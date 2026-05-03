سازمان خصوصی‌سازی گزارش واگذاری دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، بیش از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان دارایی به متقاضیان واگذار شده است. این واگذاری‌ها در چهار مدل اصلی انجام شده و از سال ۱۳۸۰ تاکنون مجموع واگذاری‌ها از یک میلیون میلیارد تومان عبور کرده است.

سازمان خصوصی‌سازی کشور، گزارش تفصیلی واگذاری دارایی‌های دولت ی در طول سال ۱۴۰۴ را به طور رسمی منتشر نمود. این گزارش حاکی از آن است که مجموع ارزش دارایی‌های واگذار شده به متقاضیان در این بازه زمانی، رقمی بالغ بر ۱۷۱ هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

این رقم نشان‌دهنده ادامه روند واگذاری دارایی‌های دولتی به منظور متنوع‌سازی اقتصاد، افزایش کارایی و کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی است. واگذاری‌ها در چارچوب چهار مدل اصلی صورت پذیرفته‌اند: تخصیص منابع حاصل از فروش به درآمد عمومی کشور، پرداخت مطالبات ذی‌نفعان (شامل طلبکاران از دولت و سایر افراد حقیقی و حقوقی)، انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت به عنوان بخشی از فرآیند رد دیون دولت، و تخصیص سهام به منظور اجرای طرح سهام عدالت.

این تنوع در مدل‌های واگذاری، نشان‌دهنده تلاش سازمان خصوصی‌سازی برای پاسخگویی به نیازهای مختلف ذی‌نفعان و استفاده بهینه از منابع دولتی است. لازم به ذکر است که از آغاز فرآیند واگذاری دارایی‌های دولتی در سال ۱۳۸۰، مجموع ارزش واگذاری‌ها از مرز یک میلیون میلیارد تومان (معادل یک‌هزار و ۴۰ همت) فراتر رفته است. این رقم، گواهی بر تعهد دولت‌های مختلف به اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در طول دو دهه گذشته است.

بیشترین میزان واگذاری در سال‌های اخیر، مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است که در آن، بالغ بر ۲۹۰.۶ همت دارایی دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید. این افزایش در میزان واگذاری‌ها، همزمان با تصویب مولدسازی دارایی‌های دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفت و نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

این سیاست، با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، افزایش تولید و رشد اقتصادی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دنبال می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی در گزارش خود، بر اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیند واگذاری‌ها تاکید کرده و اعلام نموده است که تمامی واگذاری‌ها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و با رعایت حقوق ذی‌نفعان انجام شده‌اند. همچنین، این سازمان آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات بیشتر در خصوص جزئیات واگذاری‌ها به عموم مردم و رسانه‌ها اعلام نموده است.

این گزارش، می‌تواند به عنوان یک منبع ارزشمند برای پژوهشگران، فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران مورد استفاده قرار گیرد و به درک بهتر فرآیند خصوصی‌سازی در ایران کمک کند. در کنار این گزارش، اخبار دیگری نیز در رسانه‌ها منتشر شده است که حاکی از توجه ویژه دولت به مسائل مختلف از جمله بازگشت ایرانیان خارج از کشور، مذاکرات با آمریکا، تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده، و کنترل قیمت‌ها در بازار سکه، طلا و ارز است.

سخنگوی دولت، بر باز بودن آغوش میهن برای تمامی ایرانیان خارج از کشور تاکید کرده و از آن‌ها دعوت نموده است تا در راستای توسعه و آبادانی کشور مشارکت نمایند. همچنین، گزارش‌هایی در مورد رد ادعاهای مطرح شده توسط شبکه الجزیره در خصوص جزئیات پیشنهاد ایران برای توافق با آمریکا منتشر شده است. بر اساس این گزارش‌ها، ایران پیشنهاد برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای یا تخریب تاسیسات هسته‌ای را رد کرده و بر حفظ حقوق هسته‌ای خود تاکید نموده است.

از سوی دیگر، دکتر پزشکیان، وزیر کشور، دستوراتی را برای تسریع در بازسازی مناطق آسیب‌دیده و بازگشت شرایط عادی به زندگی مردم صادر نموده است. این دستورات، شامل تخصیص منابع مالی و انسانی لازم، هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، و ارائه خدمات حمایتی به آسیب‌دیدگان است. در حوزه اقتصادی نیز، قیمت سکه و طلا و همچنین قیمت دلار و یورو در روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شده است.

این قیمت‌ها، نشان‌دهنده نوسانات موجود در بازار ارز و طلا است و بر زندگی روزمره مردم تاثیرگذار است. در نهایت، موضوع جنگ، صلح و معیشت، همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی جامعه ایران مطرح است و نیازمند توجه و تلاش مضاعف از سوی تمامی مسئولان و مردم است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

واگذاری خصوصی‌سازی دارایی‌های دولت سال ۱۴۰۴ سهام عدالت

United States Latest News, United States Headlines