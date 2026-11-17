شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده است که ایران در حال بررسی حملات احتمالی به مقامات دولت ترامپ در واشنگتن با بمب کثیف است. مقامات آمریکایی این موارد را نگران‌کننده دانسته اما تاکتیکی ارزیابی می‌کنند. کاخ سفید تهدید معتبری را تایید نکرده است.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شده است که ایران در حال بررسی طرح‌هایی برای هدف قرار دادن مقامات ارشد دولت دونالد ترامپ در واشنگتن است. منابع آگاه نشان می‌دهند که تهران گزینه‌هایی نظیر انفجار بمب کثیف یا استفاده از سلاح شیمیایی را بررسی می‌کند. هرچند هنوز تصمیم قطعی برای اجرای چنین حمله‌ای احراز نشده است. این گزارش‌ها نشان‌دهنده سطح بالایی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه و فراتر از آن است.

جزئیات طرح‌های احتمالی و دقت عملیاتی

طبق گزارش ایلنا، مقامات آمریکایی تأیید کرده‌اند که طرح مورد ادعا از جزئیات و دقت بالایی برخوردار است. این طرح مکان‌ها و اهداف مشخصی را در بر می‌گیرد که دایره نگرانی را در واشنگتن گسترش داده است. مقام‌های آمریکایی در عین حال افزودند که هنوز مشخص نیست ایران توانایی اجرای چنین طرحی را دارد یا خیر. همچنین عدم قطعیت درباره قصد واقعی تهران برای انجام آن وجود دارد. این موارد بیشتر تلاشی برای فراهم کردن گزینه‌های احتمالی به نظر می‌رسد. لزوماً این موضوع به معنای قریب‌الوقوع بودن یک حمله واقعی نیست.

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واکنش مقامات و نشانه‌های آماده‌باش امنیتی

داده‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که تهران به‌طور جدی در حال بررسی حملات احتمالی در داخل خاک آمریکاست. مقام‌های آمریکایی این اطلاعات را نشانه‌ای نگران‌کننده از آمادگی ایران برای تشدید تنش‌ها ارزیابی کرده‌اند. این ارزیابی در شرایط فشارهای شدید اقتصادی و امنیتی مطرح می‌شود. منابع آگاه همچنین مدعی شدند که شواهدی مبنی بر اتخاذ تصمیم نهایی برای اجرای چنین حملاتی وجود ندارد. با این حال، برنامه‌ریزی‌های اضطراری طرف آمریکایی تشدید شده است.

نشست‌های اضطراری و موضع رسمی کاخ سفید

سی‌ان‌ان گزارش داد که مقام‌های آمریکایی طی هفته گذشته چندین نشست با هدف بررسی راه‌های مقابله با این تهدید احتمالی برگزار کرده‌اند. این نشست‌ها نشان‌دهنده حساسیت بالای دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده نسبت به این سناریو است. لورین بیس، سخنگوی کاخ سفید، در همین ارتباط موضع رسمی دولت ترامپ را بیان کرد. او اعلام کرد که آمریکا تمامی تهدیدهای احتمالی را زیر نظر دارد. با این حال، هیچ تهدید معتبر و قابل اتکایی علیه خاک این کشور وجود ندارد. این توضیحات تلاش برای کاهش تنش‌های عمومی و نشان‌دهنده اطمینان نسبی در امنیت داخلی است.