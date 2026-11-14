آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار گزارش محرمانه اعلام کرد به دلیل محدودیت دسترسی بازرسان به تأسیسات اصفهان، نمی‌تواند انحراف مواد هسته‌ای را رد کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین اظهارات رسمی خود اعلام کرده است که به دلیل ادامه محدودیت‌های شدید در دسترسی بازرسان و فقدان اطلاعات کافی درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، دیگر قادر به تأیید عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام‌شده از اهداف صلح‌آمیز نیست. این نهاد بین‌المللی وضعیتی را که منجر به این ناتوانی شده، با عنوان "نگرانی جدی اشاعه‌ای" توصیف کرده و بر لزوم رفع این وضعیت به سرعت و با "نهایت فوریت" تأکید ورزیده است. این بیانیه نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش‌های نظارتی بر پرونده هسته‌ای تهران و کاهش اعتماد سازمان بین‌المللی به شفافیت کامل ایران است.

جزئیات گزارش محرمانه و تأسیسات اصفهان

بر اساس تازه‌ترین گزارش محرمانه منتشر شده از سوی آژانس، نگرانی‌های ویژه‌ای درباره وضعیت تأسیسات غنی‌سازی سوخت در شهر اصفهان وجود دارد. مرکز غنی‌سازی اصفهان توسط جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۲۵ به آژانس اعلام شد؛ اما با وجود این اطلاع‌رسانی، بازرسان آژانس تاکنون موفق به انجام بازدید از این سایت نشده‌اند. طبق اطلاعات آژانس، حتی مکان دقیق این تأسیسات، وضعیت فیزیکی آن و همچنین مشخص نیست که آیا مواد هسته‌ای درون آن نگهداری می‌شود یا خیر، برای کارشناسان این نهاد کاملاً شفاف نیست. این عدم شفافیت در مورد زیرساخت‌های کلیدی غنی‌سازی، شکاف اطلاعاتی عمیقی ایجاد کرده که عواقب جدی برای نظارت جهانی دارد.

Also read دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و شی جین‌پینگ در حاشیه نشست APEC

وضعیت ذخایر اورانیوم و مواضع طرفین

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار تعیین وضعیت دقیق ذخایر اورانیوم با غنای بالا شده است. پیش از قطع دسترسی‌ها، آژانس میزان این ذخایر را حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد برآورد کرده بود. در این میان، مکاتباتی که رسانه المیادین منتشر کرده نشان می‌دهد جمهوری اسلامی بازگشایی کامل مسیرهای بازرسی را مشروط به پایان تهدیدات نظامی و ایجاد شرایط امنیتی خاص دانسته است. در مقابل، گروسی با قاطعیت اعلام کرده که توافق پادمان قابل تعلیق یک‌جانبه نیست و تهران موظف است اطلاعات لازم را ارائه و دسترسی بازرسان را فراهم کند. بدون این دسترسی، ارائه نتیجه‌گیری پادمانی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی غیرممکن است.

پیشینه بحران و ارزیابی‌های ژوئن ۲۰۲۵

این بحران نظارتی به گزارش تازه محدود نمی‌شود و ریشه در ارزیابی‌های قبلی دارد. آژانس در ارزیابی جامع ژوئن ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در چند مورد پاسخ‌های فنی معتبر ارائه نکرده و فعالیت‌هایی برای پاک‌سازی برخی مکان‌ها، فرآیند راستی‌آزمایی را با دشواری مواجه کرده است. آژانس همچنین نتیجه گرفته بود که برخی از این مکان‌ها در گذشته بخشی از یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده بوده‌اند. با این حال، سازمان بین‌المللی یادآور شد که در زمان انتشار گزارش، نشانه معتبری از ادامه همان برنامه سازمان‌یافته در دست ندارد، اما حذف ردپای این فعالیت‌ها جای نگرانی جدی را ایجاد کرده است.

فشار سیاسی غرب و مواضع آمریکا

فشار سیاسی برای پاسخگویی تهران در ماه‌های اخیر افزایش یافته است. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و آلمان در سپتامبر تأکید کردند که تعهدات پادمانی جمهوری اسلامی اختیاری نیست و این کشور باید اطلاعات و دسترسی مورد نیاز آژانس را فراهم کند. هیئت حکام آژانس نیز در همان ماه موضوع عدم پایبندی جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد. در نشست عمومی آژانس در وین، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، موضع دولت ترامپ را روشن کرده و گفت جمهوری اسلامی باید به‌طور کامل با آژانس همکاری کند. او با بیان اینکه انتخاب تهران میان "ادامه سرپیچی و انزوا" یا همکاری با جامعه بین‌المللی است، هشدار داده که انزوی دیپلماتیک ادامه خواهد داشت.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده هسته‌ای

دونالد ترامپ نیز در روزهای اخیر بار دیگر تأکید کرده است که آمریکا اجازه دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. با این حال، گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن فعلاً ادامه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی را مؤثرتر از یک دور تازه حملات نظامی می‌داند. در نتیجه، اختلاف اصلی اکنون دیگر فقط بر سر میزان غنی‌سازی نیست؛ مسئله فوری‌تر، ناتوانی آژانس در راستی‌آزمایی محل و وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای و تأسیسات جمهوری اسلامی است. این خلأ اطلاعاتی که آژانس آن را مستقیماً به خطر اشاعه هسته‌ای مرتبط کرده، چالش پیش‌روی دیپلماسی بین‌المللی در هفته‌های آینده خواهد بود.