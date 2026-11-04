گزارش شاخص تولیدکنندگان صنعت در تابستان ۱۴۰۵؛ افزایش ۱۴۷ درصدی تورم

طبق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ با ۲۸ درصد تورم فصلی و ۱۴۷ درصد تورم سالانه مواجه شد. تحلیل کامل آمار در اینجا.

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت برای فصل تابستان سال ۱۴۰۵ به رقم ۷۷۴.۷ رسیده است. این رقم نشان‌دهنده یک جهش قابل توجه در میانگین قیمت‌های دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی برای کالاهای تولید شده در داخل کشور است. تحلیل این ارقام نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در این فصل با شدت بیشتری نسبت به دوره‌های مشابه قبلی ظاهر شده است.

تحلیل سه‌گانه تورم صنعت در تابستان

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۵) رشد ۲۸.۰ درصدی را تجربه کرده است. این عدد نشان‌دهنده تورم فصلی است که البته نسبت به اطلاعیه فصل قبل که ۳۶.۲ درصد بوده است، ۸.۲ واحد درصد کاهش داشته است. این کاهش جزئی در سرعت رشد فصلی می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات موقتی در قیمت‌گذاری‌ها یا تغییر در سبد کالایی باشد، اما همچنان نرخ رشد بسیار بالایی را نشان می‌دهد.

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در محاسبه تورم نقطه به نقطه، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه از سال قبل ۱۴۷.۳ درصد افزایش داشته است. این افزایش نسبت به اطلاعیه فصل قبل که ۱۰۹.۰ درصد بود، نشان‌دهنده شتاب گرفتن تورم است زیرا ۳۸.۳ واحد درصد افزایش یافته است. این شتاب نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید و قیمت‌های نهایی در مقایسه با سال گذشته به صورت قابل توجهی بالاتر رفته است.

همچنین در محاسبه تورم سالانه که تغییرات را در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل سنجش می‌کند، رقم ۹۷.۳ درصد ثبت شده است. این رقم نسبت به اطلاعیه فصل قبل که ۷۰.۹ درصد بود، ۲۶.۴ واحد درصد افزایش داشته است. این روند صعودی در تورم سالانه نشان می‌دهد که فشار تورمی در بخش صنعت به طور پیوسته در حال افزایش است و نرخ رشد آن در مقایسه با دوره مشابه سال قبل شدیدتر شده است.

پر تورم‌ترین گروه‌های صنعتی تابستان

در بررسی تفکیکی گروه‌های مختلف صنعتی، بیشترین تورم فصلی در تابستان ۱۴۰۵ با ۸۰.۲ درصد مربوط به گروه ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت بود. این رشد قابل توجه در گروه پالایشی می‌تواند تحت تأثیر تغییرات قیمت جهانی نفت یا کاهش ظرفیت پالایشی داخلی باشد. در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۱۰.۸ درصد افزایش مربوط به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها بود که نشان‌دهنده ثبات نسبی در این بخش خاص از صنایع غذایی و نوشیدنی است.

در زمینه تورم نقطه به نقطه نیز گروه ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو با رقم ۲۱۶.۸ درصد بالاترین افزایش قیمت را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. این رقم بسیار بالا نشان‌دهنده تغییرات ساختاری یا مالیاتی در این صنعت است. در سمت دیگر، گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی با ۸۴.۰ درصد تورم نقطه به نقطه، کمترین نرخ افزایش را در این شاخص ثبت کرده است.

برای تورم سالانه نیز گروه ساخت فراورده‌های توتون و تنباکو با ۱۲۶.۰ درصد بیشترین افزایش را داشته است. این رقم بالاتر از تورم نقطه به نقطه این گروه نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی در این بخش نه تنها در سال جاری فعال بوده، بلکه تأثیرات آن در کل سال مالی نیز پررنگ بوده است. کمترین تورم سالانه نیز با ۶۳.۸ درصد مربوط به گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی است که نشان می‌دهد این بخش از بازار صنعتی عملکرد قیمتی متعادل‌تری نسبت به سایر گروه‌ها در طول سال داشته است.