سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرد شمار کشته‌شدگان دریانوردان در تنش‌های منطقه به ۲۵ نفر رسید و حمله به نفتکش ولوس سفایر، جدیدترین حادثه ثبت‌شده است.

سازمان بین‌المللی دریانوردی ، نهاد تخصصی سازمان ملل متحد، روز جمعه ۱۵ آبان ماه اطلاعیه‌ای صادر کرد و تأیید نمود که شمار دریانوردان کشته‌شده در پی آغاز درگیری‌ها در تنگه هرمز و سایر نقاط منطقه، به ۲۵ نفر افزایش یافته است. این نهاد هشدار داد که هزاران نفر از جمله خدمه کشتی‌های تجاری که قادر به خروج از خلیج فارس نیستند، در وضعیت خطرناکی قرار دارند و جان آن‌ها در معرض تهدید جدی است.

تأیید ۱۳۰ حمله علیه کشتی‌های تجاری در منطقه

در اطلاعیه رسمی منتشرشده، سازمان بین‌المللی دریانوردی از ثبت و تأیید حداقل ۱۳۰ حمله علیه کشتی‌های تجاری در طول این دوره خبر داد. با این وجود، گزارش‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که صفحه جداگانه ثبت حوادث این سازمان که مربوط به تاریخ ۶ نوامبر است، شمار این حملات را ۱۲۹ مورد گزارش کرده که نشان‌دهنده دقت بالا در پایش رویدادهاست.

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این آمارها حاکی از اوج‌گیری خشونت‌های دریایی است که مسیرهای حیاتی کشتیرانی جهانی را با اختلال مواجه کرده و امنیت دریانوردان را به شدت تهدید می‌کند. نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی این نهاد بر این واقعیت استوار است که افزایش تعداد حملات، هزینه‌های عملیاتی و ریسک‌های انسانی را به شدت بالا برده است.

جزئیات حادثه نفتکش ولوس سفایر و کشته شدن خدمه

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در سخنرانی پایانی نشست شورای این نهاد گفت که تازه‌ترین قربانی حمله، یک دریانورد فیلیپینی متعلق به نفتکش "ولوس سفایر" با پرچم جزایر مارشال بوده است. این سازمان در اطلاعیه‌ای تاریخ حمله به این کشتی خاص را پنج نوامبر ذکر کرده و آن را آخرین حمله تأییدشده در این دسته‌بندی معرفی می‌کند.

به گزارش رویترز، شرکت مدیریت یونانی نفتکش اعلام کرد که کشتی در حال حرکت بدون محموله به سوی بحرین بوده که دچار انفجاری شده است. این انفجار به احتمال زیاد ناشی از اصابت موشک به بدنه کشتی بوده که منجر به آسیب‌های جدی و در نهایت مرگ یکی از خدمه شد.

واکنش‌های فوری خدمه و انتقال کشتی به بندر بحرین

خدمه کشتی ولوس سفایر بلافاصله پس از وقوع انفجار اقدام به مهار آتش کردند و توانستند کنترل شرایط را تا حدی به دست بگیرند. پیکر دریانوردی که در ابتدا مفقودالاثر اعلام شده بود، در داخل کشتی پیدا شد و تأیید شد که وی جان باخته است. خوشبختانه سایر اعضای خدمه آسیبی ندیدند و هیچ گزارش آلودگی دریایی از محل حادثه منتشر نشد.

پس از مهار وضعیت فوری، نفتکش ولوس سفایر به بندر خلیفه بن سلمان در بحرین منتقل شد تا تحقیقات کامل‌تری درباره چرایی و چگونگی حادثه در آن انجام شود. در اطلاعیه سازمان بین‌المللی دریانوردی، نام برنده یا گروه مسئول حمله به این کشتی مشخص نشده و علت دقیق فنی یا نظامی انفجار در مرحله بررسی است.

تشدید بحران انسانی و هشدار دبیرکل سازمان

آرسنیو دومینگز در پیام‌های خود هشدار داد که پیامدهای درگیری‌های جاری برای دریانوردان تنها به مرگ و جراحت محدود نمی‌شود. او بر رهاشدگان در دریا، محرومیت از بازگشت به کشور، و دشواری‌های فزاینده در دسترسی به آب آشامیدنی، غذا و خدمات پزشکی تأکید کرد که زندگی خدمه کشتی‌ها را با چالش‌های غیرانسانی مواجه کرده است.

شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی در نشست دوم تا ششم نوامبر که در لندن برگزار شد، بر این اصل تأکید کرد که مسیرهای حیاتی کشتیرانی باید همواره باز و امن باقی بمانند. این شورا همچنین خواستار حفاظت از دریانوردان فارغ از ملیت آن‌ها شد و تصریح کرد که آن‌ها نباید درگیر مناقشات ژئوپلیتیکی شوند که کنترل هیچ‌یک از بازیگران بر آن‌ها نیست.

علاوه بر این، شورا حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری و خدمه آن‌ها در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را به‌شدت محکوم کرد. دبیرکل سازمان نیز وعده داد که اقدامات عملی بیشتری را برای جلوگیری از تلفات بیشتر و کاهش هزینه انسانی این بحران بررسی و پیگیری خواهد کرد تا از تداوم چنین فجایعی جلوگیری شود.