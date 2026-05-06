بررسی وضعیت وخیم زندانیان سیاسی و کیفری، حملات موشکی به اقلیم کردستان، فشارهای بینالمللی در تنگه هرمز و تاثیرات این تنشها بر صنایع داخلی و بازارهای جهانی.
در روزهای اخیر، موجی از نگرانیهای بینالمللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران شکل گرفته است که یکی از برجستهترین آنها، هشدار ماریا کورینا ماچادو، فعال برجسته ونزوئلایی و برنده جایزه صلح نوبل بود.
او با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به وضعیت وخیم سلامتی نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳، هشدار داد. ماچادو با اشاره به گزارشهای برادر نرگس محمدی، تاکید کرد که عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی مناسب تحت سرکوب رژیم ایران، جان این فعال حقوق بشر را در معرض خطر قرار داده است.
او از جامعه جهانی خواست تا سکوت خود را بشکند، زیرا هر روز بیتفاوتی در برابر این وضعیت، باعث تقویت کسانی میشود که مدافعان آزادی و کرامت انسانی را شکنجه و آزار میدهند. این درخواستها در راستای فشارهای بینالمللی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران است.
همزمان، دفتر ارتباطات شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرد که ایرانیان در سراسر جهان در تاریخ بیستم اردیبهشت، تجمعات گستردهای را در شهرهایی نظیر کلن، ژنو، بولونیا، لسآنجلس، برلین، بروکسل، دالاس، دوبلین، فرانکفورت و دهها شهر دیگر برگزار میکنند تا به قطع اینترنت، بازداشتهای گسترده و افزایش نرخ اعدامها در کشور اعتراض کنند. در حوزه امنیتی و تنشهای منطقهای، گزارشهای تکاندهدهندهای از حملات نظامی در اقلیم کردستان عراق منتشر شده است.
سازمان حقوق بشری هانا اعلام کرد که جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادها، کمپ بالیسان وابسته به حزب کومله و کمپ زهویه سپی که محل سکونت خانوادههای وابسته به حزب دموکرات کردستان است را هدف قرار داده است. این حملات در حالی صورت گرفت که همزمان گزارشهایی از سرنگونی دو پهپاد در منطقه شقلاوه در استان اربیل توسط جنگندههای آمریکایی منتشر شد.
از سوی دیگر، تنشها در تنگه هرمز نیز افزایش یافته و وزارت خارجه ایالات متحده با هشدار نسبت به تهدیدات ایران علیه کشتیرانی، اعلام کرد که در حال تدوین قطعنامهای در شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه متحدان خود در خلیج فارس، شامل بحرین، عربستان سعودی، امارات، کویت و قطر است. واشینگتن معتقد است که سازمان ملل باید به عنوان مکانی برای حل مسالمتآمیز مناقشات عمل کند و عدم محکومیت اقدامات ایران در تنگه هرمز، آزمونی سخت برای اعتبار این سازمان خواهد بود.
در بخش اقتصادی و صنعتی، گزارشهای متناقضی درباره وضعیت کارخانه فولاد مبارکه اصفهان پس از حملات اخیر منتشر شده است. در حالی که مقامهای رسمی مدعی هستند هیچ پرسنلی اخراج یا تعلیق نشده و حقوق همه پرداخت شده است، سایت رویداد ۲۴ گزارش داد که از ۲۷ هزار نیروی کار، تنها حدود دو هزار نفر به محل کار بازگشتهاند که اکثر آنها مربوط به بخشهای اداری و مدیریت هستند.
برآوردها نشان میدهد که این مجموعه صنعتی برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ، حداقل به چهار سال زمان نیاز دارد. در سطح جهانی، این تنشها و امیدهای متناقض به توافق صلح میان آمریکا و ایران، بر بازار بورس وال استریت تاثیر گذاشته و باعث جهش شاخصهای اصلی شد. شاخصهای نزدک و سایر شاخصها رکوردهای تازهای را ثبت کردند، در حالی که قیمت نفت به دلیل امید به کاهش تنشها کاهش یافت.
در مقابل، در داخل ایالات متحده، قیمت بنزین با میانگین ۴.۵۴ دلار در هر گالن، فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان وارد کرده است. وضعیت زندانهای داخلی نیز به شدت نگرانکننده گزارش شده است. سازمان حقوق بشر ایران از خشونتهای گسترده در زندان قزلحصار کرج خبر داد. گزارشها حاکی از آن است که زندانیان واحد چهار با لولههای پلیاتیلن مورد ضرب و جرح شدید قرار گرفتهاند و زندانبانانی با سوابق خشونتآمیز به این بخش منتقل شدهاند.
علاوه بر شکنجههای فیزیکی، زندانیان با بحران شدید معیشتی و کمبود شدید دارو و مواد غذایی مواجه هستند. هزینه حداقلی هر زندانی در هفته به هفت میلیون تومان رسیده و حتی کالاهای سادهای مانند آب معدنی نایاب شده است.
در این میان، زندانیان محکوم به جرایم مواد مخدر که تحت سایه اعدام هستند، از شرایط بد اقتصادی و بیکاری به عنوان علت اصلی ورود به این مسیر یاد کرده و از بیتوجهی جامعه و نظام قضایی نسبت به وضعیت انسانی خود گلایه کردند. این زنجیره از وقایع، تصویری از بحران چندبعدی در حوزههای حقوق بشری، امنیتی و اقتصادی را ترسیم میکند که بازتابهای آن از زندانهای کرج تا تالارهای بورس نیویورک گسترده شده است
