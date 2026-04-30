بر اساس گزارشهای منابع مطلع، دونالد ترامپ قرار است از سوی فرمانده سنتکام درباره طرحهای جدید نظامی علیه ایران توجیه شود. این طرحها شامل حملات کوتاه و قدرتمند، کنترل بخشهایی از تنگه هرمز و اعزام نیروهای ویژه برای تصاحب ذخایر اورانیوم ایران است. در همین زمان، ارتش آمریکا با سامانه جدید بامبلبی برای مقابله با تهدیدات پهپادی تمرین میکند و نفتکشهای تحریمشده ایران با جعل دادههای موقعیت، صدها میلیون دلار نفت را جابهجا میکنند. همچنین، طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، موضعی عملگرایانه اما صریح اتخاذ کرده است.
به گزارش منابع مطلع، دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، قرار است در روز پنجشنبه دهم اردیبهشت از سوی فرمانده سنتکام، برد کوپر، درباره گزینههای جدید اقدام نظامی علیه حکومت ایران توجیه شود.
این طرحها که هدف آن افزایش فشار بر تهران در مذاکرات عنوان شده است، شامل مجموعهای از حملات «کوتاه و قدرتمند» علیه اهدافی در داخل ایران است. پیش از این، منابع آگاه به اکسیوس گفته بودند که هدف از این حملات احتمالی، وادار کردن حکومت ایران به عقبنشینی در روند مذاکرات است.
علاوه بر این، گزینههای دیگری نیز در حال بررسی است که از جمله آنها میتوان به کنترل بخشهایی از تنگه هرمز و اعزام نیروهای ویژه برای تصاحب ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران اشاره کرد. در همین حال، چتربازان لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا نخستین تمرینهای خود را با سامانه جدید رهگیری و انهدام پهپاد موسوم به «بامبلبی» (Bumblebee V2) انجام دادهاند.
این سامانه که به دوربینهای پیشرفته و نرمافزار هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز شده است، میتواند بدون نیاز به هدایت مستقیم، پهپادهای دیگر را شناسایی، تعقیب و رهگیری کند. کلن رولی، مشاور ارشد نیروی انسانی در کارگروه مشترک وزارت جنگ، در اینباره گفت که همانطور که سربازان پیش از استفاده از مهمات واقعی اصول تیراندازی را میآموزند، در اینجا نیز هدف آن است که آنها پیش از بهکارگیری عملیاتی رهگیرهای هوابههوا، بر مبانی استفاده از سامانههای بدون سرنشین مسلط شوند.
به نوشته فوربس، بامبلبی یک پهپاد چهارملحه با دید اولشخص است که پس از شناسایی هدف، با یک حمله برخوردی مستقیم آن را ساقط میکند؛ روشی که در ادبیات نظامی بهعنوان «انهدام سخت» شناخته میشود. این سامانه پس از خریداری از طریق قراردادی به ارزش ۵.۲ میلیون دلار با شرکت «پرنیال آتونومی» در ژانویه، از فوریه تحویل آن آغاز شده و از مارس ارزیابی عملیاتی آن توسط نیروهای واکنش سریع ارتش آمریکا شروع شده است.
در کنار این تحولات، شبکهای از نفتکشهای تحریمشده با جعل دادههای موقعیت و معرفی خود بهعنوان کشتیهای عراقی، در حال جابهجایی صدها میلیون دلار نفت ایران هستند. به گفته شرکت Windward AI، این کشتیها با دستکاری سیگنالهای سامانه AIS و ارسال مقصدهای جعلی، خود را در بنادر عراق نشان میدهند، در حالی که بهطور مخفیانه در بنادر ایران نفت بارگیری میکنند.
در میان آنها، چهار نفتکش بسیار بزرگ توان حمل مجموعاً حدود ۸ میلیون بشکه نفت به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون دلار را دارند. این شرکت همچنین از فعالیت یک «خوشه» شامل حدود ۱۰ نفتکش تحریمشده در غرب تنگه هرمز خبر داده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که ایالات متحده از ۲۴ فروردین محاصره بنادر ایران را آغاز کرده و اعلام کرده این فشارها تا زمان دستیابی به توافق هستهای ادامه خواهد داشت.
طبق این گزارش، این محاصره باعث کاهش بیش از ۵۰ درصدی صادرات نفت ایران شده، هرچند تاکتیکهای جدید «ناوگان سایه» نشان میدهد تلاش برای دور زدن تحریمها همچنان ادامه دارد. در همین زمینه، طالبان در مواجهه با درگیریهای منطقهای، بهویژه پس از حملات اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و تهدیدهای بعدی ایالات متحده در اوایل ۲۰۲۶، موضعی عملگرایانه اما صریح اتخاذ کرده است.
با وجود پیشینهای از تنش میان طالبانِ سنیِ دیوبندی و جمهوری اسلامی شیعه، در تحولات اخیر نشانههایی از همدلی و همسویی میان دو طرف دیده میشود؛ هرچند اختلافات دیرینه، از جمله درگیریهای مرزی، مناقشه آبی بر سر رود هلمند و مساله اخراج پناهجویان افغانستانی، همچنان پابرجاست. با این حال، اظهارات مقامهای طالبان و فعالان رسانهای نزدیک به این گروه نشان میدهد نوعی همبستگی مقطعی شکل گرفته که عمدتاً در قالب مخالفت با آنچه «تجاوز اسرائیل» و «تجاوز آمریکا» خوانده میشود، بیان شده است.
این رویکرد در مواضع رسمی، فعالیتهای رسانهای و بازتابهای رسانههای دولتی تحت کنترل طالبان قابل مشاهده است. در همین راستا، حساب سنتکام در شبکه ایکس با انتشار تصاویری نوشت، ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد در حالی که در دریای سرخ در حال حرکت است، به انجام عملیاتهای معمول پروازی ادامه میدهد. بر اساس اعلام رسمی، این ناو در حال انجام ماموریتهای روتین پروازی در مسیر دریای سرخ است
