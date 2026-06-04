گزارشهای شهروندی از اخراج گسترده، تاخیر در پرداخت حقوق و رکود در صنایع مختلف ایران حکایت دارد و همزمان یک شهروند بهائی به دلیل فعالیتهای آموزشی به زندان منتقل شده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران نشاندهنده گسترش بحران اقتصادی و افزایش ناامنی شغلی در میان اقشار مختلف جامعه است. از کارخانههای بزرگ خودروسازی گرفته تا کسبوکارهای خرد، کارگران و صاحبان مشاغل از کاهش فرصتهای شغلی، تاخیرهای طولانی در پرداخت حقوق و حتی اخراجهای گسترده خبر میدهند.
این وضعیت به ویژه در صنایع خودروسازی، ساختمانی و خدماتی نمود بیشتری دارد و بسیاری از شهروندان را با دشواریهای جدی در تامین هزینههای زندگی مواجه کرده است. در حوزه خودروسازی، کارگران شرکت سایپا از کاهش ساعت کاری و حذف اضافهکاریها به دلیل کمبود نقدینگی و قطعات سخن میگویند. به گفته آنان، خط تولید یک ساعت زودتر تعطیل میشود و خودروها با کمبود قطعه به مشتریان تحویل داده میشوند.
دستمزد ماهانه بخش بزرگی از این کارگران بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است که با کاهش اضافهکاری، عملاً به مرز خط فقر نزدیک شده است. در ایرانخودرو نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است: اضافهکاریها حذف و حقوق کارگران نصف شده است. یکی از شاغلان در این مجموعه گفت به دلیل نبود قطعه، ادامه تولید ممکن نیست و این مسئله به تعطیلی خطوط و تعدیل نیرو منجر شده است.
این روایتها نشان میدهد بحران خودروسازی تنها به تولید محدود نمیشود، بلکه زنجیرهای از مشکلات مالی و تامین را شامل میشود. بحران پرداخت حقوق به صنایع دیگر نیز سرایت کرده است. کارگری از کارخانه سیمان لامرد گزارش داد از ابتدای سال جاری حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر اخراج شدهاند و حقوق اسفندماه و مطالبات پایان خدمت آنان پس از سه ماه هنوز پرداخت نشده است.
در شهر سربندر، تمامی شرکتهای وابسته به اداره بندر تعدیل نیرو کردهاند و کارکنان باقیمانده نیز با مشکل مواجه هستند. شهرداری گچساران دو ماه است حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده و هواپیمایی آسمان از ابتدای جنگ حقوق کارکنان را قطع کرده است. حتی شرکت مخابرات در شیراز به برخی پیمانکاران پیشنهاد داده است سیمهای مسی جمعآوریشده را بفروشند تا بتوانند حقوق خود را تامین کنند. این موارد تنها نمونههایی از یک الگوی تکراری در سراسر کشور است.
افزایش موارد اخراج و تاخیر در پرداخت حقوق به بخش خدمات و کسبوکارهای خرد نیز کشیده شده است. در اندیمشک، یک شرکت تولیدکننده پوشاک حدود ۸۰ درصد نیروهای خود را اخراج کرده است. در کیش که اقتصاد آن به گردشگری وابسته است، گزارشهایی از رکود و تعطیلی کسبوکارها منتشر شده. یکی از ساکنان کیش گفت بازارها خلوت و تعطیل هستند و کلوپهای تفریحات دریایی تعطیل شدهاند و بازاریان در شرایط بحران روحی قرار دارند.
این وضعیت تنها به از دست دادن شغلهای فعلی محدود نمیشود، بلکه چشمانداز آینده را نیز تیره میکند. یک شهروند از شهرکرد نوشت که دیگر نمیتواند چیزی بفروشد یا بخرد و دو ماه دیگر ورشکست خواهد شد. مغازهداری از نکا نیز گفت با این روند تا چند ماه آینده مجبور به تعطیلی کسبوکار خود خواهد شد. در این میان، گروههای آسیبپذیر مانند مدرسان حقالتدریس دانشگاهها نیز با تاخیرهای چندماهه در دریافت حقوق مواجه هستند.
با گذشت نیمی از خرداد، هنوز حقوق اردیبهشت اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مشهد به طور کامل پرداخت نشده است. یک کارمند با حقوق ۲۰ میلیون تومان گفت نصف درآمدش صرف اجاره و نیم دیگر خرج درمان و غذا میشود و چیزی برای سایر نیازها باقی نمیماند. بسیاری از شهروندان تاکید میکنند که حقوق زیر ۵۰ میلیون تومان برای یک خانواده چهار نفره کافی نیست و این وضعیت آنها را به فروش داراییهای خود مجبور کرده است.
یکی از مخاطبان که راننده کامیون و پدر چهار فرزند است نوشت از آغاز جنگ بیکار شده و مجبور شده طلاهای خانواده را بفروشد و اگر وضعیت ادامه یابد ناچار به فروش کلیه خود خواهد شد. علاوه بر بحران اقتصادی، اخبار مربوط به بازداشت و محکومیت شهروندان نیز نگرانیها را افزایش داده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۱۴ خرداد، شهیدی یزدی، یک شهروند بهائی ساکن کرج، برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد.
او در مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید گردید. این شهروند فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده بود و در بازگشت، در ایستگاه قطار توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. ماموران تلفن همراه و سایر وسایل الکترونیکی او را ضبط کردند و منزلش را در کرج تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را بردند.
او پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، در ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده بود. یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم فعالیت داشته است.
بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده میشده است. این پرونده نشاندهنده ادامه فشار بر اقلیتهای دینی و شهروندان فعال در حوزههای مدنی است
بحران اقتصادی اخراج کارگران تاخیر در پرداخت حقوق رکود کسبوکار شهروند بهائی