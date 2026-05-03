گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز نشان میدهد که آزادی رسانهها در سراسر جهان به پایینترین سطح خود رسیده و در بیش از ۱۰۰ کشور وضعیت رو به وخامت گذاشته است. ایران در رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور قرار دارد.
گزارش جدید سازمان گزارشگران بدون مرز ، تصویری نگرانکننده از وضعیت آزادی رسانهها در سراسر جهان ارائه میدهد. این گزارش نشان میدهد که میانگین جهانی آزادی رسانهها به پایینترین سطح خود رسیده است و در بیش از صد کشور، وضعیت آزادی بیان و کار رسانهای رو به وخامت گذاشته است.
این روند کاهشی، نه تنها در کشورهای با حکومتهای اقتدارگرا، بلکه حتی در برخی از دموکراسیها نیز مشاهده میشود که این امر زنگ خطر جدی برای آینده آزادی مطبوعات به شمار میرود. سهم جمعیتی که در کشورهایی با وضعیت آزادی رسانههای «خوب» زندگی میکنند، به شدت کاهش یافته و از ۲۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به کمتر از یک درصد در حال حاضر رسیده است.
این آمار نشاندهنده یک بحران عمیق در زمینه آزادی رسانهها در سطح جهانی است و ضرورت توجه و اقدام فوری را برجسته میکند. خاورمیانه و شمال آفریقا بدترین وضعیت را در این زمینه دارند و ایران نیز با رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور، همچنان در میان پایینترین رتبهها قرار دارد. تنها کشورهایی مانند اریتره، کره شمالی و چین رتبه پایینتری نسبت به ایران دارند.
عوامل متعددی در تداوم این وضعیت نقش دارند که از جمله آنها میتوان به سرکوب داخلی و تاثیرات جنگهای منطقهای اشاره کرد. در همین راستا، اسرائیل نیز با رتبه ۱۱۶ و چند پله سقوط مواجه شده است. عملکرد این کشور در جنگ غزه، به ویژه کشته شدن بیش از ۲۲۰ خبرنگار، به عنوان یکی از عوامل اصلی تضعیف وضعیت آزادی رسانهها در این کشور ذکر شده است.
افغانستان نیز پس از بازگشت طالبان، شاهد محدودیتهای شدید در فضای رسانهای بوده و خبرنگاران با تهدیدهای گسترده، سانسور و محدودیتهای شدید مواجه هستند. تاجیکستان نیز با فشارهای امنیتی و محدودیتهای قانونی، رسانههای مستقل را تضعیف کرده و دسترسی به اطلاعات آزاد را محدود نموده است. گسترش قوانین امنیتی و استفاده ابزاری از آنها برای محدود کردن رسانهها، یکی از مهمترین دلایل این روند نگرانکننده است.
در مقابل، کشورهایی مانند نروژ، هلند و دانمارک همچنان بهترین شرایط را برای فعالیت رسانهای فراهم میکنند و اریتره برای سومین سال متوالی در رتبه آخر جدول قرار گرفته است. جنگها و درگیریهای مسلحانه نیز نقش بسزایی در سقوط آزادی رسانهها داشتهاند. به عنوان مثال، در غزه بیش از ۲۲۰ خبرنگار جان خود را از دست دادهاند و در کشورهایی مانند سودان و یمن نیز شرایط برای فعالیت رسانهای به شدت خطرناک گزارش شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز هشدار داده است که «جرمانگاری روزنامهنگاری» به یک روند جهانی تبدیل شده و اگر اقدام موثری صورت نگیرد، آینده آزادی رسانهها بیش از پیش با خطر مواجه خواهد شد. در اروپا، اگرچه کشورهای اتحادیه اروپا در صدر جدول قرار دارند، اما گزارش نسبت به روندهای نگرانکننده مانند تمرکز مالکیت رسانهها در دست تعداد محدودی از سرمایهداران و تاثیر دیدگاههای سیاسی بر واقعیتهای خبری هشدار داده است.
همچنین، نقض قوانین جدید آزادی رسانهها در برخی از کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، گزارش شده است. در ایالات متحده نیز وضعیت رو به وخامت است و این کشور با سقوط هفت پلهای به رتبه ۶۴ رسیده است که این افت به حملات سیستماتیک دونالد ترامپ به رسانهها و کاهش بودجه رسانههای بینالمللی آمریکا نسبت داده شده است.
این گزارش به طور کلی تصویری از جهانی ارائه میدهد که در آن، فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی به طور همزمان فضای فعالیت رسانهها را محدود کرده و آینده آزادی مطبوعات را با چالشهای جدی روبهرو کرده است
