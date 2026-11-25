موسسه علوم امنیت بین‌المللی گزارش داده است که ایران در حال ساخت یک مجموعه زیرزمینی مستحکم در بهجت‌آباد است که ممکن است برای ذخایر اورانیوم یا تسلیحات موشکی استفاده شود.

موسسه علوم و امنیت بین‌المللی در واشنگتن گزارش داده است که ایران در حال ساخت سریع یک مجموعه زیرزمینی مستحکم در منطقه بهجت‌آباد است. این پروژه در فاصله حدود ۶۲ کیلومتری از هر یک از دو مرکز هسته‌ای نطنز و اصفهان قرار دارد و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که ساخت آن از آذر ماه سال گذشته آغاز شده است. پژوهشگران این موسسه اعلام کرده‌اند که با وجود پیشرفت قابل‌توجه عملیات عمرانی در طول سال جاری، هدف نهایی این تاسیسات هنوز مشخص نیست.

جزئیات فنی و مکانی مجموعه بهجت‌آباد

این مجموعه زیرزمینی عظیم در منطقه بهجت‌آباد، که در مجاورت تاسیسات هسته‌ای نطنز و اصفهان واقع شده است، از آذر ماه سال گذشته تحت ساخت قرار گرفته است. طبق ارزیابی‌های منتشر شده در سوم آذر، پیشرفت عملیات احداث زیرساخت‌های زیرزمینی و ساختمان‌های اداری به میزان قابل‌توجهی رسیده است. مساحت حدودی محدوده امنیتی این مجموعه ۴۹ کیلومتر مربع برآورد می‌شود که وسعت آن نشان‌دهنده مقیاس بزرگ این پروژه است. تدابیر گسترده امنیتی اتخاذ شده در این مجموعه احتمال کاربری نظامی یا هسته‌ای آن را تقویت می‌کند، هرچند شواهد مستقلی برای تعیین دقیق هدف نهایی ساخت آن وجود ندارد.

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بازسازی تاسیسات پس از حملات به فردو و نطنز

ساخت مجموعه بهجت‌آباد در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی پس از حملات به مراکز هسته‌ای و نظامی خود در جریان دو جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه، اقداماتی برای بازسازی و تقویت برخی تاسیسات زیرزمینی انجام داده است. ارزیابی موسسه علوم و امنیت بین‌المللی در ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حملات ژوئن همان سال به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان آسیب‌های گسترده و در مواردی فاجعه‌بار وارد کرده است. در آن مقطع، جمهوری اسلامی توانایی غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس قابل‌توجه یا تولید شمار زیادی سانتریفیوژ را نداشت و پیشرفت اندکی در بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده حاصل شده بود. با این حال، تخریب مراکز اصلی غنی‌سازی به معنای از میان رفتن تمامی ظرفیت‌های حساس هسته‌ای نبوده و تصاویر ماهواره‌ای فعالیت برای پاک‌سازی و بازیابی تجهیزات را نشان می‌داد.

بررسی تاسیسات کوه کلنگ گزلا و طالقان ۲

یکی از مراکز مورد توجه پژوهشگران، مجموعه زیرزمینی کوه کلنگ گزلا در جنوب نطنز است که در جنگ ۱۲روزه در سال ۱۴۰۴ هدف حمله قرار نگرفت. این مجموعه شامل دو بخش تونلی است؛ یکی تاسیسات جدید مرتبط با برنامه سانتریفیوژ که ساخت بخش جدید آن در مراحل پایانی قرار دارد و دیگری تونل‌هایی که در سال ۲۰۰۷ ساخته شدند. پژوهشگران احتمال داده‌اند تونل‌های قدیمی برای نگهداری ذخایر اورانیوم غنی‌شده استفاده شده باشند، هرچند شواهد مستقلی برای تأیید این فرضیه وجود نداشت. تاسیسات طالقان ۲ در مجموعه نظامی پارچین نیز که در پنجم آبان ۱۴۰۳ هدف حمله اسرائیل قرار گرفت، مورد بررسی قرار گرفته است. تصاویر ماهواره‌ای سال ۱۴۰۴ از بازسازی گسترده و احداث سازه‌ای استوانه‌ای حکایت دارد که ممکن است محفظه‌ای برای مهار انفجارهای شدید باشد.

نگرانی از وضعیت ذخایر اورانیوم و تحرکات سیاسی اسرائیل

یکی از مهم‌ترین مسائل حل‌نشده، محل نگهداری و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده جمهوری اسلامی، به‌ویژه حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌دلیل محدودیت دسترسی به تاسیسات، امکان راستی‌آزمایی کامل این ذخایر را ندارد و ارزیابی‌ها حاکی از آن است که ذخایر احتمالا از مراکز اصلی اصفهان، فردو و نطنز خارج نشده‌اند. در صفحه سیاسی، واشنگتن‌پست چهارشنبه چهارم آذر گزارش داد که احتمال ازسرگیری حملات اسرائیل و آمریکا به ایران به یکی از محورهای اختلاف میان هرتزل هالئوی به‌عنوان مامور تشکیل دولت جدید اسرائیل، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت این کشور، تبدیل شده است. نتانیاهو از دونالد ترامپ خواسته است حملات را از سر بگیرد، در حالی که هرتزل هالئوی اعلام کرده که تهدیدهای مستقیم و فوری‌ای که اسرائیل را ناگزیر کند پیش از تشکیل دولت دست به اقدام نظامی بزند، وجود ندارد.