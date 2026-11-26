جزئیات جدید از آمادگی پایگاه هوایی رامات داوید و عملیات شیر غران علیه جمهوری اسلامی منتشر شد. فرمانده پایگاه از پروازهای فشرده و مقاومت خدمه خبر می‌دهد.

پایگاه هوایی رامات داوید در شمال اسرائیل، کانون یک گزارش خبری جدید است که نشان می‌دهد این پایگاه برای انجام عملیات‌های احتمالی علیه جمهوری اسلامی در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط رسانه وای‌نت، فرماندهان و خدمه این پایگاه با تکیه بر تجربیات گذشته، آماده‌اند تا در صورت نیاز، حمله‌های هوایی گسترده‌ای را علیه اهداف حکومت ایران انجام دهند. این گزارش به بررسی چگونگی مدیریت نیروی هوایی اسرائیل در نبردهای اخیر و آمادگی آن برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای می‌پردازد.

مکانیسم عملیات و مقاومت جنگنده‌های اف-۱۶

بیشتر جنگنده‌های پایگاه رامات داوید از مدل باراک هستند که نسل‌های اولیه اف-۱۶ محسوب می‌شوند و تحویل آن‌ها به اسرائیل از دهه ۱۹۸۰ آغاز شده است. برخی از این هواپیماها با وجود سابقه خدمتی سی تا چهل ساله، توانایی انجام چندین ماموریت رزمی دوربرد علیه حکومت ایران را در یک روز دارا هستند. فرمانده پایگاه تأکید کرد که در جریان عملیات شیر غران، این جنگنده‌ها به‌طور فشرده عمل کرده و خلبانان گاه سه روز متوالی بدون خواب، پروازهای طولانی را انجام دادند.

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خدمه زمینی پایگاه نقش حیاتی در این چرخه سریع ایفا می‌کنند. آن‌ها در فاصله بین ماموریت‌ها، بازرسی‌های دقیق را بر روی جنگنده‌ها انجام داده و نقص‌های جزئی را برطرف می‌کردند تا هواپیماها بلافاصله آماده پرواز مجدد شوند. هواپیماهایی که نیاز به تعمیرات اساسی داشتند، موقتاً از چرخه عملیات خارج شده و پس از تعویض قطعات و سامانه‌ها، مجدداً به نیروها تحویل داده می‌شدند. این فرآیند سریع، نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری بالای زیرساخت‌های فنی در برابر فشارهای عملیاتی سنگین است.

وضعیت خدمه و چالش‌های پروازی خلبانان

سرتیپ الف، فرمانده پایگاه که وای‌نت او را تنها با حرف اول نامش معرفی کرده است، تجربه مستقیم خود را از کابین خلبان به اشتراک گذاشت. او اعلام کرد که در عملیات شیر غران، ده‌ها هواپیما یکی پس از دیگری پرواز کرده و صدای موتورهای آن‌ها آنقدر بلند بود که حتی صدای خود خلبانان نیز شنیده نمی‌شد. فرمانده پایگاه که خودش در بیست ماموریت رزمی علیه جمهوری اسلامی شرکت داشته، اعتراف کرد که نتوانسته است از بازگشت به کابین بگذرد و مانند دیگر خلبانان، زیر فرمان نیروهای خودش عمل کرده است.

برخی خلبانان برای حفظ هوشیاری در پروازهای طولانی، از داروهای محرک استفاده می‌کردند. مسیرهای رفت به دلیل تهدیدات احتمالی و دشواری پروازهای دوربرد، نیازمند تمرکز بالایی بود و در برخی ماموریت‌ها، سوخت‌گیری هوایی با کمک ایالات متحده انجام می‌شد. با این حال، در مسیر بازگشت و زمانی که خطر فوری کاهش می‌یافت، خلبانان برای رفع یکنواختی، مسابقه پرسش و پاسخ از طریق بی‌سیم برگزار می‌کردند. این سرگرمی آن‌چنان رواج یافت که فرماندهان اسکادران‌ها مجبور شدند برای جلوگیری از حواس‌پرتی، به آن پایان دهند.

تحمل آتش موشکی و ارزیابی خسارات پایگاه

گزارش وای‌نت حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در جریان عملیات شیر غران، چندین موشک به سوی پایگاه رامات داوید شلیک کرد که تمامی آن‌ها با موفقیت رهگیری شدند. سقوط قطعات این موشک‌ها خسارات جزئی را در پی داشت که شامل آسیب به سقف‌ها و شکستن شیشه‌ها در بخش‌های مختلف پایگاه بود. با این وجود، فرمانده پایگاه تأکید کرد که در حملات انجام شده، هیچ‌گونه خسارتی به هواپیماها، تأسیسات ضروری و نیروهای نظامی وارد نشد.

برخی جنگنده‌های اسرائیلی حتی در مسیر بازگشت و بر فراز تهران دچار نقص فنی شدند، اما تمام آن‌ها به سلامت به خاک اسرائیل بازگشتند و عملاً نیازی به اعزام تیم‌های جست‌وجو و نجات وجود نداشت. فرمانده پایگاه ادامه این پروازهای فشرده را بیش از هر چیز حاصل کار دقیق خدمه زمینی دانست. او همچنین اشاره کرد که وضعیت در دیگر پایگاه‌های نیروی هوایی اسرائیل نیز مشابه بوده و هیچ‌کدام دچار آسیب جدی نشده‌اند.

تغییر استراتژی ایران و هزینه‌های بازآرایی اسرائیل

رون بن‌یشای، خبرنگار وای‌نت، در تحلیل خود نوشت که حکومت ایران احتمالاً پس از عملیات شیر خیزان در ژوئن ۲۰۲۵ به این نتیجه رسید که نمی‌تواند خسارت قابل‌توجهی به پایگاه‌های هوایی و تأسیسات دفاعی کلیدی اسرائیل وارد کند. بر این اساس، او تمرکز حملات بعدی جمهوری اسلامی بر مراکز جمعیتی اسرائیل را ناشی از همین ارزیابی استراتژیک دانست. همچنین پس از خروج رسمی نیروهای آمریکا از عراق در اواخر سپتامبر، پرواز بر فراز این کشور پرخطرتر شده است.

نیروی هوایی اسرائیل ضمن بازآرایی زیرساخت‌های خود، ده‌ها میلیون شِکِل هزینه کرده است. این بازآرایی شامل انتقال خلبانان و کارکنان فنی، استخدام و آموزش نیروهای تازه، و ارائه مشوق مالی به کارکنانی است که با خانواده‌های خود در جنوب اسرائیل زندگی می‌کنند. در عملیات‌های گذشته، بالگردهای آپاچی نقش مهمی در مقابله با مهاجمان و رهگیری پهپادهای مهاجم از ایران، عراق و یمن ایفا کرده‌اند و نیروی هوایی اسرائیل توان خود در شمال کشور را به طور قابل‌توجهی افزایش داده است.