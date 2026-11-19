بر اساس گزارش سازمان ملل، تعداد روانگردان‌های جدید به ۷۵۵ نوع رسید. ورود این مواد به ایران از مرزها تأیید شد و سیستم‌های نظارتی نیاز به تقویت دارند.

یک منبع آگاه در دستگاه‌های مقابله با مواد مخدر تایید کرد که علاوه بر کشت محدود گیاهان توهم‌زا در داخل کشور، بخش عمده‌ای از روانگردان‌های جدید از کشورهای دیگر و توسط مسافران وارد ایران می‌شود. این ورود غیرقانونی مواد نوظهور نشان‌دهنده ضعف سیستم‌های کنترلی در مرزهای کشور و نیاز فوری به تجهیز ایستگاه‌های مرزی به فناوری‌های پیشرفته شناسایی این ترکیبات شیمیایی پیچیده است.

افزایش سریع آمار روانگردان‌های نوظهور در جهان

گزارش‌های جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که جهان در دو سال اخیر با تهدید جدی‌تری تحت عنوان روانگردان‌های نسل چهارم یا روانگردان‌های نوظهور روبه‌رو شده است. طبق اعلام سازمان ملل، تعداد این روانگردان‌های جدید در جهان تا سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۵۰۰ نوع خواهد رسید و این رقم نشان‌دهنده رشد سرسام‌آوری در تنوع مواد شیمیایی غیرقانونی است که ساختار آن‌ها دائماً در حال تغییر است.

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آمارهای رسمی سازمان ملل حاکی از آن است که تعداد مواد روانگردان جدید در بازار جهانی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳ با افزایش ۳۰ درصدی به ۷۵۵ نوع ماده رسیده است. این میزان افزایش نسبت به سال ۲۰۱۰ تقریباً پنج برابر شده است و بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که از همین ۷۵۵ نوع مختلف، ۱۱۸ ماده برای اولین‌بار شناسایی شده‌اند.

چالش جرم‌انگاری و شناسایی مواد گیاهی و مصنوعی

روانگردان‌های جدید در حالی در بازار عرضه و تقاضا دست به دست می‌شوند که ساختار ناشناخته و سرعت بالای شبکه قاچاق برای تغییر ماهیت شیمیایی این مواد با هدف دور زدن قوانین جرم‌انگارانه، دست دولت‌ها را برای مقابله بسته است. هیچ کشوری تا امروز نتوانسته برای این گروه از روانگردان‌ها و تولیدکنندگانشان جرم و مجازات مشخصی تعیین کند.

گزارش‌های ارسالی کشورها برای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC نشان می‌دهد که شناسایی و توقیف روانگردان‌های با پایه گیاهی بسیار دشوارتر از نمونه‌های آزمایشگاهی است. میزان کشف مواد با منشأ گیاهی در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۶۰ درصد کمتر از میزان کشفیات سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بوده و تعداد کشورهایی که گزارش شناسایی این مواد را دادند از ۵۴ کشور در بازه ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ به ۲۸ کشور در بازه ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

گسترش جغرافیایی مصرف و آمار شیوع در گروه‌های سنی

فراگیری عرضه روانگردان‌های جدید اکنون به بزرگ‌ترین نگرانی تمام کشورهای عضو سازمان ملل تبدیل شده است. در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، به طور میانگین ۸۶ کشور هر سال گزارش‌هایی از شناسایی و کشف روانگردان جدید به سازمان ملل ارائه کرده‌اند که این رشد نسبت به ۵ کشور در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بسیار چشمگیر است.

طبق گزارش امسال UNODC در ۲۶ کشور جهان، شیوع مصرف روانگردان جدید در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله حدود ۰.۳ درصد بوده است. با وجود تنوع قابل توجه انواع این مواد، اغلب مصرف‌کنندگان تمایل به مواد با منشأ گیاهی دارند اما تعداد مردان، نوجوانان و جوانان مصرف‌کننده روانگردان‌های جدید شمار بالایی دارد و این موضوع خطرات اجتماعی و بهداشتی جدی را ایجاد کرده است.