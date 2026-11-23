رئیس مرکز ملی هوا سازمان محیط زیست گزارش فصلی تابستان ۱۴۰۵ را منتشر کرد. تبریز و ارومیه با شاخص زیر ۱۰۰ و کاهش ۵۹ درصدی آلودگی در اهواز، مهم‌ترین رویدادهای این گزارش هستند.

احمد طاهری ، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ، اولین گزارش فصلی پایش کیفیت هوای کلانشهرهای کشور را برای فصل تابستان ۱۴۰۵ منتشر کرد. این سند آماری با هدف ارائه یک تصویر مستند و مقایسه‌ای از وضعیت هوای شهری تدوین شده و می‌تواند مبنایی داده‌محور برای سنجش اثربخشی برنامه‌های کاهش آلودگی در سال‌های آتی باشد. بر اساس این گزارش جدید، وضعیت کیفیت هوا در ۱۰ کلانشهر اصلی ایران طی سه ماه گرم سال با دقت بالا ارزیابی و تحلیل شده است.

رتبه‌بندی ۱۰ کلان‌شهر بر اساس کیفیت هوا

بررسی داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های فعال سنجش کیفیت هوا نشان می‌دهد که شهرهای تبریز و ارومیه در تمام ۹۳ روز تابستان ۱۴۰۵ شاخص کیفیت هوای کمتر از ۱۰۰ داشته‌اند و هیچ روز ناسالمی را تجربه نکرده‌اند. پس از این دو شهر، شیراز با ۹۰ روز (۹۷ درصد) و کرمانشاه با ۸۷ روز (۹۴ درصد) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. سهم روزهای پاک و قابل قبول در کرج ۸۹ درصد، در قم ۸۸ درصد و در اصفهان ۸۱ درصد بوده است. همچنین درصد روزهای پاک در مشهد ۷۰ درصد و در تهران ۶۱ درصد ثبت شده است. این آمارها بر اساس تلفیق مشاهدات زمینی و داده‌های پایش ماهواره‌ای تهیه شده‌اند.

Also read چرا یک شهر اسرائیلی از ایران شکایت کرده است؟

کاهش چشمگیر آلودگی در اهواز و مقایسه سالانه

احمد طاهری با اشاره به مقایسه وضعیت آلودگی هوا با تابستان سال گذشته تصریح کرد که نتایج این مقایسه از کاهش غلظت ذرات معلق، به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی کشور حکایت دارد. بیشترین کاهش آلودگی در شهر اهواز ثبت شده است؛ به‌طوری‌که میانگین غلظت ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در این شهر ۵۹ درصد و ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون نیز ۴۵ درصد نسبت به تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافته است. سهم روزهای پاک و قابل قبول در این کلان‌شهر به ۷۱ درصد رسیده است که نشان‌دهنده بهبود نسبی شرایط هوایی در این منطقه جنوبی کشور است.

تفاوت الگوی آلودگی در مناطق مختلف ایران

وی درباره عوامل مؤثر بر آلودگی هوای کلان‌شهرها گفت که بررسی آلاینده‌های مسئول در روزهای ناسالم نشان می‌دهد الگوی آلودگی در مناطق مختلف کشور یکسان نیست. در مناطق غربی، جنوبی و شرقی، ذرات معلق ناشی از شرایط اقلیمی و کانون‌های گردوغبار همچنان عامل اصلی افت کیفیت هوا هستند. درحالی‌که در مناطق مرکزی و صنعتی، از جمله تهران و کرج، آلاینده ثانویه ازن در ساعات اوج تابش خورشید نقش مؤثرتری در افزایش شاخص آلودگی هوا دارد. این تفاوت‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که راهکارهای کنترل آلودگی باید متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر شهر طراحی شود.

اقدامات پیش‌رو برای بهبود مستمر کیفیت هوا

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت استمرار این روند گزارش‌دهی خاطرنشان کرد که انتشار گزارش‌های فصلی و تداوم پایش داده‌محور کیفیت هوا، امکان مقایسه وضعیت آلودگی در دوره‌های مختلف و شناسایی کانون‌های اصلی آلودگی را فراهم می‌کند. این گزارش‌ها می‌توانند مبنای مؤثری برای هدفمندتر شدن سیاست‌گذاری‌های این حوزه باشند. وی افزود که به‌روزرسانی و تقویت سامانه‌های پایش کیفیت هوا، اجرای برنامه‌های تثبیت کانون‌های گردوغبار، کنترل انتشار پیش‌سازهای ازن و بخارات هیدروکربنی و کاهش انتشار ذرات معلق از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود تا سلامت شهروندان در سال‌های آینده نیز حفظ گردد.