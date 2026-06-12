روزنامه واشینگتن‌پست فاش کرده که قطر در جریان جنگ با ایران، پیشنهاد کاهش یک‌جانبه تولید گاز برای محافظت از مجتمع راس لفان خود مطرح کرده است. این گزارش همچنین به نحوه تکذیب قطر و دوره‌ای تعطیلی این مجتمع بدون آسیب اشاره می‌کند.

روزنامه واشینگتن‌پست در گزارشی جدید، فاش کرده که قطر در طول جنگ ایران ، مذاکرات محرمانه ‌ای با جمهوری اسلامی داشته تا مجتمع گازی بزرگ راس لفان خود را از حملات موشکی ایران محافظت کند.

طبق این گزارش، قطر پیشنهاد داده است که در عوض عدم حمله به این تاسیسات، تولید گاز خود را به طور یک‌جانبه کاهش دهد، اقدامی که باعث افزایش قیمت جهانی انرژی و فشار بر اسرائیل و آمریکا برای پایان جنگ می‌شد. با این حال، ایران از این پیشنهاد چیزی دریافت نکرده است. این گزارش همچنین بیان می‌کند که قطر در روز سوم جنگ، با استناد به تهدیدات امنیتی، تولید راس لفان را متوقف کرد.

تصاویر ماهواره‌ای بعدی نشان داد که این مجتمع آسیب ندیده است. قطر این گزارش را به طور کامل تکذیب کرده و ادعا می‌کند که تصمیمات مربوط به تولید گاز صرفاً بر اساس ملاحظات امنیتی و عملیاتی اتخاذ شده و هیچ ارتباط پنهانی با ایران داشته نیست. روزنامه واشینگتن‌پست معتقد است که این اقدامات، الگویی از راهکارهای پنهانی که کشورهای خلیج فارس برای دور نگه داشتن خطرات بزرگ‌ترین جنگ منطقه در دو دهه گذشته به کار برده‌اند، نشان می‌دهد.

قطر با ترکیبی از موقعیت جغرافیایی آسیب‌پذیر، مالکیت یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های گازی جهان و دارای روابط نزدیک هم با ایران (به عنوان شریک در میدان گازی و میزبان گروه‌هایی مانند حماس) و هم با آمریکا (شریک راهبردی و میزبان بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه) می‌تواند بر هر دو طرف درگیر تاثیر بگذارد. این گزارش همچنین به هدیه قرار دادن یک فروند هواپیمای بوئینگ به دونالد ترامپ پس از بازتولدی توسط قطر اشاره می‌کند.

در نهایت، واشینگتن‌پست بر این است که قطر و کشورهای دیگر خلیج فارس از ابتدای جنگ، نفوذ بر عرضه انرژی را به عنوان یک اهرم کلیدی برای تأمین امنیت خود در نظر گرفته‌اند، هرچند ایران با کنترل تنگه هرمز، می‌توانسته از این اهرم بیشترین سود را ببرد





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