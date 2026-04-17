این گزارش به بررسی آخرین تحولات دیپلماتیک منطقه‌ای، مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، و رویدادهای امنیتی مرتبط با ایران‌اینترنشنال می‌پردازد. وزیران خارجه چند کشور اسلامی در آنتالیا دیدار می‌کنند، در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا وارد مرحله حساس خود شده است. در همین حال، حملات سایبری و فیزیکی علیه ایران‌اینترنشنال نگرانی‌ها را افزایش داده و گزارش‌هایی از کشته شدن شهروندان در ایست‌های بازرسی حکومتی منتشر شده است.

وزیران امور خارجه کشورهای ترکیه، پاکستان، مصر و عربستان سعودی در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا گرد هم آمدند تا درباره تحولات منطقه‌ای ، از جمله درگیری‌های اخیر، به گفت‌وگو بپردازند.

این دیدارها در شرایطی صورت می‌گیرد که منطقه شاهد تنش‌های فزاینده‌ای است و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش این تنش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در همین راستا، علی‌حسین قاضی‌زاده، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، معتقد است که مذاکرات کنونی میان جمهوری اسلامی و آمریکا با دورهای پیشین تفاوت‌های اساسی دارد و این بار اراده‌ای برای رسیدن به توافق در هر دو طرف مشاهده می‌شود.

این اظهارات نشان‌دهنده امیدواری به پیشرفت در مسیر حل اختلافات است، هرچند جزئیات توافق احتمالی هنوز مشخص نیست.

تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، نیز در اظهاراتی تلاش کرد تا تنش‌های لفظی میان اسرائیل و ترکیه را صرفا تبلیغاتی قلمداد کند و بر لزوم تمرکز بر مسائل اصلی دیپلماتیک تأکید ورزید.

این مواضع حاکی از تلاش برای مدیریت روابط و جلوگیری از گسترش تنش در سطح منطقه است.

در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز از دستگیری و متهم شدن سه نفر در بریتانیا به تلاش برای حمله از طریق ایجاد حریق در دفاتر مرتبط با شبکه ایران‌اینترنشنال در شمال‌غرب لندن خبر داد.

این سه فرد که همگی تبعه بریتانیا هستند، به ایجاد آتش‌سوزی با قصد به خطر انداختن جان افراد متهم شده‌اند.

این حادثه که شامگاه چهارشنبه رخ داد، نگرانی‌های امنیتی را در خصوص امنیت خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای افزایش داده است.

اویسین مک‌گینس، ۲۱ ساله، ناتان دان، ۱۹ ساله و یک پسر ۱۶ ساله که هویتشان به دلیل ملاحظات قانونی فاش نشده است، قرار است در دادگاه بدوی وست‌مینستر حاضر شوند.

این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ایران‌اینترنشنال در سال‌های اخیر با فشارهای مختلفی روبرو بوده است.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دیدگاه‌های خود را درباره اهداف ایران در منطقه و مذاکرات هسته‌ای بیان کرد.

وی مدعی شد که ایران قصد دارد آمریکا را از منطقه بیرون کند و کنترل تنگه هرمز را در اختیار خود داشته باشد.

بخشایش اردستانی به پیشنهادی از سوی آمریکا مبنی بر دریافت تعرفه توسط ایران در تنگه هرمز در صورت شراکت با واشینگتن اشاره کرد که ایران با آن موافق نیست.

وی همچنین درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای گفت که ایران با تعلیق ۲۰ ساله غنی‌سازی موافقت نکرده و در عوض پیشنهاد ۵ ساله را مطرح کرده است.

پذیرش رقیق‌سازی ۴۰۰ کیلو اورانیوم در داخل ایران تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید شده است، اما آمریکا خواستار خروج این مواد از کشور است.

نماینده مجلس همچنین دلیل بسته بودن اینترنت را نفوذ و ترور شخصیت‌ها از طریق فضای مجازی عنوان کرد و اظهار داشت که غربی‌ها بر باز شدن اینترنت مانور می‌دهند، که نشان‌دهنده نقطه قوت ایران است و به سرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.

بخشایش اردستانی این توافق احتمالی را مقدمه‌ای برای عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا دانست و به روابط میان کشورهایی که پیشتر با هم جنگیده‌اند و سپس رابطه برقرار کرده‌اند، اشاره کرد.

او مهم‌ترین مانع در این مسیر را دشمنی ایران و اسرائیل و تعهد آمریکا به اسرائیل دانست.

این اظهارات تصویری از پیچیدگی‌های مذاکرات و موانع پیش روی عادی‌سازی روابط ارائه می‌دهد.

در خبری تکان‌دهنده، اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر، دست‌کم دو شهروند در استان‌های اصفهان و مازندران در ایست‌های بازرسی توسط مأموران بسیج و سپاه پاسداران کشته شده‌اند.

هویت یکی از این جان‌باختگان مرتضی مددی، ساکن شاهین‌شهر، عنوان شده است که در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با شلیک نیروهای مستقر در ایست بازرسی بسیج در اصفهان جان خود را از دست داد.

در مورد دیگر، یک جوان در شهر رامسر پس از توقف خودرویش برای بازرسی و تفتیش، اقدام به اعتراض کرد که در جریان درگیری، مأموران بسیج با شوکر به او حمله کردند.

خانواده و اطرافیان این شهروند تحت فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند تا از رسانه‌ای شدن این رویداد خودداری کنند.

این گزارش‌ها نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در خصوص نقض حقوق شهروندان و استفاده از خشونت در مواجهه با معترضان است.

از سوی دیگر، گزارش‌هایی از تنش در دریای سرخ نیز منتشر شده است.

بریتانیا رهبری ائتلاف غیرنظامی اروپایی را برای تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از این گذرگاه حیاتی بر عهده دارد.

در این میان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا، از نزدیک شدن به توافق با جمهوری اسلامی خبر داد و مدعی شد که حکومت ایران با خروج ذخایر اورانیوم غنی‌شده و برچیدن برنامه هسته‌ای موافقت کرده است.

با این حال، حسین آقایی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، معتقد است که تاکنون هیچ نشانه میدانی دال بر حل‌وفصل کامل اختلافات میان تهران و واشینگتن مشاهده نشده است.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز در واکنشی به اظهارات ترامپ، به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که در مورد هیچ‌گونه انتقال مواد هسته‌ای به آمریکا هرگز مذاکره نشده و توافقی نیز در این زمینه وجود ندارد.

اورسولا فون‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با انتقاد از حکومت ایران، اظهار داشت که جمهوری اسلامی بدون هیچ تحریکی از سوی کشورهای منطقه به آن‌ها حمله کرده است.

او از خویشتنداری کشورهای حاشیه خلیج فارس در قبال تهران و تلاش‌های دیپلماتیک آن‌ها برای حفظ ثبات منطقه قدردانی کرد.

این اظهارات و واکنش‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی روابط بین‌المللی و تنش‌های موجود در منطقه و موضوع هسته‌ای ایران است





