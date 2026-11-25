سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارش جدید از کشته شدن ۲۸۱ کودک در اعتراضات دی ماه و ادامه اعدام کودک‌مجرمان هشدار داد و خواستار مداخله بین‌المللی شد.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی انتقادی که روز سه‌شنبه سوم آذرماه منتشر شد، بحران شدید نقض حق حیات کودکان در کشور را تشریح کرد. این نهاد مستقر در نروژ با هشدار درباره روند فزاینده کشته شدن کودکان، داده‌های دقیقی از تلفات غیرنظامی در جریان اعتراضات دی‌ماه و همچنین اجرای احکام اعدام برای افراد زیر سن قانونی ارائه نمود. این گزارش که دقیقاً مصادف با سالگرد روز جهانی کودک بیستم نوامبر تنظیم شده، ارقام تکان‌دهنده‌ای از مرگ‌ومیر کودکان بی‌گناه را برملا ساخت که نشان‌دهنده وضعیت وخیم امنیتی و قضایی در ایران است.

آمار مرگبار کودکان در اعتراضات دی ماه

بر اساس یافته‌های دقیق سازمان حقوق بشر ایران، دست‌کم ۲۸۱ کودک در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه جان خود را از دست داده‌اند. این آمار شامل مواردی است که تاریخ دقیق مرگ آن‌ها مشخص بوده و عمدتاً مربوط به روزهای هجدهم و نوزدهم دی‌ماه سال ۱۴۰۴ است. نزدیک به نود درصد از کودکانی که زمان دقیق کشته شدن آن‌ها ثبت شده، در این دو روز از خشونت‌های گسترده قربانی شدند. این سازمان تأکید کرد که این آمار واقعی نیست و شمار واقعی ممکن است بسیار بیشتر باشد، زیرا سن دقیق هشتصد و چهل و سه تن از کلیت قربانیان هنوز مشخص نشده است.

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توزیع جغرافیایی این فجایع در سراسر ایران پخش شده و مرگ کودکان در حداقل بیست و هفت استان از سی و یک استان کشور ثبت گردیده است. عمق فاجعه زمانی آشکار می‌شود که به رده‌های سنی پایین‌ترین قربانیان توجه شود؛ پنج نفر از کشته‌شدگان کمتر از پانزده سال داشتند و بیست و پنج نفر دیگر نیز زیر چهارده سال سن بودند. نوزاد چهار و نیم‌ماهه به عنوان کم‌سن‌ترین قربانی شناسایی شده، نشان‌دهنده بی‌رحمی عملیات سرکوب در مقابل غیرنظامیان بی‌دفاع است.

سرنوشت کودک‌مجرمان و احکام اعدام

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان، در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که حق حیات کودکان در ایران هم در خیابان‌ها و هم از طریق دستگاه قضایی مورد تعرض جدی قرار می‌گیرد. این گزارش مستند کرده است که از سال دو هزار و هشت تاکنون، اعدام دست‌کم نود و نه نفر ثبت شده که هنگام ارتکاب جرم، کمتر از هجده سال سن داشته‌اند. در سال دو هزار و بیست و شش نیز چهار تن از این افراد به اتهام قتل اعدام شدند: امید مرادی، میثم ایراندگانی، ماهان وفادار و نوید محمدپور. این ارقام نشان‌دهنده تداوم سیاست‌های مجازاتی خشونت‌بار علیه نوجوانان است.

پرونده‌های متعددی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه وجود دارد که احکام اعدام آن‌ها در دیوان عالی کشور تأیید شده است. شروین باقریان جبلی، دانش‌آموز هفده ساله اصفهانی، یکی از این موارد است که پس از تأیید حکم و رد درخواست اعاده دادرسی، تحت شکنجه‌های روانی شدید، اعدام نمایشی و تهدیدات خشونت‌بار قرار گرفت. بازجویان با شکنجه مادر او و تهدید به اعدام مادرش، وی را مجبور به امضای اعترافات دیکته‌شده کردند. محسن اسلام‌خواه، متین محمدی و نیما عربان نیز از دیگر نوجوانان هفده‌ساله‌ای هستند که به اعدام محکوم شده‌اند.

مخالفت با قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی

این گزارش به وضوح مشخص می‌کند که قوانین داخلی جمهوری اسلامی همچنان امکان صدور حکم اعدام برای جرایم ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال را فراهم می‌کند. این در حالی است که ایران به کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. هر دو سند بین‌المللی صدور چنین احکامی را ممنوع کرده‌اند. پرونده سلیمان شه‌بخش، شهروند بلوچ که هنگام بازداشت تنها دوازده سال داشت و حکم اعدام او نیز در دیوان عالی تأیید شده، نمونه بارز نقض آشکار این تعهدات بین‌المللی است.

سازمان حقوق بشر ایران با انتقاد از رویکرد فعلی، خواستار توقف فوری اعدام کودک‌مجرمان و لغو تمامی احکام صادره برای جرایم زیر هجده سال شد. محمود امیری‌مقدم از دولت‌های اروپایی و کشورهایی که روابط دیپلماتیک با تهران دارند، خواست که اجرای این احکام را منجر به پیامدهای جدی سیاسی دانسته و برای نجات جان این افراد مداخله کنند. این سازمان همچنین یادآور شد که کودکان کشته شده در جنگ چهل‌روزه و حمله به مدرسه میناب در این آمار خاص گنجانده نشده‌اند.