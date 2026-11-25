آمار فاجعه‌بار مسمومیت با الکل قاچاق در کشور به ۲۰ کشته و ۸ مرگ مغزی رسید. ۷۹ بیمار دیالیزی و ۱۶ نابینا در شهرهای مختلف شناسایی شدند. تحقیقات بازداشت متهمان در نیشابور و هرمزگان ادامه دارد.

بر اساس آخرین گزارش‌های تأیید شده از سوی خبرنگار اعتمادآنلاین، وضعیت مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی قاچاق در سراسر کشور به یک بحران سلامتی جدی تبدیل شده است. آمارهای دقیقی که تاکنون به دست آمده نشان می‌دهد که متأسفانه ۲۰ نفر جان خود را بر اثر مصرف این مواد از دست داده‌اند. علاوه بر این، ۸ نفر دیگر در وضعیت مرگ مغزی قرار دارند که نیازمند توجه فوری و مراقبت‌های ویژه پزشکی هستند.

جزئیات فنی بحران سلامت عمومی در کشور

علاوه بر آمار تلفات انسانی، نتایج آسیب‌شناسی نشان می‌دهد که ۱۶ نفر از قربانیان دچار مشکلات بینایی شده‌اند که این آسیب‌ها می‌تواند دائمی باشد. وضعیت سایر بیماران نیز بسیار حساس است و در حال حاضر ۷۹ نفر در مراکز درمانی مختلف در حال انجام جلسات دیالیز هستند. این اعداد دقیق نشان‌دهنده وسعت گسترده این فاجعه در چندین شهر مختلف کشور است که سیستم بهداشتی و درمانی با چالش‌های سنگینی روبرو شده است.

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ریشه این بحران به توزیع بارهای مسموم مربوط می‌شود که تحت عنوان مشروب قاچاق وارد بازار شده‌اند. تمام شواهد و مدارک موجود حاکی از آن است که این مشروبات غیرمجاز، حاوی الکل‌های متانول یا مواد شیمیایی کشنده بوده‌اند که به صورت عمده و گسترده در دسترس عموم قرار گرفته‌اند. این توزیع سیستماتیک باعث شده است که قربانیان در مناطق جغرافیایی متفاوتی از کشور شناسایی شوند.

تکرار سرنوشت‌ساز مسمومیت‌های سال گذشته

این رویداد تلخ، دومین مورد گسترده مسمومیت با الکل در بازه زمانی دو سال اخیر است که امنیت جانی شهروندان را به شدت تهدید کرده است. اولین حمله جدی در سال ۱۴۰۳ رخ داد که در آن زمان نیز مشروبات الکلی مسموم به صورت گسترده در کشور پخش شد و منجر به کشته شدن ۱۷ نفر گردید. آن سال، یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌ها با نام مسمومیت ۲۹ پزشک شیرازی بود که در یک مهمانی دورهمی دچار مسمومیت شدند.

در آن حادثه سال ۱۴۰۳، وضعیت برخی از پزشکان متخصص بسیار وخیم بود؛ به طوری که برخی نیازمند دیالیز شدند و برخی دیگر بینایی خود را برای همیشه از دست دادند. یکی از غم‌انگیزترین پیامدهای آن اتفاق، جان باختن یک زن و شوهر پزشک متخصص در میان آن گروه بود که شوک بزرگی به جامعه پزشکی و عمومی وارد کرد. این تکرار ناگوار نشان‌دهنده نقص جدی در نظارت بر بازار سیاه الکل است.

در پرونده سال ۱۴۰۳، بررسی‌های پلیسی منجر به شناسایی ۱۱ نفر از متهمان اصلی شد. دادگاه با توجه به گسترده بودن توزیع و شدت عواقب مرگبار، حکم اعدام برای ۴ نفر از متهمان صادر کرد که مقیم کرج بودند. این چهار نفر مشروبات مسموم را از کرج به سراسر کشور پخش می‌کردند و در آبان‌ماه همان سال، در زندان به اتهام افساد فی‌الارض اعدام شدند.

اقدامات قضایی و تحولات جدید پرونده‌های باز

در حال حاضر تحقیقات برای پرونده مسمومیت‌های جدید با جدیت پیگیری می‌شود و دستاوردهایی نیز به دست آمده است. حداقل ۱۰ نفر در شهرهای نیشابور و استان هرمزگان در رابطه با این پرونده بازداشت شده‌اند. نیروهای انتظامی و قضایی بر شبکه توزیع این مواد نظارت دارند و امید می‌رود با شناسایی دقیق‌تر سلسله مراتب قاچاقچیان، جلوی ادامه این روند گرفته شود.

کارشناسان و مقامات بهداشتی هشدار می‌دهند که با توجه به تداوم عرضه این مواد خطرناک و عدم شناسایی کامل تمام حلقه‌های توزیع، احتمال افزایش بیشتر آمار قربانیان وجود دارد. ادامه فرآیند تحقیقات و شفاف‌سازی جزئیات این پرونده‌ها برای بازدارندگی سایر متخلفان و اطلاع‌رسانی به مردم جهت پرهیز از مصرف مشروبات غیرمجاز امری ضروری به نظر می‌رسد.