گزارش لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز در مذاکرات با آمریکا

متاسفانه مسئولان و دست‌اندرکاران گفت‌وگو و تبادل پیام با آمریکا، از نتیجه گفت‌وگوهای انجام شده، گزارش دقیق و یا اطلاعات چندانی به افکار عمومی نمی‌دهند، ولی در همان حال، رسانه‌ها و مقامات و کارشناسان بیگانه که برخی از آنها در مذاکرات یاد شده دارای مسئولیت نیز هستند، در فاصله‌های زمانی کوتاه، زبان و قلم به ارائه اخبار و گزارش‌هایی می‌چرخانند که اگرچه صحت آن مورد تردید است ولی در فضای بی‌خبری می‌تواند، در شکل‌دهی به افکار عمومی مؤثر باشد! یکی از این نمونه‌ها، گزارش دیروز خبرنگار الجزیره درباره نتیجه مذاکرات است. در این گزارش به محورهای مورد توافق اشاره شده و از جمله به عنوان یکی از محورها آمده است: لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز.

یکی از این نمونه‌ها، گزارش دیروز خبرنگار الجزیره درباره نتیجه مذاکرات است. در این گزارش به محورهای مورد توافق اشاره شده و از جمله به عنوان یکی از محورها آمده است: لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز. در این خصوص اگر صحت داشته باشد، باید گفت که ترجمه و معنای واقعی گشایش تنگه هرmoz، خلع سلاح ایران در مقابل تجاوز





