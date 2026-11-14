بر اساس گزارش سازمان OECD، شغل معلمی در اتحادیه اروپا سخت‌ترین شغل برای استخدام است. این گزارش به بررسی دلایل کمبود شدید نیروی کار در sectors آموزش، سلامت و فناوری اطلاعات می‌پردازد.

بر اساس جدیدترین گزارش منتشر شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، استخدام معلمان و کارکنان حوزه بهداشت و درمان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی به یکی از دشوارترین چالش‌های بازار کار تبدیل شده است. این سازمان بین‌المللی با انتشار تحلیل جامع خود نشان می‌دهد که مشاغل مرتبط با آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فناوری اطلاعات در سراسر قاره اروپا با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند. در مقابل، استخدام کارگران ساده و دستیاران آماده‌سازی غذا به عنوان آسان‌ترین مشاغل برای پر کردن جای خالی شناسایی شده‌اند، هرچند این الگو در هر کشور به طور منحصر به فردی متفاوت عمل می‌کند. برای مثال، اسپانیا در گزارش‌های این سازمان به عنوان کشوری معرفی شده که با کمبود قابل‌توجهی در نیروی انسانی برای سمت‌های دستیاران آماده‌سازی غذا دست و پنجه نرم می‌کند.

نشانگرهای سختی و آسانی استخدام شغل‌ها

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی شاخص‌های دقیقی را برای مقایسه وضعیت اشتغال در کشورهای مختلف توسعه داده است که در این میان، امتیازهای مثبت نشان‌دهنده کمبود نسبی نیروی کار و امتیازهای منفی بیانگر مازاد نسبی در آن حوزه شغلی هستند. این امتیازدهی به معنای شمارش تعداد دقیق جای خالی یا کمبود نیروی کار نیست، بلکه نشان می‌دهد که پر کردن هر شغل نسبت به سایر مشاغل موجود در همان کشور تا چه اندازه دشوارتر یا آسان‌تر است. داده‌های ارقام و اعداد موجود در گزارش عمدتاً مربوط به سال ۲۰۲۴ میلادی است و روندهای ثبت شده در ۲۷ کشور اروپایی از جمله نروژ، سوئیس، ترکیه و بریتانیا را پوشش می‌دهد تا مشخص شود کدام مشاغل بیشترین حضور را در میان پنج شغل سخت یا آسان برای پر کردن دارند.

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چالش‌های جذب نیروی متخصص در حوزه بهداشت

پل دو رِو و مانوئل بالوتا از "فدراسیون اروپایی انجمن‌های پرستاران" (EFN) در گفت‌وگو با بخش اقتصادی یورونیوز بیان کرده‌اند که نظام‌های سلامت اتحادیه اروپا و اروپا قادر به حفظ و جذب پرستاران در خط مقدم ارائه مراقبت نیستند و این وضعیت به کمبود گسترده پرستار در همه جا منجر شده است. دکتر اوله یوهان باکه، رئیس "کمیته دائمی پزشکان اروپا" (CPME) نیز به بدتر شدن شرایط کاری اشاره کرده و گفته است که از پزشکان در سراسر اروپا هرچه بیشتر انتظار می‌رود کمبودهای ساختاری نیروی کار را از طریق ساعت‌های کاری بسیار طولانی و حجم کار افزایش‌یافته جبران کنند. او افزود که خشونت علیه متخصصان حوزه سلامت، که پدیده‌ای روزبه‌روز رایج‌تر و تجربه‌شده توسط پزشکان است، این مشکلات را تشدید می‌کند و فشارهای وارده به فرسودگی شغلی دامن می‌زند.

آمار دقیق کمبود معلمان و متخصصان فناوری اطلاعات

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در گزارش "نقشه‌برداری از کمبود مهارت‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" بررسی شده‌اند، شغل معلمی به طور متوسط سخت‌ترین حرفه برای پر کردن جای خالی است. معلمان در ۲۱ کشور به سختی پیدا می‌شوند، در حالی که در شش کشور دیگر یعنی آلمان، یونان، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و ترکیه، وضعیت عرضه و تقاضا در حرفه معلمی به طور کلی متعادل ارزیابی می‌شود. دانیل ویسنِفسکی، دبیرکل "فدراسیون اروپایی کارفرمایان آموزش"، تأکید کرده است که کمبود معلم دیگر صرفا به پر کردن پست‌های خالی محدود نمی‌شود، بلکه هرچه بیشتر به جذابیت و پایداری بلندمدت حرفه معلمی مربوط می‌شود و معلمان هم‌زمان با استفاده مدارس از ابزارهای دیجیتال، فراگیرتر کردن کلاس‌ها و بر عهده گرفتن مسئولیت بیشتر برای رفاه دانش‌آموزان با مطالبات فزاینده‌ای روبه‌رو هستند.

تفکیک مشاغل سخت و آسان بر اساس آمار ۲۰۲۴

در ۱۳ کشور، معلمان در میان پنج شغلی قرار دارند که پر کردن جای خالی آن‌ها سخت است. پس از آن متخصصان حوزه سلامت و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارند که هر کدام در ۱۲ کشور جزو این فهرست هستند. در ۷ کشور، مدیران در میان پنج شغل سخت برای استخدام قرار می‌گیرند و دستیاران حرفه‌ای سلامت، مراقبان شخصی و متخصصان کسب‌وکار و مدیریت اداری هر کدام در ۶ کشور به این فهرست راه می‌یابند. در سوی دیگر، در ۱۴ کشور، کارگران ساده در میان پنج شغلی قرار دارند که استخدام برای آن‌ها آسان است و پس از آن دستیاران آماده‌سازی غذا در ۱۲ کشور و سایر کارکنان دفتری در ۱۱ کشور قرار می‌گیرند. کارکنان ساده در ۱۰ کشور در این فهرست هستند و مونتاژکاران در ۸ کشور.

تأثیرات اقتصادی و چشم‌انداز آینده بازار کار

این کمبودها در حالی ادامه دارد که جوانان با بازار کار دشوارتری مواجه شده‌اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اعلام کرده است که شکاف بیکاری میان فارغ‌التحصیلان جوان و کل جمعیت در سن کار در کشورهایی که بررسی کرده، بیشتر شده است. بانک مرکزی اروپا نیز گزارش داده است که چشم‌انداز شغلی جوانان در منطقه یورو از سال ۲۰۲۳ میلادی ضعیف‌تر شده است. متخصصان حوزه سلامت در ۲۳ کشور از ۲۷ کشور بررسی‌شده به سختی پیدا می‌شوند، در حالی که دستیاران حرفه‌ای سلامت در ۲۱ کشور با کمبود مواجه‌اند و کارکنان حوزه سلامت نیز در ۲۱ کشور به سختی یافت می‌شوند. این الگو نشان می‌دهد که مشاغل حوزه سلامت، آموزش و فناوری اطلاعات در بیشتر کشورها به سختی پر می‌شوند و این وضعیت نیازمند تدبیرهای فوری است.