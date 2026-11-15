رئیس مرکز اطلاعات پلیس راهور از بارش باران در شش استان و ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای ورودی تهران خبر داد. محورهای کرج چالوس و تهران شمال در هر دو مسیر مسدود هستند.

در گزارش جدید پلیس راهور فراجا درباره وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور ، از شرایط بحرانی در محورهای منتهی به پایتخت و همچنین بارش باران در چندین استان شمالی و شمال غربی کشور خبر داده شده است.

هشدار رانندگی در بارندگی‌های شمالی

سرهنگ ناصر قلی‌نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، با اشاره به بارش باران در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و زنجان، هشدار داده است که رانندگان در این مناطق با دید کم و جاده‌های لغزنده مواجه هستند. این بارش‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات ترافیکی، احتمال وقوع حوادث رانندگی را نیز افزایش می‌دهد.

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بر اساس اعلام این مقام انتظامی، ترافیک در آزادراه قزوین به کرج در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس و همچنین در بخش‌هایی از آزادراه کرج به تهران در محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره در حالت نیمه‌سنگین قرار دارد. این وضعیت برای شهروندانی که قصد سفر به سمت تهران را دارند، چالش‌برانگیز است و توصیه می‌شود از زمان‌بندی سفرهای غیرضروری کاسته شود.

در همین راستا، محورهای ساوه به تهران در محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین محور شهریار به تهران در محدوده میدان معادن تا شهر قدس نیز دچار ترافیک نیمه‌سنگین شده‌اند. پلیس راهور با انتشار این گزارش تاکید کرده است که رانندگان باید با رعایت فاصله طولی و کاهش سرعت، از بروز تصادفات زنجیره‌ای جلوگیری کنند. این گزارش با هدف آگاهی‌رسانی به کاربران جاده‌ای و پیشگیری از حوادث احتمالی منتشر شده است.