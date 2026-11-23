مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های محیط‌زیست از افزایش ۱۱۰ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه خبر داد و بر ضرورت بازنگری در ساختار کشاورزی و جلوگیری از احداث سدهای جدید تأکید کرد.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سی‌ام آبان ماه هزار و چهارصد و پنج، تراز سطح آب دریاچه ارومیه به عدد یک هزار و دویست و هفتاد و نقطه شصت و متر رسید. این ارتفاع نشان‌دهنده یک رشد قابل توجه است که اگرچه دریاچه را به پایداری نزدیک‌تر کرده اما هنوز مسیر طولانی تا بهبود کامل پیش رو دارد.

وضعیت فعلی و فاصله با تراز اکولوژیک

آرزو اشرفی‌زاده، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، اعلام کرد که وسعت سطح آب این دریاچه عظیم به حدود دو هزار کیلومتر مربع و حجم آب موجود در آن به اندازه دو میلیارد و پانصد میلیون مترمکعب رسیده است. با این وجود، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست خاطرنشان کرد که دریاچه همچنان حدود سه و نیم متر با تراز اکولوژیک مورد نیاز خود فاصله دارد.

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وی افزود که تراز فعلی دریاچه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک متر و ده سانتی‌متر افزایش داشته است. این افزایش یکصد و ده سانتی‌متری نسبت به سال قبل، نشانه‌ای امیدوارکننده از بهبود نسبی شرایط زیست‌محیطی است اما به معنای پایان بحران نیست و دستیابی به احیای پایدار آن نیازمند اقدامات مستمر و مدیریت جامع منابع آب حوضه است.

اقدامات فوری برای مدیریت روان‌آب‌ها

آرزو اشرفی‌زده با تأکید بر اهمیت مدیریت روان‌آب‌ها و جریان‌های ورودی به دریاچه گفت که بارندگی‌های اخیر فرصتی ارزشمند برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب‌های اقماری آن فراهم کرده است. دستگاه‌های مسئول موظفند با هماهنگی و اقدام به‌موقع، زمینه ورود حداکثری جریان‌های طبیعی آب به دریاچه را فراهم کنند.

بسته‌شدن سردهنه‌های برداشت و انحراف آب در دوره‌های مقرر، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌های طبیعی ورودی به دریاچه از مهم‌ترین اقدامات فوری در این زمینه است. وی هشدار داد که نباید روان‌آب‌های حاصل از بارندگی به دلیل انسداد مسیرها، برداشت‌های غیرمجاز یا ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی از دسترس دریاچه خارج شوند.

بازنگری در عملکرد سدها و ساختار کشاورزی

آرزو اشرفی‌زاده با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه است، گفت که حرکت به سمت کشاورزی پایدار و سازگار با ظرفیت منابع آب حوضه، یکی از مهم‌ترین الزامات احیای پایدار دریاچه است. اجرای طرح‌های عمرانی و انتقال آب، بدون اصلاح ساختار مصرف و مدیریت تقاضا، به‌تنهایی نمی‌تواند پایداری اکولوژیک دریاچه را تضمین کند.

ایشان افزود که اصلاح الگوی کشت، جلوگیری از توسعه سطح زیرکشت، استفاده از روش‌های مناسب آبیاری، کاهش برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی، ارتقای بهره‌وری واقعی آب و توسعه کشت محصولات متناسب با اقلیم و محدودیت منابع آبی باید از محورهای اصلی برنامه‌های اجرایی باشد. افزایش راندمان آبیاری زمانی به احیای دریاچه کمک می‌کند که به کاهش واقعی مصرف و برداشت آب در سطح حوضه منجر شود.

محدودیت‌های احداث سدهای جدید و توزیع عادلانه

مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت منابع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه اظهار کرد که جلوگیری از احداث سدهای جدید یکی از مصوبات مهم ستاد احیای دریاچه ارومیه است. با توجه به شرایط شکننده دریاچه، باید از احداث هرگونه سد، مخزن جدید و ایجاد مصارف تازه که موجب کاهش جریان‌های ورودی به دریاچه می‌شوند، خودداری شود.

وی تأکید کرد که عملکرد سدهای موجود، نحوه بهره‌برداری از آنها و تخصیص منابع آب در حوضه نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. منابع آب صرفه‌جویی‌شده نباید مجدداً صرف توسعه سطح زیرکشت یا ایجاد مصارف جدید شود، بلکه باید سهم مشخصی از آن به تأمین نیاز محیط‌زیستی دریاچه و تالاب‌های اقماری اختصاص یابد.