استرداد علی زکی حاج جلیل، متهم به همکاری در انفجار هواپیمای مسافربری پاناما در سال ۱۹۹۴، نشاندهنده گسترش همکاریهای امنیتی بین ایالات متحده و ونزوئلا است. این اقدام در چارچوب روابط جدیدی صورت میگیرد که دیگر محدود به مسائل نفتی و معدنی نیست.
روابط ونزوئلا و ایالات متحده پس از یک عملیات بیسابقه توسط نیروهای آمریکایی در کاراکاس و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس، وارد مرحله جدیدی شده است.
این روابط دیگر محدود به بخشهای نفت و معدن نیست و به حوزههای پلیسی و قضایی نیز گسترش یافته است. استرداد علی زکی حاج جلیل به پاناما، نمونهای از این گسترش همکاریهاست. مقامهای پاناما و آمریکا حاج جلیل را به همکاری در انفجار یک هواپیمای مسافربری در سال ۱۹۹۴ متهم میکنند؛ حادثهای که مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ پاناما محسوب میشود و در آن ۲۱ نفر، از جمله ۱۲ عضو جامعه یهودیان و سه شهروند آمریکایی جان باختند.
آمریکا و اسرائیل مدعی هستند که حاج جلیل عضو حزبالله لبنان است، سازمانی که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود. استرداد حاج جلیل روز دوشنبه ۲۰ آوریل، تحت تدابیر امنیتی شدید انجام شد. کوین مارینو کابررا، سفیر آمریکا در پاناما، در بیانیهای اعلام کرد که این استرداد نشاندهنده حافظه طولانی و دامنه نفوذ گسترده دولت دونالد ترامپ است.
حاج جلیل در پنجم نوامبر ۲۰۲۵ در جزیره گردشگری مارگاریتا در ونزوئلا بازداشت شده بود. گزارش بازداشتکنندگان که بخشی از رای دیوان عالی دادگستری ونزوئلا است، جزئیات ظاهری او در زمان دستگیری را شرح میدهد: پیراهن آبی، شلوارک برمودای مشکی و صندل مشکی.
در حالی که قانون اساسی ونزوئلا استرداد شهروندان این کشور را ممنوع کرده است، دیوان عالی با توجه به اینکه تابعیت حاج جلیل پس از وقوع جرایم مورد اتهام به او اعطا شده بود، اجازه استرداد را صادر کرد. اطلاعات پلیس پاناما نشان میدهد که حاج جلیل در ۲۵ اکتبر ۱۹۶۸ در مائیکائو کلمبیا متولد شده و در دهه ۱۹۷۰ به همراه والدینش که اصالتی لبنانی داشتند، به جزیره مارگاریتا مهاجرت کردهاند.
بر اساس گزارش «مرکز جامعه آزاد و امن» آمریکا، حاج جلیل در کاراکاس تحصیل کرده و در منطقه آزاد کولون در پاناما مدیریت یک شرکت را برعهده داشته است. او پس از چند ماه اقامت در پاناما، به ونزوئلا بازگشت. در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۴، پرواز شماره ۹۰۱ شرکت هواپیمایی «آلاس چیریکاناس» از کولون به مقصد پاناماسیتی برخاست، اما دقایقی پس از پرواز در آسمان منفجر شد.
جسد یکی از قربانیان که با نام لیا جمال یا علی حوا جمال شناسایی شد، سرنخهایی را به سمت حاج جلیل هدایت کرد. تحقیقات نشان داد که جمال کیف دستی حاوی مواد منفجره همراه داشته که با سیگنال رادیویی فعال شده بود. مقامهای پاناما معتقدند که جمال و حاج جلیل دو خودرو را با هویتهای جعلی اجاره کرده بودند.
همچنین، چند روز پس از حمله، پلیس پاناما حاج جلیل را در حال رانندگی با خودرویی بازداشت کرد که در آن ده قبضه مسلسل دستی، مهمات و تجهیزات نظامی وجود داشت. در بازرسی دیگری از مکانی مرتبط با او، سلاحهای بیشتری همراه با پول نقد (دلار آمریکا) کشف شد. دادستانهای پاناما معتقدند که حاج جلیل هماهنگی بخش لجستیکی عملیات را بر عهده داشته است.
با وجود این شواهد، مقامهای پاناما در آن زمان او را تحت پیگرد قانونی قرار ندادند و او توانست به ونزوئلا بازگردد. یکی از ساکنان جزیره مارگاریتا که حاج جلیل را میشناخت، به بیبیسی موندو گفت که او در ابتدا رستورانی با غذاهای سبک راهاندازی کرد، اما بعدها آن را به یک دیسکو تبدیل کرد.
این فرد افزود که حاج جلیل روابط خوبی داشت و در فضای رستورانداری و سرگرمی شناختهشده بود و کسی تصور نمیکرد که او در چنین فعالیتهایی دست داشته باشد. با وجود نظارت مقامهای پاناما، حاج جلیل همچنان به این کشور سفر میکرد و آخرین سفر او در سال ۲۰۱۹ برای شرکت در رویدادی مرتبط با چتربازی بود.
سوءظنها در مورد حاج جلیل در سال ۲۰۱۷ دوباره افزایش یافت، زمانی که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اطلاعاتی را به دولت پاناما ارائه کرد که نشان میداد حزبالله پشت حمله به پرواز ۹۰۱ آلاس چیریکاناس بوده و نام حاج جلیل نیز در این ارتباط مطرح شده است. این حادثه تنها یک روز پس از انفجار انجمن همیاری یهودیان آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس رخ داد، که در آن ۸۵ نفر کشته شدند و عاملان آن هنوز مجازات نشدهاند، و این موضوع سوءظنها در مورد مشارکت حزبالله را تقویت کرد
ونزوئلا ایالات متحده استرداد تروریسم حزبالله پاناما انفجار هواپیما