سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات، خسارت زیرساختهای ارتباطی در جنگ اخیر را ۶۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بر لزوم بازنگری در سیاستهای حکمرانی فضای مجازی و تقویت پایداری شبکه برای توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید نمود.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نخستین نشست خبری خود با حضور گسترده اصحاب رسانه، گزارشی مفصل و تکاندهنده از اثرات تخریبی جنگ تحمیلی اخیر بر زیرساختهای ارتباطی کشور ارائه نمود.
وی برآورد کرد که مجموع خسارات وارده به تجهیزات و شبکه ارتباطی در این دوران بحرانی بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان است. این رقم نشاندهنده شدت حملاتی است که به طور هدفمند مراکز مخابراتی و سایتهای ارتباطی را نشانه گرفته بود. به گفته وزیر، در طول این نبرد، حدود ۵۰۰ سایت ارتباطی و بیش از ۱۰۰ مرکز مخابراتی مورد اصابت قرار گرفتند که این حجم از تخریب میتوانست منجر به فلج شدن ارتباطات کشور شود.
با این حال، نکته قابل توجه در این میان، پایداری شبکه و عدم گزارش گسترده اختلالات توسط مردم بود که حاصل همافزایی بیسابقه و تحسینبرانگیز میان اپراتورهای مختلف بود. در شرایطی که برخی سایتها از دسترس خارج میشدند، رقبای تجاری با روحیه ملی و فارغ از منافع سودآوری، ظرفیتهای زیرساختی خود را در اختیار یکدیگر قرار دادند تا ارتباطات مردمی قطع نشود.
این بلوغ فنی و تمدنی در بخش خصوصی، نقش حیاتی در کاهش اثرات تخریبی حملات داشت و نشان داد که جامعه فنی کشور در شرایط بحرانی قادر به مدیریت هوشمندانه منابع است. علاوه بر زیرساختهای زمینی، وزیر ارتباطات به حملات نظامی صورت گرفته علیه پژوهشگاه فضایی ایران و مراکز زمینی صنعت فضایی اشاره کرد.
وی تصریح نمود که با وجود اصابتهای شدید، تمهیدات پیشبینی شده و تلاش مهندسان باعث شد تا ارتباطات با ماهوارهها برقرار بماند و خدمات ضروری تداوم یابد. در همین راستا، عملکرد شرکت ملی پست با وجود افت شدید درآمدها و فشارات اقتصادی، ستودنی بود و خدماترسانی را متوقف نکرد.
همچنین ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در شبکه دولت الکترونیک طی ۴۰ روز بحرانی، گواه این مطلب است که زیرساختهای ارتباطی ستون فقرات خدمات عمومی در دوران جنگ هستند و بدون آنها بسیاری از خدمات ضروری مردم با وقفههای جدی مواجه میشد. اما در بخشی دیگر از سخنان خود، هاشمی به یکی از چالشبرانگیزترین و حساسترین موضوعات یعنی محدودیتهای اینترنتی پرداخت.
وی با صراحت بیان کرد که وزارت ارتباطات در زنجیره تصمیمگیریهای کلان برای اعمال محدودیتها، تنها آخرین حلقه است. او تاکید کرد که نباید کاستیهای حوزههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را به گردن این وزارتخانه انداخت، زیرا اینترنت تنها بستری است که شفافیت ایجاد میکند و نباید به دلیل ضعف در مدیریت سایر بخشها، ابزار ارتباطی کشور را مقصر اصلی مشکلات دانست. بحث حکمرانی فضای مجازی و مسئله سیمکارتهای سفید نیز از محورهای اصلی این نشست بود.
وزیر ارتباطات با اشاره به ریشههای این مشکل که به سال ۱۳۹۹ بازمیگردد، انتقاد کرد که در بسیاری از موارد به جای حل ریشهای مسائل، تنها صورت مسئله پاک شده است. او به تغییر نگرش اجتماعی نسبت به ابزارهای عبور از فیلترینگ اشاره کرد و گفت در سالهای گذشته استفاده از ویپیان یک موضوع ضد ارزش بود، اما به دلیل حکمرانی نادرست در بازهای چند ساله، این ابزارها به چالشهای جدی تبدیل شده و در برخی لایهها به یک ارزش تبدیل شدهاند.
هاشمی هشدار داد که وقتی مردم با نگرانی بپرسند اینترنت تا چه زمانی وصل خواهد ماند، نشاندهنده عدم اطمینان به پایداری زیرساختی است و در چنین وضعیتی، صحبت از سرمایهگذاریهای کلان در اقتصاد دیجیتال یا تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، دشوار و حتی دور از دسترس خواهد بود. وی تاکید کرد که در حالی که جهان با سرعت به سمت تحولات هوش مصنوعی حرکت میکند، ایران نباید همچنان درگیر بدیهیترین مسئله یعنی برقراری ارتباطات پایدار باشد.
در نهایت، وی با اشاره به نقش مسئولانه مردم در جنگ رمضان، خاطرنشان کرد که نمیتوان مردمی را که در میدانهای مختلف همراه نظام بودهاند، در فضای مجازی نادیده گرفت یا مورد بیاعتمادی قرار داد. وی در پایان بر لزوم تدوین طرحی نو تاکید کرد تا اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم در فضای مجازی برقرار شود و مسیر توسعه دیجیتال با حفظ ملاحظات امنیتی هموار گردد
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