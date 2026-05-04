گزارش عراقچی به مجلس درباره تحولات سیاست خارجی و مذاکرات ایران-آمریکا

سید عباس عراقچیوزیر امور خارجهمجلس شورای اسلامی
📆5/4/2026 11:38 PM
📰EtemadOnline
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس گزارشی جامع از تحولات سیاست خارجی، روابط بین‌الملل و مذاکرات ایران و آمریکا ارائه کرد و بر نقش مقاومت و دیپلماسی در صیانت از منافع ملی تاکید نمود.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه در جلسه‌ای مهم با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، گزارشی جامع و دقیق از تحولات گسترده در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل کشور ارائه نمود.

این گزارش، که از آغاز جنگ تحمیلی در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ تا به امروز را در بر می‌گیرد، شامل بررسی دقیق فراز و نشیب‌های دیپلماتیک، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در این دوره حساس تاریخی بود. عراقچی در این نشست، با تشریح دیدگاه‌های اصولی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، مواضع کشورهای مختلف را نیز برای نمایندگان محترم مجلس تبیین کرد.

این تبیین شامل تحلیل دقیق مواضع قدرت‌های بزرگ، کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی در ارتباط با منافع و امنیت ملی ایران بود. وزیر امور خارجه همچنین به طور مفصل به طرح‌ها و پیشنهادات مطرح شده در مذاکرات پیچیده و حساس ایران و آمریکا در شهر اسلام‌آباد پاکستان پرداخت. او آخرین روندهای مرتبط با روند دیپلماتیک و تلاش‌های مستمر و خستگی‌ناپذیر برای دستیابی به یک راه حل جامع و پایدار جهت خاتمه جنگ تحمیلی را برای نمایندگان ملت تشریح نمود.

این توضیحات شامل جزئیات مربوط به پیشرفت‌ها، موانع و چالش‌های موجود در مسیر مذاکرات بود. عراقچی با تاکید بر اهمیت حفظ انسجام و وحدت ملی در مواجهه با تهدیدات خارجی، بر نقش محوری دیپلماسی در تحقق منافع عالیه کشور تاکید کرد. او همچنین از حمایت‌های بی‌دریغ رهبری معظم انقلاب و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دستگاه دیپلماسی در طول دوران جنگ تحمیلی قدردانی نمود.

وزیر امور خارجه در ادامه سخنان خود، با اشاره به فداکاری و مقاومت بی‌نظیر نیروهای مسلح و حضور هوشمندانه و آگاهانه مردم شریف ایران در خیابان‌ها و میادین، تأکید کرد که ایستادگی، شجاعت و غیرت مثال‌زدنی ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران را در جایگاه یک بازیگر بسیار مقتدر و تأثیرگذار در عرصه بین‌المللی قرار داده است. این جایگاه به جمهوری اسلامی ایران امکان می‌دهد تا از منافع و حقوق ملت ایران به طور کامل صیانت نماید و در برابر هرگونه تهدید و تجاوز ایستادگی کند.

عراقچی همچنین بر اهمیت تقویت روابط با کشورهای همسایه و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در جهت ایجاد ثبات و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد. او از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای ایجاد یک فضای مثبت و سازنده در روابط با کشورهای منطقه خبر داد و بر اهمیت حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره و دیپلماسی تاکید نمود.

وزیر امور خارجه همچنین به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی در جهت تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و بر ضرورت توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف تاکید نمود. او از تلاش‌های دستگاه دیپلماسی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور خبر داد.

در پایان سخنان خود، عراقچی از پیشنهادات و انتقادات سازنده نمایندگان مجلس قدردانی نمود و بر آمادگی دستگاه دیپلماسی برای همکاری با مجلس در جهت تحقق منافع عالیه کشور تاکید کرد

