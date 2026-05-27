رسانههای حکومتی ایران از دریافت پیشنویس غیررسمی یادداشت تفاهم با آمریکا خبر دادند که بر اساس آن ایران عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز را بازمیگرداند و آمریکا نیروهای خود را خارج میکند، اما کاخ سفید این گزارش را کاملا ساختگی خواند.
رسانههای حکومتی ایران از دریافت پیشنویس اولیه و غیررسمی چارچوب یک یادداشت تفاهم با آمریکا خبر دادهاند که بر اساس آن ایران ظرف یک ماه عبور و مرور تجاری از تنگه هرمز را به سطح پیش از جنگ بازمیگرداند و در مقابل، آمریکا نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران خارج و محاصره دریایی را لغو میکند.
این خبر نخستین بار از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و به سرعت بازتاب گستردهای در رسانههای داخلی و بینالمللی یافت. با این حال، کاخ سفید این گزارش را رد کرده و آن را "کاملا ساختگی" خوانده است. در بیانیهای که از سوی اولیویا ویلز، سخنگوی کاخ سفید، در شبکههای اجتماعی منتشر شد، تاکید شده که رئیسجمهور ترامپ تنها توافقی را خواهد پذیرفت که تضمین کند ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند.
ویلز همچنین گفته که مذاکرات بهخوبی در حال پیشرفت است و ترامپ خطوط قرمز خود را بهروشنی مشخص کرده است. دولت ایران تاکنون به طور رسمی به این گزارش واکنش نشان نداده است. گزارش صداوسیما همچنین حاکی است که هماهنگی در مورد مدیریت مسیر کشتیها با ایران و عمان انجام خواهد شد و این چارچوب شامل کشتیهای نظامی نمیشود. به گفته منابع ایرانی، تهران بدون "راستیآزمایی ملموس" هیچ اقدامی نخواهد کرد.
از سوی دیگر، علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در حاشیه مجمع بینالمللی امنیتی مسکو اعلام کرد که بازگشایی تنگه هرمز همچنان یکی از نقاط اختلاف در مذاکرات است. او همچنین از مذاکرات مشترک ایران و عمان برای تدوین رویهای جدید برای عبور کشتیها از تنگه هرمز خبر داد و گفت که شرایط و رویههای عبور کاملا متفاوت از قبل از شروع درگیری خواهد بود.
باقری کنی تاکید کرد که تا زمانی که در مورد همه مسائل به توافق نرسیم، در مورد هیچ چیز به توافق نرسیدهایم. این گزارش تازهترین نشانه از احتمال پیشرفت در مذاکرات میان تهران و واشنگتن به شمار میرود، هرچند دو طرف در مواضع علنی خود همچنان اختلافهای جدی دارند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز سهشنبه گفت ممکن است رسیدن به توافق "چند روز دیگر" زمان ببرد؛ این در حالی است که دونالد ترامپ در آخر هفته ابراز امیدواری کرده بود جنگ بهزودی پایان یابد. از جمله مهمترین موارد اختلاف، بازگشایی و نحوه مدیریت تنگه هرمز است که پیش از جنگ محل عبور حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود. همچنین برنامه هستهای ایران که در این پیشنویس به آن اشاره نشده، همچنان محل اختلاف اصلی است.
به نظر میرسد مذاکرات در مراحل حساسی قرار دارد و نتیجه آن میتواند تاثیر عمیقی بر ژئوپلیتیک منطقه و اقتصاد انرژی جهان بگذارد
ایران آمریکا تنگه هرمز یادداشت تفاهم مذاکرات هستهای