گزارش هرانا از دست‌کم ۱۰۴ مورد زن‌کشی در یک سال اخیر و بررسی اقدامات امنیتی و قضایی در ایران منتشر شد.

سازمان اطلاعاتی و حقوق بشری هرانا در گزارشی منتشرشده در چهارشنبه چهارم آذر ماه که مصادف با بیست و پنجم نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان است، آمار دقیقی از فجایع انسانی رخ داده در ایران را در بازه زمانی چهارم آذر یک هزار و چهارصد و چهار تا چهارم آذر یک هزار و چهارصد و پنج ارائه داد. این گزارش که هم‌زمان با آغاز کارزار شانزده‌روزه جهانی مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت منتشر شده، ابعاد گوناگون خشونت علیه زنان را در ایران بررسی می‌کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در طول این یک سال، دست‌کم صد و چهار مورد زن‌کشی، صد و هفتاد و هشت مورد خشونت خانگی و شصت و سه مورد تجاوز و آزار جنسی علیه زنان مستند شده است.

آمار دقیق خشونت‌های مرگبار و جنسی علیه زنان

بر اساس یافته‌های مستند این گزارش، نرخ زن‌کشی در ایران به‌طور متوسط هر سه روز و نیم یک مورد بوده است. بیشتر این قتل‌ها که شامل هفتاد و شش مورد است، به دست همسر یا همسر سابق قربانیان انجام شده و مصادیق دیگر شامل قتل‌های ناموسی و اختلافات خانوادگی است. گزارش هرانا همچنین به خشونت حکومتی، حجاب اجباری، کودک‌همسری و تبعیض‌های قانونی به‌عنوان سایر ابعاد اصلی خشونت علیه زنان در این کشور اشاره کرده است.

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مانع‌های اقتصادی و شکاف‌های قانونی حمایتی

این سازمان حقوق بشری در تحلیل خود، عواملی نظیر وابستگی اقتصادی، فشار خانواده‌ها، نبود محل امن برای سکونت و دشواری دسترسی به حمایت قضایی را از موانع اصلی خروج زنان از روابط خشونت‌آمیز برمی‌شمارد. نابرابری‌های قانونی در زمینه‌های ازدواج، طلاق و اشتغال نیز به‌عنوان چالش‌های اساسی ذکر شده‌اند. همچنین به بازدارندگی ناکافی برخی مقررات کیفری جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مواردی که مرتکب قتل از اعضای خانواده مقتول است، انتقاد شده است.

واکنش‌های رسمی و آمارهای سازمان بهزیستی

حسین موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، در تاریخ سیزدهم آبان اعلام کرد که خشونت خانگی در یک تا دو سال گذشته بیشترین علت تماس با اورژانس اجتماعی بوده است. همچنین داده‌های سازمان پزشکی قانونی از ثبت سیزده هزار و سیصد و چهل و هفت مورد معاینه زنان به دلیل همسرآزاری جسمی در سه‌ماهه نخست سال جاری حکایت دارد که معادل بیش از صد و چهل و سه معاینه در روز است. سلمان حسینی، رئیس مرکز فوریت‌های اجتماعی بهزیستی، در تاریخ سی‌ام بهمن یک هزار و چهارصد و چهار نیز از ثبت بیش از چهارصد و سیزده هزار تماس با اورژانس اجتماعی در یازده ماه نخست آن سال خبر داد که بیش از سیصد و دو هزار مورد آن از سوی زنان بوده است.

تفتیش گوشی‌ها و برخوردهای امنیتی در مترو

علاوه بر گزارش‌های مرتبط با خشونت خانگی، گزارش‌های دیگری از برخوردهای قضایی، انتظامی و امنیتی با مخالفان حجاب اجباری و محدودیت فعالیت‌های هنری زنان ارائه شده است. حسین هرمزی، مقام شهرداری تهران، در تاریخ چهارم آذر اعلام کرد که ماموران پلیس مترو در صورت مشاهده موارد مشکوک یا بروز مسائل امنیتی وارد عمل می‌شوند. او پیشگیری از سرقت تلفن همراه و جلوگیری از حمل مواد مخدر را از اهداف این بازرسی‌ها دانست و افزود که اگر شهروندان احساس نارضایتی داشته باشند، مانع اجرای آن خواهند شد. این مقام شهرداری تهران توضیح نداد که درخواست رمز گوشی و جست‌وجو در اینستاگرام و گالری تصاویر چه ارتباطی با جلوگیری از جرم دارد.

روایت فعالان سیاسی و گزارش‌های محلی

مهدی محمودیان، فعال سیاسی، در تاریخ سوم آذر در کانال تلگرامی خود نوشت که در ایستگاه متروی دروازه دولت، حدود ده نفر مسافران را به‌صورت تصادفی متوقف می‌کردند و از آنها خواسته می‌شد رمز گوشی‌هایشان را در اختیار داشته باشند. او خود را نیز جزو مسافرانی دانست که پس از بررسی گوشی‌اش و پاسخ به چند پرسش، تلفن خود را پس گرفت. هرمزی چهارم آذر در مصاحبه با پایگاه خبری رویداد۲۴ تاکید کرد که بازرسی‌ها به شکل فراگیر و بدون دلیل انجام نمی‌شود. در کنار این رویدادهای شهری، سازمان هه‌نگاو در تاریخ چهارم آذر گزارش داد که زهرا جدی در تاریخ سوم آذر با ضربات چاقوی نامزد بیست و یک ساله‌اش در پارک ساحلی میاندوآب کشته شد.