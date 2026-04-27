آخرین وضعیت ترافیکی راه های کشور تا ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه اعلام شد. ترافیک سنگین در آزادراه های پردیس – تهران، قزوین–کرج–تهران و ساوه–تهران گزارش شده است. همچنین بارش باران در برخی از استان های کشور در جریان است.

مرکز مدیریت راه ها ی کشور در جدیدترین گزارش خود از وضعیت ترافیک ی سراسر کشور، به تشریح جزئیات ترافیک سنگین در برخی از محورهای اصلی و آزاد راه ها پرداخت.

این گزارش که تا ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه تهیه شده است، نشان می دهد که ترافیک در چند نقطه از آزادراه های پرتردد کشور به کندی پیش می رود و رانندگان باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند. به ویژه در آزادراه پردیس – تهران، محدوده جاجرود شاهد ترافیک سنگین هستیم که می تواند زمان سفر را به طور قابل توجهی افزایش دهد.

همچنین، در آزادراه قزوین–کرج–تهران، محدوده‌های پل کلاک و چیتگر نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند و رانندگان در این مسیرها باید آمادگی طولانی شدن مسیر را داشته باشند. علاوه بر این، آزادراه ساوه–تهران نیز در بازه بین بهمن آباد تا احمد آباد مستوفی با ترافیک سنگینی همراه است که نیازمند صبر و حوصله رانندگان است.

در مقابل، خوشبختانه محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه در حال حاضر تردد روان دارند و این خبر خوبی برای مسافرانی است که قصد سفر به شمال کشور را دارند. همچنین، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و آزادراه تهران–پردیس نیز تردد روان گزارش شده است.

این بدان معناست که در این محورها مشکلی از بابت ترافیک وجود ندارد و مسافران می توانند با خیال راحت سفر خود را ادامه دهند. لازم به ذکر است که محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و این موضوع به بهبود شرایط تردد در این مناطق کمک می کند. با این حال، رانندگان باید همواره به هشدارهای هواشناسی توجه داشته باشند و در صورت لزوم از سفر خودداری کنند.

علاوه بر ترافیک سنگین در محورهای ذکر شده، بارش باران در برخی از استان های کشور نیز گزارش شده است. این بارش ها در استان های آذربایجان غربی، لرستان، همدان، خوزستان، خراسان جنوبی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و چهارمحال و بختیاری در جریان است و رانندگان در این مناطق باید با احتیاط بیشتری رانندگی کنند و از سرعت مجاز تجاوز نکنند. همچنین، مرکز مدیریت راه های کشور از مسدود بودن محور قدیم بستان آباد-میانه حدفاصل قره چمن تا میانه خبر داد.

در این راستا، تردد از مسیرهای جایگزین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه و همچنین مسیر قره چمن – کوهسالار – میانه امکان پذیر است. رانندگان باید از این موضوع آگاه باشند و در صورت نیاز از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

علاوه بر این، محور مسدود غیرشریانی پاتاوه – دهدشت و محورهای دارای انسداد فصلی؛ گنجنامه – تویسرکان، سرو آباد – پاوه (گردنه تته)، سی سخت – پادنا (رفت و برگشت) و وازک – بلده نیز اعلام شده اند. رانندگان باید از سفر به این محورها خودداری کنند تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.

