بازخوانی رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی ایران در دهه هشتاد خورشیدی به همراه تحلیل وضعیت پرآشوب عراق پس از ورود نیروهای آمریکایی و نگاهی به تغییرات اقتصادی و بین‌المللی زمانه.

در این گزارش به بررسی وقایع مهم روز پرداخته شده است که بخش عمده‌ای از آن به نشست‌های داخلی در نهاد ریاست‌جمهوری و بخش دیگر به بحران‌های منطقه‌ای در عراق اختصاص دارد. ابتدا آقایان ثابت، رئیس صندوق بازنشستگی به همراه تربتی، معاون سازمان، گزارشی جامع از وضعیت معیشتی و روند تغییرات در پرداخت‌های بازنشستگان ارائه دادند. آمارها نشان می‌دهد که حدود یک و نیم میلیون شاغل در حال پرداخت کسورات قانونی هستند و در مقابل، تعداد ۶۰۰ هزار بازنشسته از این صندوق بهره‌مند می‌شوند.

همچنین وضعیت پیمانی‌ها و پرداخت‌های آنان به تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، آقای نجف‌نژاد، نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی، ضمن ابراز نگرانی از تضعیف مشارکت سیاسی در جامعه، درخواست بازگشت به عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری را برای نجات کشور مطرح کرد که با پاسخ‌های معمول و همیشگی همراه بود. در بخش دیگری از ملاقات‌ها، آقای صادق خرازی، سفیر وقت ایران در فرانسه، گزارشی از اقدامات دیپلماتیک خود ارائه کرد. وی با اشاره به انجام بیش از هزار ملاقات در هفت ماه، از حل مشکل خرید هواپیماهای ایرباس سخن گفت؛ موضوعی که علیرغم حصول نتیجه، از سوی دولت مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است. در ادامه این دیدارها، آقای ناصری، رئیس خبرگزاری ایرنا، ضمن عذرخواهی بابت تحریف صورت گرفته در مصاحبه‌ای که در راهبرد منتشر شده بود، از تغییر سردبیر خبر داد و از فشارهای سنگین وارده بر خود گفت. وی به شکایت‌های متعدد از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضائیه اشاره کرد که ناشی از انتشار گزارش‌هایی درباره گروه‌هایی نظیر انصارالاسلام و همچنین تعاملات خارجی قوه قضائیه بود. در آن سوی مرزها، وضعیت عراق پس از سقوط رژیم بعث با ورود ژنرال گارنر و ۴۰۰ نیروی همراه به بغداد، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. آمریکایی‌ها از احتمال حضور طولانی‌مدت در عراق سخن می‌گویند و همزمان گزارش‌هایی مبنی بر ساخت چهار پایگاه نظامی دائمی منتشر شده است. احمد چلبی مدعی زنده بودن صدام در داخل خاک عراق شده و آمار دستگیری لیست ۵۵ نفره سران بعثی، تنها به هفت نفر رسیده است. بحران آب، برق و خدمات شهری همچنان گریبان‌گیر مردم است، در حالی که ورود سیدعبدالعزیز حکیم به نجف و استقبال پرشور مردم از او، با مخالفت صریح با تشکیل حکومت توسط آمریکایی‌ها همراه بود. همچنین مواضع انقلابی الکبیسی، رئیس اهل سنت در مسجد ابوحنیفه، تعجب ناظران را برانگیخت. در نهایت باید اشاره کرد که فضای روانی جامعه و اخبار اقتصادی مرتبط با قیمت طلا، دلار و سکه در کنار تهدیدهای خارجی که در مقاطع مختلف بروز می‌یابند، نشان‌دهنده شرایط پیچیده‌ای است که کشور با آن روبروست





