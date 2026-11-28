گزارش رسمی نشان‌دهنده تشدید درگیری‌ها در سوریه و ناتوانی دمشق در حفظ امنیت است. تحلیل علل بحران و پیامدهای انسانی و امنیتی.

ناامنی در کشور سوریه روز به روز در حال گسترش است و این روند افزایشی تهدیدی جدی برای ثبات منطقه محسوب می‌شود. گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که افزایش حوادث و درگیری‌ها در مناطق مختلف این کشور، توان دمشق برای کنترل اوضاع و برقراری نظم عمومی را با چالش‌های سنگینی مواجه کرده است. این وضعیت نگران‌کننده نشان‌دهنده فروپاشی تدریجی ساختارهای امنیتی در سطح ملی است که پیامدهای آن تنها محدود به مرزهای این کشور نمی‌شود.

دلایل تشدید بحران امنیتی در سوریه

ریشه‌های این وضعیت بی‌ثبات را می‌توان در چندین منطقه کلیدی از جمله سوها جستجو کرد که تحت نفوذ جریان‌های دروزی قرار دارد و درگیر تنش‌های داخلی است. همچنین شهرهای دیرالزور و الحسکه به کانون‌های اصلی فعالیت گروه تروریستی داعش تبدیل شده‌اند که حملات تکراری به نیروهای امنیتی را در این مناطق انجام می‌دهند. علاوه بر عوامل امنیتی و نظامی، افزایش نرخ فقر در لایه‌های پایین جامعه نیز نقش مهمی ایفا می‌کند و جوانان را به سمت فعالیت‌های خارج از چارچوب نظم و قانون سوق می‌دهد.

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جزئیات درگیری‌ها در مناطق مختلف سوریه

در ساعات گذشته مجموعه‌ای از حوادث رخ داده است که بررسی ابعاد و پیامدهای آن‌ها برای درک عمق بحران ضروری به نظر می‌رسد. درگیری‌ها در حومه شهر سوها مجدداً آغاز شده و گروه‌هایی از دروزی‌ها در این مناطق از پهپادهای مجهز به مواد منفجره استفاده کرده‌اند. این اقدامات خرابکارانه طی روزهای اخیر چندین بار تکرار شده است که نشان‌دهنده شدت گرفتن درگیری‌ها در این استان است.

در استان دیرالزور، افراد مسلح به یک گشت از نیروهای امنیت داخلی حمله کردند که منجر به کشته شدن دو نیروی امنیتی شد. پس از این حادثه مرگبار، مقامات محلی در شهر دیرالزور اقدام به برقراری مقررات منع رفت‌وآمد کردند تا از تشدید وضعیت جلوگیری کنند. این تصمیم امنیتی نشان از نگرانی شدید مقامات محلی نسبت به تکرار حملات مشابه دارد.

حمله‌ای نیز در شهر الحسکه رخ داد که مقامات سوری آن را مستقیماً به عناصر داعش نسبت دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است که طی این عملیات انتحاری، مهاجمان کمربندهای انفجاری خود را منفجر کردند که منجر به تلفات و ویرانی‌هایی در منطقه شد. این اقدامات نشان می‌دهد که گروه تروریستی داعش هنوز در شرق سوریه حضور موثری دارد و قدرت مقابله با نیروهای امنیتی را از دست نداده است.

وضعیت استان درعا و حملات به نیروهای ارتش

استان درعا در جنوب سوریه همچنان با مشکلات و نگرانی‌های امنیتی شدید دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از حوادث مهم در این استان رخ داد پس از آنکه دو نظامی ارتش سوریه در حمله افراد مسلح به نیروهای نظامی در جاده القنیه - الصنمین، در حومه شمالی درعا، کشته شدند. این حادثه در ادامه حملاتی رخ داد که نیروهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی را در جنوب سوریه هدف قرار می‌دهند و امنیت جاده‌های اصلی را تهدید می‌کند.

از سوی دیگر، در مناطق ساحلی سوریه نیز موج بازداشت‌ها از سر گرفته شده است. این بازداشت‌ها افرادی را شامل می‌شود که به تلاش برای برهم زدن امنیت یا عضویت در گروه‌های مخفی متهم شده‌اند. این کمپین امنیتی گسترده نشان می‌دهد که دمشق تلاش می‌کند با سرکوب احتمالی توطئه‌ها، کنترل خود را بر مناطق استراتژیک ساحلی بازیابی کند، اما اثرگذاری بلندمدت این اقدامات مورد تردید است.