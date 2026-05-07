بررسی جامع اثرات قطع اینترنت بر سلامت روان، بحران‌های اقتصادی و تعدیل نیرو، همکاری‌های نظارتی ایران و طالبان و ضربات نظامی اسرائیل به فرماندهان حزب‌الله.

بحران قطع گسترده اینترنت در ایران تنها یک مسئله فنی یا امنیتی نیست، بلکه به یک بحران انسانی و روانی تبدیل شده است که تمامی لایه‌های جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.

روان‌شناسان در شهرهایی مانند اصفهان در گزارش‌های خود هشدار داده‌اند که این اختلالات سیستماتیک در دسترسی به شبکه جهانی، علاوه بر متوقف کردن پژوهش‌های علمی و کاهش شدید درآمدهای آزاد، مستقیماً بر سلامت روان جامعه تأثیر گذاشته و موجب افزایش سطح استرس و اضطراب جمعی شده است. این وضعیت برای متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و مهندسان نرم‌افزار وخیم‌تر است؛ بسیاری از آن‌ها که پیش از این دارای مشاغل تخصصی و درآمدهای مناسبی بودند، با قطع دسترسی به ابزارهای کاری خود، ناگهان شغل خود را از دست داده و با بحران معیشتی مواجه گشته‌اند.

هم‌زمان با این فشارهای دیجیتال، وضعیت اقتصادی در شهرستان‌ها به شدت وخیم شده است. در مناطقی مانند نورآباد ممسنی، شهروندان از وضعیت امنیتی شدید، اجرای احکام اعدام برای معترکان و کمبود شدید سوخت خبر می‌دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برای دریافت مقدار محدودی بنزین، مردم باید ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر بمانند و حتی دسترسی به بنزین آزاد به شدت محدود شده است.

علاوه بر این، قطعی‌های مکرر برق حتی پیش از آغاز فصل گرما، فشار مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده است. در تهران نیز روند تعدیل نیرو در مراکز خدماتی و هتلهای بزرگ مانند هتل اسپیناس افزایش یافته و گزارش شده است که جایگزینی پرسنل متخصص با افراد آشنا و فامیل، جایگزین شایسته‌سالاری در این مراکز شده است. در فضای سیاسی داخلی، تحولات پیچیده‌ای در جریان است.

مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در اظهاراتی از دیدار اخیر خود با مجتبی خامنه‌ای خبر داد و بر متواضعانه بودن برخورد و صمیمیت در این دیدار تأکید کرد. او مدعی شد که این رویکرد باعث ایجاد فضایی مبتنی بر اعتماد و همدلی شده است. با این حال، در سطح بین‌المللی، روابط ایران با قدرت‌های جهانی در وضعیت متشنجی قرار دارد.

در حالی که ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، از تبادل پیام‌ها بین تهران و واشینگتن درباره یک طرح پیشنهادی صلح خبر می‌دهد، اما تأکید می‌کند که تاکنون هیچ پاسخ رسمی از سوی جمهوری اسلامی به پیشنهادات آمریکا ارائه نشده است. از سوی دیگر، همکاری‌های امنیتی ایران با طالبان در افغانستان وارد مرحله جدیدی شده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این دو طرف در توسعه یک اپلیکیشن نظارتی پیشرفته همکاری کرده‌اند که هدف آن رصد دقیق کاربران و دستگاه‌های متصل به اینترنت در افغانستان است. این ابزار نظارتی که در اختیار ریاست عمومی استخبارات طالبان قرار گرفته، امکان کنترل شدیدتر بر شهروندان افغان را فراهم می‌کند و نشان‌دهنده گسترش نفوذ تکنولوژیک و امنیتی ایران در منطقه است. فشارهای اقتصادی بین‌المللی نیز به شکل متمرکزی بر شریان‌های مالی ایران اثر گذاشته است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، اداره ملی تنظیم مقررات مالی چین از بانک‌های این کشور خواسته است که اعطای وام‌های جدید به پنج پالایشگاه کلیدی را متوقف کنند؛ این پالایشگاه‌ها به دلیل تسهیل در خرید نفت ایران توسط آمریکا تحت تحریم قرار گرفته‌اند. این فشارها باعث شده است که شبکه فروش نفت ایران با چالش‌های جدی مواجه شود. در داخل کشور، این تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر به بحران در بخش کشاورزی شده است.

مهدی حسین‌یزدی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود، از کمبود شدید و گرانی ۲۰۰ درصدی کود خبر داده است. او عوامل اصلی این گرانی را جنگ‌های اخیر، بحران‌های جاری در تنگه هرمز، دشواری‌های واردات از چین و هند و همچنین افزایش ۲.۵ برابری قیمت دلار و یورو در سال گذشته می‌داند. در جبهه نظامی و منطقه‌ای، ارتش اسرائیل کشته شدن احمد غالب بلوط معروف به مالک، فرمانده یگان رضوان حزب‌الله، را در حملات ضاحیه بیروت تأیید کرد.

همچنین فرماندهانی نظیر محمدعلی بزی و حسین حسن رومانی نیز در این حملات از بین رفتند که ضربه سختی به ساختار فرماندهی حزب‌الله وارد می‌کند. در همین حال، تحرکات دیپلماتیک آمریکا با سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، به واتیکان برای دیدار با پاپ لئو، نشان‌دهنده تلاش‌های واشینگتن برای جلب حمایت‌های بین‌المللی در برابر محورهای منطقه‌ای است





