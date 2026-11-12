سازمان حقوق بشر ایران از اتهامات امنیتی جدید علیه امیرسالار داودی وکیل مدافع پس از حمله قلبی و مسدودسازی دارایی‌های خانواده‌های مخالفان توسط جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد.

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارش مفصلی از وضعیت امیرسالار داودی ، وکیل مدافع حقوق بشر ، اعلام کرد که این حقوقدان پس از تجربه یک حمله قلبی شدید در سلول انفرادی، بار دیگر با اتهامات امنیتی جدی مواجه شده است.

بر اساس این گزارش، داودی در تاریخ هفدهم آبان ماه سال جاری در سلول انفرادی خود دچار حمله قلبی شد و هنگام انتقال به بیمارستان الزهرا در اصفهان، کاملاً بیهوش و در وضعیت جسمانی بسیار نامساعدی قرار داشت. صبح روز پس از ترخیص، مأموران اجراکننده احکام بلافاصله پس از آزادسازی موقت او را به دادگاه منتقل کردند تا اتهامات جدیدی به او تفهیم شود.

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اتهامات امنیتی و فایل صوتی امیرسالار داودی

سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند که اتهامات وارد شده علیه داودی مستقیماً به انتشار یک فایل صوتی از مراسم عقد دو موکل زندانی‌اش، مهشاد کشانی و علیرضا سپاهی‌بادجانی، مربوط است. این فایل صوتی که داودی در تاریخ دوازدهم مهر ماه در حساب شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود، مبنای طرح اتهام بر اساس ماده چهار قانون تشدید مجازات جاسوسی قرار گرفته است.

داودی از زمان بازداشت اولیه در نوزدهم مهر ماه، از برقراری هرگونه ارتباط با خانواده و محیط بیرون زندان محروم بوده است و علی‌رغم دستور مقام قضایی برای تماس، مأموران همچنان مانع این ارتباط شده‌اند. سه اتهام اصلی علیه داودی شامل تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و ارسال محتوای صوتی و تصویری به شبکه‌های معاند است.

در صورت محکومیت به اتهام سوم، داودی می‌تواند تا پانزده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را تجربه کند. منبع آگاه اعلام کرده است که اگرچه داودی فایل را ضبط نکرده بود، اما در فایل صدای او شنیده می‌شود که درخواست ارسال نسخه‌ای از آن را دارد. حق دفاع از داودی نیز نادیده گرفته شده و درخواست او برای مطالعه پرونده و دسترسی به مستندات رد شده است.

سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری داودی و تأمین دسترسی او به خدمات درمانی شده و از جامعه بین‌المللی و اتحادیه اروپا خواسته است برای نجات جان او اقدام کنند. داودی که برنده جایزه بین‌المللی حقوق بشری لودویک تراریو در سال ۲۰۲۲ بوده، پیش از این نیز در سال ۱۳۹۷ به دلیل فعالیت در کانال تلگرامی بدون روتوش بازداشت شده بود و حکم سنگین حبس و شلاق را تجربه کرده بود.

مسدودسازی دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج

همزمان با این گزارش حقوق بشری، نیویورک تایمز نیز به بررسی گسترده اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در مسدودسازی و مصادره دارایی‌های ایرانیان مقیم خارج و بستگان آنان پرداخته است. این روزنامه آمریکایی در گزارشی مفصل نشان می‌دهد که چگونه دولت ایران با توسل به تفسیرهای گسترده از قوانین امنیتی، دارایی‌های خانواده‌های مخالفان سیاسی را هدف قرار می‌دهد.

یک زوج بازنشسته دولتی در اوایل ماه مه متوجه شدند که کارت‌های بانکی‌شان از کار افتاده و دارایی‌هایشان به دستور وزارت اطلاعات مسدود شده است. این اقدام در واکنش مستقیم به فعالیت‌های اینترنتی فرزندشان، نوشین، که ساکن اروپا است و علیه حکومت ایران اظهار نظر می‌کرد، انجام شده است.

دختر آن‌ها، مهرنوش، به نیویورک تایمز گفت که خانواده‌شان با ده‌ها خانواده دیگر مشابه درگیر شده‌اند که به دلیل فعالیت بستگانشان در خارج از کشور، با تهدید از دست دادن پس‌انداز یک عمره خود روبرو هستند. دارایی‌های این زوج بازنشسته تنها پس از حدود پنج ماه و با پیگیری‌های زیاد از حالت مسدود خارج شد. این گزارش نشان می‌دهد که این فشارها تنها محدود به یک خانواده نبوده و طیف وسیعی از ایرانیان را تحت تأثیر قرار داده است.

تشدید قانون توقیف اموال بستگان مخالفان

بررسی‌های نیویورک تایمز که شامل مصاحبه با دوازده ایرانی ساکن خارج از کشور و دو وکیل آگاه از این پرونده‌هاست، نشان می‌دهد که بسیاری از این اقدامات بر پایه قانونی انجام می‌شود که پس از درگیری‌های نظامی بین اسرائیل و ایران در خرداد سال گذشته تصویب شد. این قانون مجازات متهمان به کمک به دولت‌های متخاصم از جمله آمریکا و اسرائیل را تشدید کرده و توقیف اموال را برای برخی جرایم الزامی می‌کند.

اگرچه در متن قانون صراحتاً به توقیف دارایی بستگان اشاره‌ای نشده است، اما مقامات با تفسیری گسترده از این قانون، تقریباً هرگونه ابراز مخالفت علنی را مصداق کمک به دشمن تلقی کرده و اموال بستگان درجه یک را مصادره یا مسدود می‌کنند. مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که اموال مصادره شده برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان جنگ و تعمیر زیرساخت‌های غیرنظامی استفاده خواهد شد، اما وزارت امور خارجه این کشور به پرسش‌های روزنامه نیویورک تایمز پاسخ نداده است.

رسانه‌های داخلی ایران در آوریل گزارش دادند که دارایی بیش از چهارصد نفر از ساکنان خارج از کشور بر اساس این قانون مصادره شده است. این اقدامات بخشی از یک کارزار گسترده‌تر امنیتی ارزیابی می‌شود که پس از اعتراضات سال ۲۰۲۶ شروع شده و با تشدید تنش‌های منطقه‌ای شدت گرفته است.

نمونه دیگری از این فشارها، توقیف خودروی مادر یک مخالف ساکن قبرس به مدت بیش از دو هفته و تهدید تعطیلی کسب‌وکار و مصادره اموال در صورت عدم بستن حساب اینستاگرام فرزندش است. این گزارش‌ها نشان‌دهنده رویکرد سیستماتیک جمهوری اسلامی برای تنبیه اقتصادی خانواده‌های مخالفان و ایجاد فضای ترس و فشار روانی شدید بر آنان است.