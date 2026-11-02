عفو بین‌الملل هشدار می‌دهد که مصونیت دهه‌ها مسئولان از مجازات، زمینه را برای کشتار وحشیانه معترضان در دی ۱۴۰۴ فراهم کرده است.

گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که موج‌های اعتراضی در ایران از سرکوب جنبش سبز تا کشتار آبان ۹۸ و دی ۱۴۰۴ ، همواره با شلیک مستقیم به معترضان و مصونیت کامل مسئولان سرکوب همراه بوده است. این نهاد حقوق بشری هشدار می‌دهد که دهه‌ها معافیت از مجازات و بی‌عملی جامعه جهانی، زمینه لازم برای تکرار سرکوب‌های خونین را فراهم کرده و کشتار دی‌ماه ادامه مستقیم همین چرخه مرگبار است.

ریشه‌های تاریخی اعتراضات و پاسخ‌های نظامی

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، از اواسط دهه هفتاد خورشیدی ایران درگیر موج‌های پیاپی اعتراضات بوده است. نارضایتی از سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، تورم و بیکاری، سوءمدیریت مزمن، سرکوب سیاسی و تبعیض ریشه‌دار بارها مردم را به خیابان‌ها آورده است. هر بار مطالبه معترضان روشن‌تر شده و آن‌ها پایان جمهوری اسلامی و گذار به نظامی دموکراتیک را فریاد می‌زنند. اما پاسخ حکومت همیشه یکسان بوده و شامل خونریزی، وحشیگری بیش از پیش و تدابیر نظامی است.

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جرقه یکی از نخستین جنبش‌های اعتراضی ایران سال ۱۳۷۶ زده شد. حمله خونین لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران به اعتراض بزرگ دانشجویان انجامید که با سرکوب به پایان رسید. ده سال بعد جنبش سبز تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین جنبش‌های اعتراضی خاورمیانه شد. میلیون‌ها معترض با مسالمت‌آمیزترین روش‌ها به خیابان‌ها آمدند تا به تقلب وسیع انتخاباتی اعتراض کنند. پاسخ جمهوری اسلامی گلوله، باتوم، بازداشت، زندان و شکنجه بود. ده‌ها نفر در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها کشته شدند.

تحلیل وقایع آبان ۹۸ و واکنش‌های امنیتی

در آبان ۹۸ اعتراضات با افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، اما به سرعت به فراخوان پایان جمهوری اسلامی بدل شد. حکومت این بار کشتار را تشدید کرد. اینترنت به طور کامل قطع شد و در پوشش تاریکی، نیروهای امنیتی با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش به معترضان و رهگذران بی‌سلاح حمله کردند. در کمتر از پنج روز، صدها مرد، زن و کودک کشته و هزاران نفر زخمی شدند.

اکثریت قاطع کشته‌شدگان با گلوله به سر، گردن، سینه و قلب جان باختند. هزاران نفر دیگر بازداشت، ناپدید و شکنجه شدند و در محاکماتی به شدت ناعادلانه به حبس و اعدام محکوم شدند. تنها دو ماه بعد، حکومت اعتراف کرد که پرواز پی اس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را سرنگون کرده و همه‌ی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شده‌اند. وقتی مردم سوگوار و مسالمت‌جو به خیابان آمدند، پاسخ همان بود: گلوله ساچمه‌ای، باتوم و اسپری فلفل علیه معترضانی که تنها برای سوگواری آمده بودند.

پیامدهای اجتماعی و پیامدهای دی ۱۴۰۴

در دی ۱۴۰۴، سه سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، در نخستین روزهای این ماه پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در میانه تورم سرسام‌آور، مردم بار دیگر در تهران به خیابان آمدند. اعتراضاتی که از بازار شروع شد به سرعت سراسر کشور را فرا گرفت و به تظاهرات بزرگی بدل شد که سقوط جمهوری اسلامی را فریاد می‌زد. حکومت بار دیگر همان کاری را کرد که دهه‌ها معافیت از مجازات به او آموخته بود.

اینترنت خاموش و در پوشش تاریکی، کشتار دهشتناک آغاز شد. شامگاه ۱۸ و ۱۹ دی کشتار در مقیاسی بی‌سابقه رقم خورد. نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و بر پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی، مساجد و کلانتری‌ها مستقر شدند و بارها با تفنگ جنگی و ساچمه‌ای به سوی معترضان بی‌سلاح شلیک کردند. اغلب سر و بالاتنه آنان هدف قرار گرفت. ده‌ها هزار معترض و رهگذر کشته و ده‌ها هزار نفر زخمی شدند.

خود مقامات پذیرفتند که بیش از ۳۰۰۰ نفر کشته شده‌اند. ایران اینترنشنال براساس گزارش‌های درزکرده از نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی رقم کشته‌شدگان را بیش از ۳۶۵۰۰ نفر برآورد کرده است. بیمارستان‌ها زیر بار زخمی‌ها از پا درآمدند. خانواده‌های پریشان عزیزان گمشده‌شان را در کیسه‌های جسد، کنار سردخانه‌هایی که از اجساد لبریز شده بود، جست‌وجو می‌کردند. آنان اجساد را دیدند که در وانت‌ها، کانتینرها و انبارها روی هم انباشته شده بود.