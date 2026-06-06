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گزارش‌های از زندان اوین حاکی از ضرب‌وشتم عین‌الله رضازاده جویباری در بیمارستان شهدای تجریش تهران

Iran News

گزارش‌های از زندان اوین حاکی از ضرب‌وشتم عین‌الله رضازاده جویباری در بیمارستان شهدای تجریش تهران
IranZindaniPolitical Prisoner
📆6/6/2026 2:08 PM
📰VOA Farsi صدای آمریکا
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گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا حاکی است عین‌الله رضازاده جویباری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در جریان اعزام درمانی به بیمارستان شهدای تجریش تهران مورد «ضرب‌وشتم» قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها، رضازاده جویباری که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وخیم جسمانی خود دست به اعتصاب غذا زده بود، اخیراً به‌صورت تحت‌الحفظ به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. منابع آگاه می‌گویند او در بیمارستان، توسط مأموران همراه، مأموران اطلاعات سپاه، و نیروهای حفاظت فیزیکی بیمارستان به محلی در بخش نگهبانی منتقل و برای چند ساعت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است. این زندانی سیاسی در یک پیام صوتی که روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، شرحی از این رخداد و آسیب‌های وارد شده به خود ارائه کرده است.

گزارش‌های رسیده به صدای آمریکا حاکی است عین‌الله رضازاده جویباری، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در جریان اعزام درمانی به بیمارستان شهدای تجریش تهران مورد «ضرب‌وشتم» قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش‌ها، رضازاده جویباری که در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وخیم جسمانی خود دست به اعتصاب غذا زده بود، اخیراً به‌صورت تحت‌الحفظ به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد. منابع آگاه می‌گویند او در بیمارستان، توسط مأموران همراه، مأموران اطلاعات سپاه، و نیروهای حفاظت فیزیکی بیمارستان به محلی در بخش نگهبانی منتقل و برای چند ساعت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

این زندانی سیاسی در یک پیام صوتی که روز ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، شرحی از این رخداد و آسیب‌های وارد شده به خود ارائه کرده است

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