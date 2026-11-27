سازمان ملی بهره‌وری در گزارش انرژی ۱۴۰۵ هدررفت معادل تولید هفت نیروگاه هزارمگاواتی برق را ثبت کرده و شدت مصرف انرژی ایران را بدترین در میان کشورهای منتخب ارزیابی کرده است.

سازمان ملی بهره‌وری گزارش بهره‌وری انرژی ایران ۱۴۰۵ را منتشر کرده است؛ گزارشی که به گفته این سازمان، تصویری از بن‌بست حکمرانی انرژی عرضه‌محور در اقتصاد انرژی کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، اتلاف سالانه برق معادل تولید هفت نیروگاه هزار مگاواتی و سوختن نزدیک به ۳۰ میلیارد مترمکعب گاز در مشعل‌ها بخشی از بحران کنونی کشور است.

این گزارش که مصوب آبان ۱۴۰۵ است، در شرایطی منتشر می‌شود که صنایع کشور با خاموشی خطوط تولید در تابستان و محدودیت شدید سوخت در زمستان روبه‌رو هستند. سازمان ملی بهره‌وری معتقد است مشکل اصلی کشور کمبود منابع نیست، بلکه ضعف شدید در بهره‌وری است.

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شدت مصرف انرژی ایران و جایگاه بین‌المللی آن

شدت مصرف انرژی ایران در گزارش سازمان ملی بهره‌وری، بدترین عملکرد را در میان کشورهای منتخب نشان می‌دهد. این شاخص برای ایران ۹.۴ مگاژول به ازای هر دلار تولید اقتصادی ثبت شده است.

این عدد بیش از ۲.۴ برابر میانگین جهانی ۳.۹ مگاژول و به‌مراتب بالاتر از عربستان سعودی با ۵.۶ مگاژول است. گزارش توضیح می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱، متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲.۱ درصد بوده، در حالی که مصرف انرژی با شتاب ۳.۵ درصد در سال رشد کرده است.

نتیجه این ناهمخوانی، جهش ۱۴ درصدی شدت مصرف انرژی در کشور بوده است. سازمان ملی بهره‌وری این روند را حاصل تله رشد کم‌کیفیت، قیمت‌گذاری دستوری و تمرکز یک‌جانبه بر عرضه فیزیکی انرژی ارزیابی کرده است.

گاز مشعل و ضریب بازیافت مخازن نفتی

گاز مشعل بیشترین نگرانی گزارش را در حلقه پسماند و گازهای همراه برانگیخته است. ماده ۴۲ برنامه هفتم پیشرفت، جمع‌آوری سالانه ۱۶ میلیارد مترمکعب گاز مشعل را هدف‌گذاری کرده، اما عملکرد کشور در سال ۱۴۰۴ تنها به ۳.۰۳ میلیارد مترمکعب رسیده است.

داده‌های بین‌المللی مندرج در گزارش نشان می‌دهد حجم کل گاز فلرشده ایران در بازه ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۵ از ۱۳.۵ به ۲۹.۸ میلیارد مترمکعب رسیده است. این رشد ۲.۲ برابری، ایران را پس از روسیه با ۳۰.۳ میلیارد مترمکعب در رتبه دوم جهان قرار داده است.

شدت فلرینگ در ایران ۱۹.۵ مترمکعب به ازای هر بشکه ثبت شده، در حالی که این عدد برای عربستان ۰.۸ مترمکعب است. گزارش این شاخص را به معنای سوزاندن سالانه معادل ۱۰ برابر کل گازهای جمع‌آوری‌شده در مشعل‌ها می‌داند.

در حلقه بالادستی، میانگین ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور حدود ۲۴ درصد برآورد شده که ۱۱ واحد درصد کمتر از متوسط ۳۵ درصدی جهان است. گزارش هشدار می‌دهد ورود میادین بزرگ به نیمه دوم عمر تولیدی، تداوم روش‌های متعارف برداشت را به معنای از دست رفتن میلیاردها بشکه ثروت زیرزمینی می‌کند.

تلفات برق و راندمان نیروگاه‌های حرارتی

میانگین راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور طی یک دهه تنها از ۳۷.۸ به ۳۹.۶۸ درصد رسیده است. این رقم شکافی بیش از ۱۵ واحد درصدی با نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مدرن جهان با راندمان ۵۵ تا ۶۰ درصد دارد.

بر اساس گزارش، بهترین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور یعنی شیروان با ۴۷.۶۵ درصد راندمان، ۲۸ واحد درصد از واحد گازی تک‌چرخه فرسوده درود با ۱۹.۱۶ درصد بالاتر است. سازمان ملی بهره‌وری نتیجه گرفته که ارتقای راندمان به هدف ۴۴ درصدی برنامه هفتم، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و بازتوانی ناوگان فرسوده است.

تلفات انتقال و توزیع برق پس از کاهش تا سال ۱۳۹۹، در مرز ۱۰.۳۲ درصد متوقف شده است. این تلفات معادل هدررفت سالانه ۴۰ میلیارد کیلووات‌ساعت انرژی است که برابر تولید سالانه هفت نیروگاه هزار مگاواتی به شمار می‌رود.

گزارش تصریح می‌کند تلفات فنی شبکه در سطح مطلوب ۵.۳۹ درصد قرار دارد و کاهش بیشتر آن از نظر اقتصادی توجیه ندارد. گره اصلی به تلفات غیرفنی توزیع، شامل سرقت برق، انشعابات غیرمجاز و کنتورهای معیوب، برمی‌گردد.

ناهمگونی استانی نیز چشمگیر است. کهگیلویه‌وبویراحمد با ۱۷.۹ درصد و کرمانشاه با ۱۴.۸ درصد تلفات، عملکردی به‌مراتب ضعیف‌تر از یزد با ۶.۱ درصد و تهران بزرگ با ۵.۶ درصد دارند.

مصرف نهایی خانگی، صنعت و حمل‌ونقل

سازمان ملی بهره‌وری اعلام کرده ۷۸ درصد از مصرف نهایی انرژی کشور در سه بخش خانگی با ۲۸ درصد، صنعت با ۲۶ درصد و حمل‌ونقل با ۲۴ درصد رخ می‌دهد. این سهم بالا، اصلاح الگوی مصرف در این بخش‌ها را به یکی از اولویت‌های گذار انرژی تبدیل می‌کند.

در بخش کشاورزی، شدت مصرف انرژی طی دوره مورد بررسی ۵۱.۵ درصد افزایش یافته است. در صنعت نیز بهره‌وری ارتقا نیافته و شدت مصرف انرژی در این بخش رشد کرده است، که نشان می‌دهد افزایش مصرف بدون بهبود کارایی همچنان ادامه دارد.

گزارش سازمان ملی بهره‌وری راه گذار از این وضعیت را در اصلاح رگولاتوری، اصلاح سیگنال قیمتی، واگذاری میدان به بخش خصوصی و خلق بازار واقعی برای کاروران انرژی در بستر بورس عنوان کرده است. این سازمان تأکید دارد که بخش‌نامه‌های دستوری و پروژه‌های پیشران برای بخش‌های خصوصی رابطه‌محور، به‌تنهایی این مسیر را هموار نمی‌کنند.