دانیال سهرابی قهرمان کشتی جهان در حاشیه مراسم تجلیل از قهرمانان ملی صحبت‌های مهمی درباره سطح بالای مسابقات جهانی، کسب مدال طلا به نفع ایران و برنامه‌ریزی برای نمایش عکس برادر مبتلا به اوتیسم خود در مراسم اهدای جوایز بیان کرد. وی همچنین به برنامه‌های خود برای لیگ کشتی و اردوی تیم ملی اشاره کرد و بر پیام متفاوت بودن اوتیسم تاکید نمود.

دانیال سهرابی ، قهرمان وزنه‌بردار جهان در بخش سبک‌وزن و از ستاره‌های درخشان کشتی آزاد ایران، در حاشیه مراسم باشکوه تجلیل از قهرمانان ملی کشور، صحبت‌های ارزشمند و پرمغزی را با رسانه‌ها در میان گذاشت.

او که اخیراً افتخار کسب مدال طلای مسابقات جهانی کشتی آزاد را به گردن آویخته بود، با ابراز خرسندی و شکرگزاری از خداوند متعال، موفقیت خود را نه تنها یک دستاورد شخصی، بلکه نمادی از غرور ملی و شادی قلب‌های میلیون‌ها ایرانی دانست. سهرابی با اشاره به سطح فوق‌العاده بالای رقابت‌های جهانی امسال تاکید کرد که هر دوش در این مسابقات حکم یک فینال را داشت و از طرفی رقبا همگی در اوج آمادگی جسمانی و روحی به میدان آمده بودند.

Also read اصلاح قرن اطلاعاتی آلمان؛ ورود جاسوسان به عملیات مخفی

پیام انسانی دانیال سهرابی درباره مبارزه با معلولیت

او با توصیف این مسابقات به عنوان سخت‌ترین دوران حرفه‌ای خود، خاطرنشان کرد که برای رسیدن به این پیروزی بزرگ، تمام تمرکزش را بر اجرای بهترین عملکرد ممکن معطوف داشته است تا با تکیه بر مهارت و استراتژی صحیح، بتواند بهترین نتیجه را از خود به جای بگذارد و پرچم سه‌رنگ ایران را بر فراز قله جهان بباراند. یکی از احساسی‌ترین بخش‌های صحبت‌های دانیال سهرابی مربوط به پیام انسانی و اجتماعی او درباره مبارزه با معلولیت‌های جسمی و روانی بود.

قهرمان کشتی جهان با اشک در چشمان از برادرش سخن گفت که مبتلا به بیماری اوتیسم است و توضیح داد که از یک ماه قبل از شروع مسابقات جهانی، تصمیم گرفته بود تا زمان کسب مدال طلا، قاب عکسی از برادرش را همراه داشته باشد و پس از پیروزی، آن را به نمایش بگذارد. این اقدام نمادین سهرابی برای جهانیان و هموطنانش این پیام را ارسال کرد که اوتیسم تنها نیست، بلکه متفاوت است و افرادی که با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند، شایسته احترام، حمایت و توجه ویژه جامعه هستند.

او با بیان این مطلب که دل مردم را شاد کرده است، بر اهمیت توجه به سلامت روان و مقابله با پیش‌داوری‌های جامعه نسبت به افراد دارای اوتیسم نیز اشاره کرد و امیدوار است که این پیروزی ورزشی بتواند انگیزه‌ای برای تغییر نگرش‌ها و بهبود شرایط زندگی این عزیزان باشد. در ادامه صحبت‌های خود، دانیال سهرابی به برنامه‌های آینده خود و تیم ملی کشتی ایران نیز پرداخت و ابراز امیدواری کرد که با شروع لیگ برتر کشتی و اردوهای آماده‌سازی تیم ملی، بتواند روند رشد و تعالی خود را ادامه دهد.

برنامه‌های آینده و تمرکز بر لیگ‌های داخلی کشتی

او بر اهمیت حضور در لیگ‌های داخلی به عنوان بستر مناسبی برای حفظ آمادگی رقابتی و آشنایی با سبک‌های مختلف کشتی تاکید کرد و اشاره نمود که تیم ملی با برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده، برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول جهانی آماده می‌شود. سهرابی در پایان خاطرنشان ساخت که انگیزه او برای ادامه مسیر همواره افزایش یافته و سعی خواهد کرد تا با تمرکز بیشتر و دوری از حواشی، بهترین‌های خود را در مسابقات پیش رو ارائه دهد و همچنان به عنوان نمادی از تلاش و پشتکار ایرانی، نام کشورش را در سطح جهانی زنده نگه دارد.

این اظهارنظرات نشان‌دهنده عمق نگاه ورزشکاران ایرانی به بعد اجتماعی ورزش و تعهد آن‌ها به ترویج ارزش‌های انسانی در کنار موفقیت‌های المپیکی و جهانی است.