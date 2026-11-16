گزارش تحلیلی درباره آغاز کنفرانس سازمان ملل در ژنو برای قانون‌گذاری روی ربات‌های قاتل و همچنین اعتراض به بازداشت نویسندگان و حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز.

کنفرانس بین‌المللی درباره سامانه‌های تسلیحاتی خودمختار با عنوان " ربات‌های قاتل" در روز دوشنبه، ۲۵ آبان‌ماه، در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. این نشست که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود، با مخالفت پیش‌دستانه کشورهایی همچون ایالات متحده آمریکا و روسیه مواجه است.

چالش حقوقی ربات‌های قاتل در سازمان ملل

نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل برای یک هفته در ژنو گرد هم آمده‌اند تا درباره لزوم وضع قوانین الزام‌آور در زمینه استفاده از این تکنولوژی‌های پیشرفته بحث و گفت‌وگو کنند. افزایش کاربرد این تسلیحات در جبهه‌های نبرد، به‌ویژه در جنگ اوکراین، نگرانی‌ها را درباره سرنوشت بشریت بیش از پیش افزایش داده است.

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منتقدان استفاده از این جنگ‌افزارهای هوشمند به آن‌ها نام "ربات قاتل" داده‌اند و استدلال می‌کنند که این سلاح‌ها با تکیه بر ابزارهای هوش مصنوعی، به صورت مستقل هدف خود را انتخاب می‌کنند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تحول فناوری، در آینده نزدیک صنعت جنگ‌افزار را دگرگون خواهد کرد.

مواضع کشورهای عضو و تاریخچه قطعنامه‌ها

این کنفرانس با عنوان "کنوانسیون تسلیحات متعارف" با حضور ۱۲۸ عضو سازمان ملل آغاز شده است، اما هم‌اکنون مخالفانی سرسخت دارد. ماه گذشته ۱۶۳ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی دادند که بر لزوم مذاکره درباره قانون تسلیحات خودمختار تأکید داشت.

در همان رأی‌گیری، ۹ کشور از جمله ایران، چین و عربستان سعودی رأی ممتنع به صندوق انداختند. یک کارشناس این اقدام را ابهامی عامدانه توصیف کرده است. نشریه نیوزویک در گزارشی که در سال ۲۰۲۴ منتشر کرد، خبر داده بود که ارتش چین در عرض دو سال قادر خواهد بود از "ربات قاتل" استفاده کند.

بر اساس تحلیل کارشناسان، مخالفان قرارگیری قوانین الزام‌آور درباره "ربات‌های قاتل" معمولاً کشورهایی هستند که هم‌اکنون این فناوری را در اختیار دارند. این الگو پیش‌تر نیز در مورد دیگر تسلیحات مرگبار همچون سلاح هسته‌ای مشاهده شده است.

تأثیرات جنگی و واکنش دبیرکل سازمان ملل

پهپادهای انتحاری و تهاجمی که روسیه در چهار سال گذشته تولید و علیه ارتش اوکراین به کار برده است، در زمره تسلیحات خودمختار دسته‌بندی می‌شوند. گفته می‌شود روسیه ابتدا با کمک ایران و سپس به شکل مستقل به تولید و استفاده از این تجهیزات پرداخته است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و میریانا اسپولیاریچ، مدیر صلیب سرخ جهانی، در سال ۲۰۲۳ از کشورها خواسته بودند که پیش از سال ۲۰۲۶ جنگ‌افزار خودمختار را غیرقانونی و ممنوع اعلام کنند. گوترش صریحاً اعلام کرده است که نمی‌تواند بپذیرد یک ماشین درباره مرگ و زندگی انسان‌ها تصمیم بگیرد.

سرکوب نویسندگان و روز جهانی زندانیان

در ایران، کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که روز یکشنبه صادر شد، از بازداشت و حبس دست‌کم ۲۰ نویسنده و شاعر و خطر اعدام یک نویسنده زندانی خبر داد. این بیانیه هم‌زمان با روز جهانی نویسندگان زندانی منتشر شده است که یکشنبه ۲۴ آبان برابر با ۱۵ نوامبر توسط انجمن جهانی قلم اعلام شده بود.

کانون نویسندگان در بیانیه خود اشاره کرده است که پس از کشتار دی‌ماه ۱۴۰۴ و حمله آمریکا و اسرائیل، فضایی سنگین از ارعاب و سانسور اخبار توسط حاکمیت ایجاد شده است. این گروه معتقد است وضع قوانینی مانند "قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی" بر شدت سرکوب‌ها افزوده است.

اعتراضات نرگس محمدی و مصائب نویسندگان

نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، با صدور بیانیه‌ای به دشمنی حکومت‌های خودکامه با قلم و اندیشه اشاره کرد. او نوشت که تاریخ سرزمین او نشان‌دهنده خونین بودن ستیز با دگراندیشان است و نگرانی از احکام تعلیقی و پرونده‌های گشوده برای کسانی است که از روی انسانیت قلم به دست می‌گیرند.

کانون نویسندگان ایران نیز نام شماری از نویسندگان دربند و توقیف اموال آن‌ها را منتشر کرده است. این افراد شامل علیرضا بیرانوند شاعر اهل ایذه، احسان رستمی مترجم، آرش قلعه‌گلاب، ماندانا صادقی، رضا محمدی، کورش کرم‌پور و فرزانه یحیی‌آبادی هستند.

مرگ علیرضا بیرانوند و بازداشت احسان رستمی

علیرضا بیرانوند، شاعر و فعال محیط‌زیستی، تیرماه سال جاری در بازداشت نیروهای امنیتی جان باخت. او اردیبهشت‌ماه در تهران بازداشت شده بود و منابع رسمی حکومت دلیل مرگش را مسمومیت در زندان اعلام کردند. احسان رستمی نیز در مردادماه ۱۴۰۴ بازداشت شد و با اتهام بغی روبه‌روست.

آتش‌سوزی نفتکش‌ها در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه پاسداران در روز دوشنبه ۲۵ آبان اعلام کرد دو نفتکش که با هدایت افسران آمریکایی قصد عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز را داشتند، با مین برخورد کردند و دچار انفجارهای شدید شدند. سپاه پاسداران تصاویری منتشر کرد که نشان‌دهنده آتش‌سوزی کشتی‌های تجاری است.

همزمان، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا نیز از اصابت یک پرتابه ناشناس به نفتکشی در این آبراه و آتش‌سوزی در موتورخانه آن خبر داده است. این حوادث منجر به نگرانی‌های فزاینده درباره امنیت راه‌های دریایی شده است.