گزارش‌ها حاکی از سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی در اطراف فلوجه بر اثر اصابت گلوله ضدتانک است که به کشته شدن تمام سرنشینان انجامید. همچنین، کاروان نظامی آمریکا با موشک و نارنجک هدف حمله قرار گرفت که یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشت. در همین حال، انحلال شورای شهر بصره باعث ناراحتی و تشنج شد و در دیاله نیز تظاهرات علیه انحلال ارتش برگزار شد. در حوزه دیپلماسی، سفیر ایران در امارات از بهبود روابط و مذاکره برای فروش گاز خبر داد و رهبر جهاد اسلامی فلسطین نیز از فشار بر ابومازن و نگرانی از جنگ داخلی سخن گفت. زلزله‌هایی با قدرت‌های مختلف در اندونزی، ژاپن، قزاقستان و کازرون گزارش شده است.

در عراق ، یک هلیکوپتر آمریکا در اطراف فلوجه با اصابت گلوله ضدتانک ساقط شده و تمام سرنشینان آن کشته شده‌اند. همچنین به یک کاروان نظامی آمریکا با موشک و نارنجک حمله شده که یک کشته و هفت زخمی بر جای گذاشته است.

مهاجمان معمولاً رقم دقیق تلفات خود را اعلام نمی‌کنند. دیروز نیز در حدیثه حمله دیگری به نظامیان آمریکا صورت گرفت که تعدادی کشته و زخمی داشت. این حملات نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها علیه نیروهای آمریکایی در عراق است. در تحولات سیاسی، انحلال شورای شهر بصره باعث ناراحتی و تشنج گسترده شده است.

در استان دیاله نیز مردم علیه اقدام به انحلال ارتش تظاهرات کردند. گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت مسعود رجوی و جمعی از سران منافقین رسیده که تأیید نشده است. منابع آمریکایی گفته‌اند که فرزندان صدام و چهار نفر از سران سابق عراق از طریق ایران به پاکستان رفته‌اند و مشرف آن‌ها را ممنوع‌الخروج کرده است که این خبر نیز تأیید نشده است. آمریکاییان ادعا کرده‌اند که مقداری طلا و ارز مخفی شده را کشف کرده‌اند.

در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای، آقای سالاری سفیر ایران در امارات گفت که روابط رو به بهبود است و در مورد فروش گاز به امارات مذاکره در جریان است. شیخ محمد فرزند زائد پس از سفر به ایران برای شکار، تغییر موضع داده و از ایران حمایت کرده است.

آقای رمضان عبدالله رهبر جهاد اسلامی فلسطین در دیدار خود گفت که ابومازن پس از پذیرش طرح نقشه راه توسط شارون دچار مشکل شده و تحت فشار است تا با نیروهای جهاد برای خاموش کردن انتفاضه درگیر شود. او نگران جنگ داخلی بین فلسطینیان است و بعید می‌داند عرفات را تبعید کنند.

وی از حماس به خاطر تبلیغات ضدشیعه انتقاد کرد و گفت مواضع سوریه همچنان خوب است اما تحت فشار آمریکا به گروه‌های فلسطینی گفته شده تابلوهای خود را بردارند. در داخل ایران، آقای مقصودی برنامه انتقال نماز جمعه به مصلای تهران را آورد و برای رفع مشکل با متصدیان ساخت مصلا کمک خواست.

دکتر موسوی رئیس خدمات بیمه درمانی گفت اکنون حدود ۹۶ درصد مردم بیمه هستند و سازمان ۱۲۰ میلیارد تومان کسر بودجه دارد که با تدبیر از بانک وام گرفته است. وی از کم‌توجهی دولت به نیازهای بیمه انتقاد کرد. در پاکستان، احزاب اسلامی فشار زیادی بر مشرف دارند که از سمت‌های نظامی کناره‌گیری کند و او دو سال مهلت خواسته ولی آن‌ها تا مرداد مهلت داده‌اند.

در اندونزی، جنگ داخلی در آچه شدت گرفته و چند انفجار در جاکارتا رخ داده است. امروز زلزله ۴/۶ ریشتری نیز در این کشور گزارش شده است. دیروز زلزله ۷ ریشتری در ژاپن و پریروز زلزله ۷ ریشتری در قزاقستان رخ داد که کانون آن خارج از شهرها بود. امروز نیز زلزله ۷/۴ ریشتری در کازرون ایران ثبت شد.

در انگلستان اعلام شده که سه هزار شناسنامه در ادارات گم شده که تصور می‌رود توسط تروریست‌ها ربوده شده است. آمریکا نیز مدعی است تعداد زیادی شناسنامه فرانسوی دست افراد متفرقه در عراق است. ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از جلوگیری شورای عالی امنیت از انتشار نامه نمایندگان به رهبری انتقاد کرده‌اند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عراق آمریکا فلوجه تنش دیپلماسی ایران

United States Latest News, United States Headlines