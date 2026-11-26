خلاصه گزارش عملیاتی رهبری از فعالیت‌های روزانه در عید فطر، واکنش به قطعنامه آژانس و تحولات پیچیده سیاسی و نظامی در عراق و تنگه هرمز.

صبح روز جاری، رهبر انقلاب اسلامی با حضور در مصلای تهران نماز عید فطر را ادا کردند و پس از آن به دفتر مقام معظم رهبری برای شرکت در مراسم رسمی عید فطر اعزام شدند. این برنامه صبحگاهی با حضور پرشور مردم و پیگیری آیین‌های مذهبی آغاز شد که نشان‌دهنده تداوم روابط معنوی میان مردم و مقامات ارشد کشور است.

در ادامه برنامه‌های روزانه، رهبر معظم انقلاب عصر همان روز در مراسم سالگرد روز نیروی دریایی که در سالن بزرگ بیمارستان میلاد برگزار می‌شد، حضور یافتند. در این مراسم پس از دریافت گزارش از تیمسار محتاج، ایشان به ایراد سخنرانی پرداختند و در پایان، جوایز ویژه‌ای را به نفرات برتر تقدیم کردند.

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محورهای اصلی سخنرانی رهبری در این مراسم حول محور اهمیت حضور علمی و فنی در دریاها، استراتژی ملی دریای خلیج فارس و دریای خزر، و همچنین نقش کلیدی نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس و خدمات نداجا در جنگ شکل گرفت. این تأکیدات بر ضرارتکیه بر دانش بومی و فناوری پیشرفته برای حفظ منافع دریایی کشور اشاره دارد.

واکنش ایران به قطعنامه آژانس و تحولات عراق

در بخش دیگری از گزارش‌های روزانه، به صدور قطعنامه جدید توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران اشاره شده است. با وجود اینکه برخی بندها به دلیل فشارهای آمریکا تغییر کرده‌اند، اما این تغییرات نتوانسته است اهداف اولیه واشنگتن را محقق کند. جمهوری اسلامی ایران نیز این قطعنامه را با ملاحظاتی پذیرفته است تا موازنه‌های دیپلماتیک حفظ شود.

در جبهه سیاسی منطقه، آیت‌الله سیستانی با طرح انتقال قدرت که به امضای رئیس شورای حکومتی عراق رسیده بود، مخالفت صریح کردند. مجلس اعلای عراق نیز همین موضع را اتخاذ کرده و با این طرح مخالفت نشان داده است. شورای حکومتی که پیش‌تر درخواست داشت سازمان ملل توافق با آمریکا را به رسمیت بشناسد، در نامه جدیدی این درخواست قبلی را پس گرفت.

بر اساس تحلیل‌های موجود در گزارش، با تلاش‌های دیپلماتیک ایران، مقامات عراقی به این باور رسیدند که آمریکا درصدد فریب دادن آن‌ها برای تدوین قانون اساسی عراق بر اساس منافع خود است. این آگاهی باعث شکل‌گیری مقاومت‌های داخلی در ساختار سیاسی عراق شده است.

تحولات نظامی در تنگه هرمز و عراق

ژنرال ابوزید و برمر در یک بیانیه مشترک اعلام کرده‌اند که فشار عملیاتی آمریکا منجر به کاهش حملات نیروهای مقاومت علیه اشغالگران شده است. آن‌ها ادعا کرده‌اند که این نیروها به جای تمرکز بر نیروهای خارجی، به عملیات علیه گروه‌های عراقی که با آمریکا همکاری دارند، پرداخته‌اند. اگر این ادعا صحت داشته باشد، ممکن است پیامدهای معکوسی برای سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا به دنبال داشته باشد.

در عین حال، سخنگوی سپاه پاسداران تأکید کرده است که امکان تداوم محاصره دریایی برای آمریکا وجود ندارد. فرسودگی نیروها، هزینه‌های سنگین لجستیک و ناتوانی نیروهای مستقر در منطقه، ادامه فعالیت‌های نظامی آمریکا را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. این بیانیه نشان‌دهنده توانایی دفاعی کشور در کنترل آب‌های بین‌المللی است.

در بخش حوادث دریایی، انفجار و آتش‌سوزی در کشتی متخلف حامل گاز LNG در تنگه هرمز گزارش شده است. این اتفاق توجه‌ها را به ایمنی ناوگان‌های حمل‌ونقل در آبراه استراتژیک خلیج فارس معطوف کرده است.

همچنین در حوزه ورزشی، خلاصه‌ای از بازی ایران و عربستان در فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا و همچنین دیدار اسپورتینگ و منچستر یونایتد منتشر شده که نشان‌دهنده پیگیری فعالیت‌های ورزشی در کنار مسائل جدی روز است.

در پایان، قیمت طلا دست دوم امروز چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ اعلام شد و رشد قیمت طلا متوقف شده است. این رکود در بازار طلا می‌تواند تأثیراتی بر نوسانات اقتصادی روزمره داشته باشد.