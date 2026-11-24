بر اساس آمار سازمان ملل، سال ۲۰۲۵ شاهد کشته شدن ۴۷ هزار زن توسط خانواده بود. نگاهی به پرونده سوگند صیادی و چالش‌های عدالت در آلمان.

گزارش مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و نهاد زنان سازمان ملل (UN Women) نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، بیش از ۴۷ هزار زن و دختر در سراسر جهان توسط شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شده‌اند. این آمار ترسناک به معنای کشته شدن تقریباً پنج زن در هر ساعت است و تأیید می‌کند که محیط خصوصی همچنان خطرناک‌ترین مکان برای زنان محسوب می‌شود. همزمانی انتشار این داده‌ها با پرونده مرگ مشکوک سوگند صیادی در ایران، بار دیگر زوایای پنهان خشونت خانگی را در کانون توجه رسانه‌ها و جامعه قرار داده است.

جزئیات فاجعه ۴۷ هزار قربانی و مقایسه سرزمینی

بر اساس این گزارش، مجموعاً حدود ۷۸ هزار زن و دختر در سال ۲۰۲۵ قربانی قتل عمد شدند که رقم ۶۰ درصدی مربوط به قتل‌های مرتکب‌شده توسط نزدیکان است. این آمار معادل کشته شدن روزانه ۱۲۹ زن و دختر در محیط خصوصی است که بر پایه بررسی داده‌های ۱۲۲ کشور و قلمرو تنظیم شده است. آفریقا با ثبت حدود ۲۲ هزار و ۱۰۰ مورد، بیشترین شمار قتل زنان به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده را در خود دیده است. پس از آن، آسیا با ۱۵ هزار و ۱۰۰ مورد، قاره آمریکا با ۷ هزار و ۴۰۰ مورد، اروپا با ۲ هزار و ۱۰۰ مورد و اقیانوسیه با حدود ۳۰۰ مورد قرار دارند.

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کندی روند کاهش نرخ خشونت و تعریف زن‌کشی

نمودارهای آماری نشان می‌دهند که کاهش قتل زنان به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده، با سرعت بسیار کمتری نسبت به کاهش نرخ کلی قتل در جهان پیش می‌رود. سازمان ملل در عین حال تاکید می‌کند که کمتر بودن این رقم در مقایسه با برآورد سال ۲۰۲۴ لزوما به معنای کاهش واقعی پدیده زن‌کشی نیست. این نهاد معتقد است تغییرات بیشتر به بهبود دسترسی به داده‌ها در کشورهای مختلف مربوط می‌شود تا کاهش واقعی خشونت.

سوگند صیادی و هشدارهای بی‌پاسخ پیش از مرگ

پرونده مرگ ۱۶ ساله دانش‌آموز کرمانشاهی، سوگند صیادی، پس از سقوط از طبقه پنجم خانه، نمادی تلخ از ناتوانی در پیشگیری است. علت مرگ او هنوز به طور قطعی مشخص نیست و مقام‌های قضایی فرضیه‌های قتل و خودکشی را همچنان در دست بررسی دارند. با این حال، یکی از دوستان سوگند صیادی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد فاش کرده است که پدر او بارها دخترش را به قتل تهدید کرده بود. این دوست گفته است که سوگند بارها با آثار کبودی به مدرسه می‌آمد و از کتک خوردن و آزار در خانه شکایت می‌کرد.

موانع عظیم رسیدگی به عدالت و گزارش‌دهی ناکارآمد

نیارادزایی گومبونزواندا، معاون مدیر اجرایی UN Women، با اشاره به دشواری دستیابی زنان به عدالت بیان کرده است که حتی وقتی زنان تمام اقدامات را انجام می‌دهند، هیچ تضمینی برای اجرای عدالت وجود ندارد. داده‌های این نهاد در ۵۴ کشور نشان می‌دهد تنها ۲۳ درصد زنانی که خشونت جسمی یا جنسی را تجربه کرده‌اند، برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. تنها ۷ درصد این زنان خشونت را به پلیس گزارش می‌دهند و بین ۶۳ تا ۹۷ درصد پرونده‌های گزارش‌شده منجر به حکم محکومیت نمی‌شود. ترس از از دست دادن خانه و درآمد، از موانع اصلی است.

تلاش آلمان برای استانداردسازی تعریف زن‌کشی

بحث فراتر از آمار و به اصلاح سازوکارهای قانونی در کشورهای مختلف رسیده است. در آلمان، گروهی مشترک از دولت فدرال و ایالت‌ها به سرپرستی اداره فدرال پلیس جنایی (BKA) در مارس ۲۰۲۶ تعریفی از زن‌کشی برای استفاده پلیسی تدوین کرده است. این تعریف در مارس ۲۰۲۶ به گروه کاری پلیس ارائه شد تا مبنایی برای بررسی روش‌های ثبت آماری باشد. دولت آلمان هدف از این کار، فراهم کردن زمینه‌ای برای شناسایی و ثبت منسجم‌تر قتل‌های جنسیت‌محور عنوان کرده است.