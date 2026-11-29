گزارش جدید آی‌آی‌اس‌اس نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از درگیری فوریه ۲۰۲۶، عملیات خود را در اروپا افزایش داده و به همکاری با روسیه و هدف‌گیری منافع آمریکا پرداخته است.

مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در گزارشی منتشر شده در نوامبر ۲۰۲۶، به تحلیل دقیق تغییر استراتژی‌های عملیاتی جمهوری اسلامی در قاره اروپا پرداخته است. این اندیشکده مستقر در لندن در مطالعه‌ای با عنوان " عملیات برون‌مرزی ایران در اروپا؛ سازگاری، ارعاب و چشم‌انداز ۲۰۲۷"، داده‌های مربوط به حدود ۸۰ عملیات را بررسی کرده که به تهران نسبت داده شده‌اند.

افزایش شدید سرعت عملیات پس از درگیری فوریه

داده‌های جمع‌آوری شده توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبرسی نشان می‌دهد که نرخ انجام عملیات در اروپا نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده است. از ابتدای ژانویه ۲۰۲۲ تا زمان حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، به‌طور متوسط هر شش هفته یک عملیات در این قاره ثبت می‌شد. این نرخ پس از حمله حماس به اسرائیل و افزایش تنش‌های منطقه‌ای، به حدود یک مورد در ماه افزایش یافت. با آغاز جنگ میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، این سرعت به شدت شتاب گرفت و میانگین عملیات به چهار مورد در ماه رسید. در دوران اوج این افزایش، تنها در دو ماه مارس و آوریل ۲۰۲۶، مجموعاً ۲۴ مورد عملیات شناسایی شد که نشان‌دهنده تسریع در فعالیت‌های این شبکه است.

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تحول اهداف و افزایش تمرکز بر جوامع یهودی

تحلیل‌های مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبرسی نشان می‌دهد که دامنه اهداف عملیاتی تهران نیز دگرگون شده است. پیش از آغاز جنگ، ۵۰ درصد از عملیات‌ها علیه اشخاصی از جمله مخالفان سیاسی و روزنامه‌نگاران متمرکز بود، اما پس از آغاز درگیری در فوریه ۲۰۲۶، این سهم به ۱۳ درصد کاهش یافت. همزمان با این تغییر، سهم حمله به جوامع یهودی از ۲۱ درصد به ۵۷ درصد رسید. در مقابل، هدف‌گیری مراکز دولتی اسرائیل از ۱۳ درصد به ۳ درصد کاهش یافت. پژوهشگران این اندیشکده توضیح می‌دهند که کاهش آمار حمله به افراد به معنای کاهش خطر نیست، بلکه نتیجه انحراف توجه به سمت نهادهای یهودی است. همچنین عملیات‌ها به منافع تجاری، مالی و نظامی ایالات متحده گسترش یافته و پرونده‌های مشکوکی در پاریس، آمستردام و پایگاه نظامی فیرفورد در بریتانیا در این ارتباط مورد بررسی قرار گرفته است.

جایگاه جغرافیایی بریتانیا و الگوهای جدید همکاری روسیه

از نظر جغرافیایی، بریتانیا با داشتن ۳۵ درصد از کل عملیات‌ها، بیشترین مقصد فعالیت‌های تهران در اروپا بوده است. پس از آن، آلمان با ۱۲ درصد، فرانسه با ۱۰ درصد، سوئد با ۹ درصد و هلند با ۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گزارش جدید به موضوع حساس همکاری اطلاعاتی بین ایران و روسیه نیز پرداخته و احتمال بهره‌گیری از شبکه‌های مشترک را برای اجرای عملیات در خاک اروپا مطرح می‌کند. نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به عنوان بازیگران اصلی طراحی ترورها و آدم‌ربایی‌ها شناسایی شده‌اند. اگرچه ۵۸ درصد عملیات‌ها منجر به بازداشت مجریان خرد شده است، اما ساختار فرماندهی اغلب از رسیدگی امنیتی اروپا مصون مانده است.

اعتماد به شبکه‌های تبهکار برای پنهان ماندن هویت

یکی از یافته‌های کلیدی مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبرسی، تغییر تاکتیک اجرایی تهران است. پس از محکومیت اسدالله اسدی در سال ۲۰۲۱ و شکست طرح بمب‌گذاری پاریس در سال ۲۰۱۸، جمهوری اسلامی استفاده از واسطه‌های تبهکار را در دستور کار قرار داد. شبکه‌هایی مانند "فاکستروت" و "رومبا" در اسکاندیناوی برای اجاره افراد فاقد انگیزه ایدئولوژیک و حتی نوجوانان برای انجام عملیات مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تاکتیک که منجر به جذب اتباع کشورهای ثالث می‌شود، هزینه‌ی افشای نقش مستقیم نهادهای دولتی را برای وزارت اطلاعات و نیروی قدس کاهش داده است. با این حال، تحریم‌ها و قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته بازدارندگی پایدار ایجاد کند.

سه سناریوی پیش‌رو تا پایان سال ۲۰۲۷

در بخش پایانی گزارش، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبرسی سه سناریوی محتمل برای آینده فعالیت‌های برون‌مرزی ایران ترسیم کرده است. سناریوی اول تداوم عملیات نیابتی با تمرکز بیشتر بر تهدید جوامع یهودی و اهداف غربی است. سناریوی دوم، همکاری عملیاتی تنگاتنگ با روسیه از طریق شبکه‌های مشترک است. سناریوی سوم نیز ممکن است شامل توقف موقت دستورهای خشونت‌آمیز توسط تهران باشد، اما با ادامه فعالیت مستقل شبکه‌های پیشین و بدون مهار کامل آن‌ها مواجه خواهد بود. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش نظارت‌ها، ماهیت فعالیت‌های مخفیانه تهران در اروپا همچنان پویا و تهدیدآمیز باقی خواهد ماند.