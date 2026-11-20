نشریه الریاضیه دلایل انتخاب علیرضا بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا را در آمار درخشان او در جام جهانی و نمرات بالاتر نسبت به سالم الدوسری و فراس البریکان دانست.

انتخاب دروازه‌بان تیم ملی ایران به عنوان مرد سال فوتبال آسیا با واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های متعددی همراه بود و اکنون یک نشریه معتبر عربستانی در گزارشی تحلیلی به تبیین دقیق این موضوع پرداخته است. این مطلب در روز جمعه منتشر شد و به بررسی عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رسیدن این دروازه‌بان به بالاترین عنوان فردی قاره آسیا می‌پردازد. این نشریه سعودی با استناد به آمار و ارقام، نشان می‌دهد که عملکرد درخشان بیرانوند در مسابقات بزرگ جهانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در این انتخاب داشته است.

تحلیل آمار و ارقام ۳ نامزد برتر

نشریه الریاضیه در تحلیل جامانده از این جایزه بزرگ، دلیل اصلی انتخاب شدن علیرضا بیرانوند به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را آمار فوق‌العاده‌اش در جام جهانی عنوان کرده است. این دروازه‌بان ملی‌پوش ایران با شکستن طلسم ۲۲ ساله ایران، موفق شد این جایزه بزرگ فردی را در فوتبال آسیا کسب کند. مراسم اعطای این جوایز، بهترین‌های سال ۲۰۲۶ آسیا، روز گذشته در تایلند برگزار شد و بیرانوند برای رسیدن به این مقام با دو ستاره عربستانی یعنی سالم الدوسری و فراس البریکان رقابت تنگاتنگی داشت.

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نسبت امتیازات و معیارهای انتخاب

نشریه سعودی الریاضیه در گزارشی دقیق اعلام کرد که امتیاز درخشش در جام جهانی ۶۰ درصد از معیارهای انتخاب را تشکیل می‌دهد و همین موضوع باعث شد تا دروازه‌بان ایران از فراس البریکان نمره بیشتری کسب کند. بر اساس این گزارش، البریکان در لیگ نخبگان آسیا که ۱۵ درصد از معیارهای انتخاب مرد سال آسیا را تحت تأثیر قرار می‌داد، امتیاز بیشتری از گلر ایرانی کسب کرد اما در نهایت برتری بیرانوند در مسابقات جهانی حاکم شد.

برتری در مقدماتی و خود جام جهانی

علیرضا بیرانوند با کسب بیشترین امتیاز در مسابقات مقدماتی جام جهانی و در خود مسابقات نهایی جام جهانی، توانست بر حریفان خود غلبه کند و این جایزه بزرگ را از آن خود سازد. این برتری نشان می‌دهد که عملکرد او در بزرگترین رویدادهای فوتبال جهان، وزن بیشتری نسبت به موفقیت‌های داخلی یا منطقه‌ای حریفانش داشته است. این نتیجه انتخاب، تاییدی بر کیفیت بالای فوتبال ایران در صحنه‌های بین‌المللی است.

پیامدهای این افتخار برای فوتبال ایران

این انتخاب نه تنها یک موفقیت فردی برای بیرانوند، بلکه فرصتی بزرگ برای نمایش ظرفیت‌های فوتبال آسیا در صحنه جهانی است. با توجه به آمار ثبت شده، عملکرد تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات جهانی، الگویی برای سایر بازیکنان منطقه شده است. این موضوع می‌تواند انگیزه‌ای جدید برای بازیکنان جوان‌تر ایرانی ایجاد کند تا با تمرکز بر عملکرد در تورنمنت‌های بزرگ، به این سطح از موفقیت برسند.

آینده‌نگری در فوتبال آسیا

با توجه به این گزارش، انتظار می‌رود که معیارهای داوری در سال‌های آینده نیز بر عملکرد در بازی‌های بزرگ و نهایی متمرکز باشد. این موضوع باعث می‌شود تا رقابت بین بازیکنان آسیایی در سطوح جهانی جدی‌تر شود و هر بازیکنی برای کسب این عنوان باید در بزرگترین صحنه‌های فوتبال درخشش داشته باشد. این روند می‌تواند به ارتقای سطح کیفی فوتبال آسیا در مسابقات جهانی کمک شایانی کند.