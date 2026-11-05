بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، برخی مقامات آمریکا پیشنهاد حملات جدید نظامی به ایران را پیش از پایان جنگ داده‌اند، در حالی که گروه دیگری خواهان توقف عملیات هستند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال ، روزنامه پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵، شکاف عمیقی در میان مقامات دولت ایالات متحده درباره راهبرد آینده نظامی و سیاسی نسبت به ایران وجود دارد. این اختلاف نظر منجر به فشارهای متفاوت بر دونالد ترامپ برای تعیین تکلیف سرنوشت‌ساز این تنش‌ها شده است.

منابع آگاه در دولت آمریکا به این روزنامه اعلام کرده‌اند که شماری از مقامات عالی‌رتبه جمهوری‌خواه بر این باورند که دونالد ترامپ باید پیش از انتقال رسمی قدرت، حملات جدیدی را علیه ایران آغاز کند تا بتواند شرایط را به نفع خود تغییر دهد. استراتژی پیشنهادی این گروه آن است که پس از اجرای این حملات گسترده، وارد چرخه دیپلماسی شده و به دنبال خاتمه جنگ باشد.

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پیشنهاد ضربت نظامی پیش از صلح

طرفداران این رویکرد تهاجمی معتقدند که آغاز حملات نظامی جدید می‌تواند ابزاری فشار موثر برای دستیابی به توافق‌های پایدارتر باشد. آن‌ها بر این باورند که نشان دادن قدرت نظامی پیش از پایان دوره انتخاباتی، می‌تواند دست مقامات واشنگتن را برای مذاکره در مراحل بعدی بازتر بگذارد. هدف نهایی این گروه، پایان دادن به جنگ در حالی است که کارت‌های بازی در دست رئیس‌جمهور ایالات متحده باشد.

در مقابل، این روزنامه گزارش داده است که گروه دیگری از مقامات دولت آمریکا، نظری متفاوت و مخالف را دنبال می‌کنند. این دسته معتقدند که رئیس‌جمهور باید با پذیرش کاهش دستاوردهای نظامی فعلی، عملیات نظامی علیه ایران را متوقف کند. آن‌ها هشدار می‌دهند که ادامه تنش‌ها بدون نتیجه‌بخشی ملموس، تنها هزینه‌های سیاسی و نظامی را افزایش خواهد داد.

تدارکات گسترده نظامی وزارت جنگ

وال‌استریت ژورنال در ادامه گزارش خود، جزئیاتی از تدارکات نظامی گسترده ارائه داده است که نشان‌دهنده جدیت برخی گروه‌ها در پیشبرد حملات جدید است. وزارت جنگ آمریکا طی هفته‌های گذشته دستورالعمل‌های لازم برای ازسرگیری عملیات نظامی را در دستور کار قرار داده است. این آماده‌سازی‌ها شامل انباشت حجم قابل توجهی از مهمات در پایگاه‌های منطقه‌ای بوده است.

علاوه بر تجمیع مهمات، وزارت جنگ آمریکا ناوهای جنگی بیشتری را به منطقه خاورمیانه اعزام کرده است. همچنین، سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی نیز به نقاط استراتژیک اضافه شده‌اند. این اقدامات نشان می‌دهد که ساختار نظامی ایالات متحده در حال آماده‌سازی برای سناریوهای مختلف در قبال ایران است.

ارسال نیروهای کمکی به خاورمیانه

بر اساس پیش‌گویی‌های پیشین این روزنامه، سومین گروه رزمی ناو هواپیمایی آمریکا نیز در مسیر حرکت به سمت خاورمیانه قرار دارد. این حرکت دریایی به همراه اعزام یک یگان دیگر از نیروهای تفنگدار دریایی، زنگ خطری برای افزایش توان نظامی در منطقه محسوب می‌شود.

این اعزامات نیروهای کمکی، شمار کل سربازان و نیروهای تقویتی مستقر در منطقه را به حدود ۹ تا ۱۰ هزار نفر می‌رساند. این افزایش چشمگیر نیروها نشان‌دهنده تغییر پارادایم در استراتژی امنیتی واشنگتن است. این اعداد و ارقام دقیق، حجم آمادگی نظامی ایالات متحده را برای هرگونه درگیری بعدی فاش می‌کند.

تاثیر انتخابات بر تصمیم‌گیری‌های داخلی

این اختلاف دیدگاه‌های داخلی، ریشه در شکاف فزاینده بین جناح‌های مختلف سیاسی و نظامی در دولت آمریکا دارد. این وضعیت زمانی شکل گرفته است که حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای متحمل شکست شده است. این شکست انتخاباتی، فشار بر دونالد ترامپ را برای ارائه نتایج ملموس افزایش داده است.

ترامپ پیش از این نیز درباره احتمال توافق با ایران اظهار نظر کرده بود. او اعلام کرد که اگر به توافق نرسیم، جنگی بسیار شدیدتر و خشن‌تر رخ خواهد داد. این هشدارها نشان می‌دهد که رهبر ایالات متحده از پیامدهای هر دو مسیر، چه صلح و چه جنگ، آگاه است و فشار برای یافتن راه‌حل نهایی بسیار سنگین است.