گزارش محرمانه آژانس: از ایران بخواهید فوراً سرنوشت ذخایر اورانیوم را اعلام کند

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه جدید خود از ایران خواسته است تا سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای در جنگ ۱۲ روزه اعلام کند. این گزارش تأکید دارد که عدم دسترسی به سایت‌های هسته‌ای ایران نگرانی از نظر اشاعه هسته‌ای ایجاد کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه که روز پنج‌شنبه ۱۴ خرداد بخش‌هایی از آن توسط خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز فاش شد، از ایران خواست فوراً سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای در جنگ ۱۲ روزه به این نهاد اعلام کند.

این گزارش که برای کشورهای عضو ارسال شده، تأکید کرده است که نبود دسترسی برای راستی‌آزمایی مواد هسته‌ای در ایران نگرانی از نظر اشاعه هسته‌ای ایجاد کرده و از جمهوری اسلامی خواسته که به طور سازنده با آژانس همکاری کند. از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و آمریکا با ایران در خرداد سال گذشته، که شامل حملات روز اول تیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران بود، آژانس به برخی از مراکز کلیدی هسته‌ای دسترسی نداشته است.

در جنگ اخیر که روز نهم اسفند پارسال آغاز شد، تعدادی از سایت‌های هسته‌ای ایران هدف حمله قرار گرفتند. آژانس بارها خواستار دسترسی به این تأسیسات شده است. در این گزارش آمده است: در حالی که آژانس اذعان دارد حملات نظامی به تأسیسات و سایت‌های هسته‌ای ایران وضعیتی بی‌سابقه ایجاد کرده است، ضروری است که آژانس بدون تأخیر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران انجام دهد.

پیش از حملات آمریکا در اول تیر ماه گذشته، آژانس برآورد کرده بود که ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که به غنای ۹۰ درصد مورد نیاز برای ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک است و بسیار بالاتر از سقف ۳٫۶۷ درصدی تعیین‌شده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ است. از زمان جنگ ۱۲ روزه تاکنون، سرنوشت این ذخایر نامشخص باقی مانده است، چون ایران به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به سایت‌هایی را که در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده‌اند، نداده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پیش‌تر در چند نوبت گفته است که این ذخایر احتمالاً هنوز در مراکز هسته‌ای هدف قرارگرفته مدفون هستند. مقام‌های ایرانی نیز چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند. آژانس در گزارش محرمانه پیشین خود که روز هشتم اسفند، یک روز پیش از آغاز جنگ ۴۰ روزه، برای کشورهای عضو ارسال شده بود، اعلام کرد بخشی از اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران در یک منطقه زیرزمینی در تأسیسات هسته‌ای این کشور در اصفهان ذخیره شده است.

این نهاد در گزارش جدید خود گفته است: عدم دسترسی آژانس برای راستی‌آزمایی ذخایر اعلام‌شده اورانیوم با غنای بالا و اورانیوم کم‌غنا برای نزدیک به یک سال، که بر اساس رویه‌های استاندارد پادمانی مدت‌هاست باید انجام می‌شد، موجب نگرانی از منظر اشاعه هسته‌ای است. این گزارش همچنین می‌افزاید: مدیرکل آژانس از ایران می‌خواهد که به طور سازنده با آژانس همکاری کند تا اجرای کامل و مؤثر پادمان‌ها در ایران تسهیل شود.

آژانس در گزارش خود گفته رافائل گروسی به ایران تأکید کرده است که اجرای مؤثر توافقنامه پادمان‌های معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) امری ضروری و فوری است و اجرای این توافقنامه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند از سوی ایران تعلیق شود. اسرائیل و ایالات متحده مدت‌هاست ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند. اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تأکید کرده که ایران باید بپذیرد که هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و ذخایر اورانیوم این کشور نیز نابود شود. با این حال مقام‌های ایرانی بارها تأکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکرات فعلی با آمریکا نیست و تفاهم احتمالی طرفین بر پایان دادن به جنگ متمرکز است.

عکس ماهواره‌ای از تأسیسات هسته‌ای اصفهان که حدود چهار هفته قبل از آغاز جنگ ۴۰ روزه گرفته شده، نشان‌دهنده فعالیت‌هایی در این سایت است. این تصاویر توسط منابع غیررسمی منتشر شده و حاکی از آماده‌سازی‌های احتمالی برای انتقال یا دفن ذخایر اورانیوم است. اما آژانس تاکنون نتوانسته است به طور مستقیم این سایت‌ها را بازرسی کند. کارشناسان معتقدند که ادامه عدم دسترسی آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌تواند به بحران‌های بین‌المللی دامن بزند و اعتبار پادمان‌های هسته‌ای را تضعیف کند.

از سوی دیگر، ایران هرگونه همکاری مشروط به پایان جنگ و لغو تحریم‌ها کرده است. مذاکرات جاری در مورد آتش‌بس و تبادل اسیران همچنان ادامه دارد، اما موضوع هسته‌ای به طور رسمی در دستور کار قرار ندارد. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و جامعه بین‌المللی نگران از احتمال تشدید بیشتر مناقشه است.

آژانس خواستار اقدام فوری ایران برای رفع نگرانی‌ها شده است، اما تاکنون پاسخی از سوی مقام‌های ایرانی به این گزارش داده نشده است





RadioFarda_ / 🏆 13. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اورانیوم غنی‌شده تأسیسات هسته‌ای اصفهان جنگ 12 روزه اشاعه هسته‌ای

United States Latest News, United States Headlines