویت توانایی‌های فردی و آشناکردن آنان با ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد نشان می‌دهد که سیستم آموزشی استان خود را با تحولات دیجیتال جهان هماهنگ کرده است.

تربیت تمام‌ساحتی و کسب مدال‌های المپیادی در استان

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی تصریح کرد که نخبگان و استعدادهای دانش‌آموزی می‌توانند در حل مسائل و پیشرفت کشور نقش‌آفرین باشند. از این رو، هدایت دانش‌آموزان به سمت آموزش‌های مهارتی و فراهم‌کردن زمینه حضور آنان در رقابت‌های علمی و مهارتی در دستور کار قرار گرفته است. دستیار راهیابی دانش‌آموزان استان به المپیادهای ملی و جهانی و کسب مدال‌های ارزشمند را از نتایج توجه به استعدادپروری و توسعه آموزش‌های تخصصی برشمرد.

وی با اشاره به موفقیت‌های ورزشی دانش‌آموزان گیلانی افزود که کسب مدال‌های ارزشمند و راهیابی فرزندان استان به تیم‌های ملی، نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان و ضرورت استمرار حمایت از استعدادهای ورزشی در مدارس است. ارتقای سرانه ورزشی مدارس، توسعه فعالیت‌های بدنی و اعزام کاروان‌های تجهیزات ورزشی با هدف افزایش نشاط، پویایی و سلامت دانش‌آموزان دنبال شده است.

تقویت هویت ملی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

دستیار نقش فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی را در شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان مهم ارزیابی کرد و گفت که تقویت مفاهیمی همچون صداقت، میهن‌دوستی، عزت‌مداری، مسئولیت‌پذیری و احترام به ارزش‌های دینی و ملی، از جمله اهدافی است که در کنار آموزش‌های رسمی مورد توجه قرار دارد. وی با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در نظام تعلیم و تربیت بیان کرد که ترویج این فرهنگ در سطوح مختلف آموزشی و پاسداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی و دانش‌آموز، از رویکردهای مهم تربیتی در مدارس استان است.

دستیار در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی افزود که آموزش و پرورش علاوه بر مسئولیت آموزشی، وظیفه مهمی در صیانت از سرمایه انسانی جامعه دارد. در همین راستا، برنامه‌های فرهنگی و تربیتی با هدف ارتقای آگاهی، تقویت مهارت‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود تا هیچ فرزندی به دلیل محرومیت و محدودیت امکانات از حق تحصیل بازنماند.