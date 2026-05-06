گزارشی جامع از دیدارهای مسئولان با موضوعات مختلف از جمله مسائل هسته‌ای، اقتصاد، سیاست خارجی، عراق، افغانستان و تحولات بازار ارز و طلا. همچنین، بررسی پیشرفت مذاکرات ایران و آمریکا و وضعیت داخلی کشور.

آقای داودی‌شمسی، در دیدار با مسئولان، گزارشی از برنامه تأسیس مرکز تنقیح قوانین داد و برای رفع مشکلات طرح آب رفسنجان پیشنهادهایی ارائه کرد. همچنین از همکاری من در زمینه آب یزد تشکر کرد.

آقای عبدخدایی، در جلسه، از خرابی وضع صنایع منسوجات صحبت کرد و بیان داشت که کارخانه خود که تا پیش از این کم‌اشکال بود، اخیراً دچار مشکلات جدی شده است. تولید، فروش، مدیریت و تأمین نقدینگی، به همراه مشکلات کارگری، کار را به طور کامل فلج کرده است. آقای آصفی، در دیدار، از مصاحبه‌های آقای محسن رضایی انتقاد کرد و مشورت کرد در مورد پاسخ سؤالات مربوط به مسائل هسته‌ای که حساسیت آمریکا، اروپا، روسیه و اعراب را برانگیخته است.

عصر همان روز، آقایان شمخانی و حسینی‌تاش، در مورد مسائل هسته‌ای، لیزری، عراق و مدیریت کشور و سیاست خارجی، مسائل مهمی مطرح کردند. آقای زنگنه، در دیدار، نظر من را درباره متن مذاکرات جلسه سران قوا در مورد مخازن نفت مشترک گرفت. قرار است این متن امضا شود. خبر داد که با تحقیقات شرکت اتریشی، 10 میلیارد بشکه نفت به ذخایر مارون و اهواز افزوده شده و در زیر مخازن سلیمان، یک لایه بسیار غنی از گاز کشف شده است.

شب همان روز، جلسه‌ای با رهبری برگزار شد. از نحوه سیاست ایجاد اشتغال دولت ناراضی بودند. از طریق جهاد دانشگاهی، تحقیق میدانی انجام شده و به این نتیجه رسیده‌اند که حداکثر 40 درصد اهداف طرح ضربتی به دست آمده است. در مورد الحاقی 2+93 که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران می‌خواهد امضا کند، بحث شد و ایشان موافق نیستند.

در مورد کارهای سازمان انرژی هسته‌ای، وزارت دفاع، خریدها و پیشنهاد کره شمالی و روسیه مذاکره شد. در مورد عراق معتقد بودند که آمریکا از اداره کشور عاجز شده و دست به سوی معارضان دراز کرده است. باید از این وضع برای استقرار حکومت اسلامی -گرچه مثل ایران نباشد- بهره‌گیری کرد. در عراق، هر روز صحبت از کشف گورهای دسته‌جمعی و تلفات بقایای بمب‌های خوشه‌ای است.

رئیس بیمارستان کربلا اعلان کرده، تاکنون 85 نفر در اثر انفجار این بمب‌ها کشته و زخمی شده‌اند. فردی که به عنوان پدر پارلمان انگلیس شناخته شده، می‌گوید بلر، در محاصره مشاوران صهیونیست است و بریتانیا را اسیر خواسته صهیونیست‌ها کرده است. رسانه‌های عرب و غرب می‌نویسند، کاخ سفید هم با لابی‌های صهیونیست، از قبیل رامسفیلد و کاندولیزا رایس، اداره می‌شود و شارون، جای پدر روحانی جرج بوش است.

در عراق، خانم هدی صالح، دانشمند شیمیدان که جزو لیست 55 نفره بود، بازداشت شد. آمریکا امید دارد از طریق او به حقایق سلاح کشتارجمعی برسد. در افغانستان، امروز تژاهرات متعددی در کابل علیه نظامیان آمریکایی برگزار شده و درگیری‌ها هم ادامه داشته است. اعلان شد که سفینه سایوز روسیه که سرنشینان ایستگاه بین‌المللی را به زمین می‌آورده، هنگام فرود 400 کیلومتر دورتر از نقطه معین‌شده برای فرود، به زمین نشسته که باعث نگرانی شدید شده است.

همچنین، نماینده مجلس از شیوه برگزاری جلسات علنی مجلس از هفته آینده صحبت کرد.

همچنین، واریز کالابرگ از امروز برای این دهک‌ها آغاز شد و جزییات آن اعلام شد





